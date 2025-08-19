Poprvé proti Kladnu? Narážky má hlavně Džegr, říká plzeňská posila Filip

V úterý míří společně s týmem ke třem duelům do Itálie, kde čeká Indiány příprava v Brunecku a turnaj v Bolzanu. „V přípravě jsem v zahraničí nikdy nehrál, bude to pro mě nové. Osobně jsem v Itálii ještě nebyl, takže se těším. Změna prostředí určitě prospěje, ale nejedeme na dovolenou. Chceme uspět a co nejlépe se naladit na blížící se start ligy,“ hlásí Filip.
Jaké jsou prozatím vaše dojmy v novém angažmá?
Zatím jsem náramně spokojený, po příchodu mi pomohli také kluci v kabině. Po dlouholetém působení na Kladně je to pro mě první taková změna, takže ještě chvíli budu poznávat nové prostředí. Ale zvykám si dobře a zatím si nemohu na nic stěžovat.
V čem spatřujete největší rozdíl oproti Kladnu?
Na nějaké porovnání je ještě brzy. Na Kladně jsem strávil 11 let a tady jsem jen čtyři týdny. Máme za sebou teprve dva zápasy, jinak jsme jen trénovali. Věřím ale, že odehrané zápasy v extralize mi pomohou, abych se posunul a dál zlepšoval.
Nastupoval jste i po boku Jaromíra Jágra, což byla asi velká škola, že?
Samozřejmě, Jarda je legendou českého hokeje a ne každému se poštěstí s ním hrát. Pro mě obrovská zkušenost, že jsem si s ním mohl zahrát. Pár jeho rad jsem si vzal k srdci, dodnes z nich čerpám a jsem za to moc rád.
Jaké to bude po letech nastupovat proti Kladnu?
Nějaké narážky už proběhly, hlavně od Džegra (Jágra). Ještě jsem v této situaci nebyl a sám jsem zvědavý, jak to bude probíhat. Asi budu trochu ve stresu, ale zároveň se na vzájemné duely těším.
V uplynulé sezoně se vám bodově dařilo, potvrdíte produktivitu i v Plzni?
Minulá sezona se povedla, i když v první čtvrtině se mi až tak nedařilo, ale jako tým jsme bodovali. Pak se to otočilo, já dělal body, ale z týmového hlediska výsledky nebyly. Nejčastěji jsem nastupoval v útoku s Edou Tralmaksem a Jardou Pytlíkem. Nemohu si stěžovat, šlapalo nám to skvěle. Na to bych určitě chtěl navázat a třeba ještě nějaké body přidat.
Co vás vlastně přimělo k přestupu na západ Čech?
Už asi nastal čas pro změnu. Poslední roky u Rytířů byly stále stejné a bojovali jsme hlavně o ligovou příslušnost. Chtěl jsem udělat další krok v kariéře a zvažoval, kde by to bylo nejlepší. Myslím, že Plzni mohu pomoci a zároveň také tým mně, proto jsem se takto rozhodl. Zájem Indiánů byl největší a jsem rád, že jsme se domluvili.
Řešil jste i jiné nabídky?
Byla určitá možnost odejít i do zahraničí, ale zatím to není směr, kterým bych se chtěl ubírat. Jak jsem říkal, zájem Plzně byl velký, už během roku proběhlo pár telefonátů a po sezoně jsme podepsali smlouvu.
Oba přípravné zápasy jste odehrál s Michalem Teplým, může vzájemná spolupráce fungovat i v lize?
Nevím, jaké mají trenéři plány, zatím se sestava točí, ale s Michalem jsme odehráli spolu oba zápasy. Nebudu lhát, pořád si ještě zvykám. Přece jen hrajeme jiný systém, než jsem zažíval na Kladně, ale myslím, že to jde správným směrem.