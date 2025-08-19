Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Poprvé proti Kladnu? Narážky má hlavně Džegr, říká plzeňská posila Filip

Petr Pánek
  9:30
Po jedenácti letech v kladenském dresu zamířil v letní pauze na západ Čech hokejový útočník Matyáš Filip. Čtyřiadvacetiletý centr projevil již v mládežnických kategoriích svůj hlad po bodech, a proto již v osmnácti letech naskočil v prvním týmu Rytířů. V poslední sezoně zapsal rodák z Jindřichova Hradce 22 bodů a také v Plzni si od něj slibují vylepšení produktivity. Letos Filip debutoval v národním týmu, když se představil na Švédských hrách a poté v přípravných zápasech.
Kladno, 25.10. 2024, Rytíři Kladno - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Kladno, 25.10. 2024, Rytíři Kladno - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga. Matyáš Filip překonal Tomáše Vomáčku a slaví gól. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Eduards Tralmaks a Matyáš Filip slaví vedoucí gól domácích.
Kladno, 25.10. 2024, Rytíři Kladno - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....
Kladenský Matyáš Filip se otáčí za pukem následován zlínským Stanislavem...
Kladenský útočník Matyáš Filip (vlevo) v souboji s brněnským bekem Markem...
V úterý míří společně s týmem ke třem duelům do Itálie, kde čeká Indiány příprava v Brunecku a turnaj v Bolzanu. „V přípravě jsem v zahraničí nikdy nehrál, bude to pro mě nové. Osobně jsem v Itálii ještě nebyl, takže se těším. Změna prostředí určitě prospěje, ale nejedeme na dovolenou. Chceme uspět a co nejlépe se naladit na blížící se start ligy,“ hlásí Filip.

Jaké jsou prozatím vaše dojmy v novém angažmá?
Zatím jsem náramně spokojený, po příchodu mi pomohli také kluci v kabině. Po dlouholetém působení na Kladně je to pro mě první taková změna, takže ještě chvíli budu poznávat nové prostředí. Ale zvykám si dobře a zatím si nemohu na nic stěžovat.

Plzeň nás přijala skvěle. Posila Petman o spolupráci s bratrem i české přítelkyni

V čem spatřujete největší rozdíl oproti Kladnu?
Na nějaké porovnání je ještě brzy. Na Kladně jsem strávil 11 let a tady jsem jen čtyři týdny. Máme za sebou teprve dva zápasy, jinak jsme jen trénovali. Věřím ale, že odehrané zápasy v extralize mi pomohou, abych se posunul a dál zlepšoval.

Nastupoval jste i po boku Jaromíra Jágra, což byla asi velká škola, že?
Samozřejmě, Jarda je legendou českého hokeje a ne každému se poštěstí s ním hrát. Pro mě obrovská zkušenost, že jsem si s ním mohl zahrát. Pár jeho rad jsem si vzal k srdci, dodnes z nich čerpám a jsem za to moc rád.

Jaké to bude po letech nastupovat proti Kladnu?
Nějaké narážky už proběhly, hlavně od Džegra (Jágra). Ještě jsem v této situaci nebyl a sám jsem zvědavý, jak to bude probíhat. Asi budu trochu ve stresu, ale zároveň se na vzájemné duely těším.

Jágr? Na 53 nevypadá. Ani výkonem, smekl Pištěk po litvínovském debutu

V uplynulé sezoně se vám bodově dařilo, potvrdíte produktivitu i v Plzni?
Minulá sezona se povedla, i když v první čtvrtině se mi až tak nedařilo, ale jako tým jsme bodovali. Pak se to otočilo, já dělal body, ale z týmového hlediska výsledky nebyly. Nejčastěji jsem nastupoval v útoku s Edou Tralmaksem a Jardou Pytlíkem. Nemohu si stěžovat, šlapalo nám to skvěle. Na to bych určitě chtěl navázat a třeba ještě nějaké body přidat.

Co vás vlastně přimělo k přestupu na západ Čech?
Už asi nastal čas pro změnu. Poslední roky u Rytířů byly stále stejné a bojovali jsme hlavně o ligovou příslušnost. Chtěl jsem udělat další krok v kariéře a zvažoval, kde by to bylo nejlepší. Myslím, že Plzni mohu pomoci a zároveň také tým mně, proto jsem se takto rozhodl. Zájem Indiánů byl největší a jsem rád, že jsme se domluvili.

Skrytý jackpot Sparty. Vsadili se o titul, kondičáci praví: Kanaďané bývají nejistí

Řešil jste i jiné nabídky?
Byla určitá možnost odejít i do zahraničí, ale zatím to není směr, kterým bych se chtěl ubírat. Jak jsem říkal, zájem Plzně byl velký, už během roku proběhlo pár telefonátů a po sezoně jsme podepsali smlouvu.

Oba přípravné zápasy jste odehrál s Michalem Teplým, může vzájemná spolupráce fungovat i v lize?
Nevím, jaké mají trenéři plány, zatím se sestava točí, ale s Michalem jsme odehráli spolu oba zápasy. Nebudu lhát, pořád si ještě zvykám. Přece jen hrajeme jiný systém, než jsem zažíval na Kladně, ale myslím, že to jde správným směrem.

Poprvé proti Kladnu? Narážky má hlavně Džegr, říká plzeňská posila Filip

Po jedenácti letech v kladenském dresu zamířil v letní pauze na západ Čech hokejový útočník Matyáš Filip. Čtyřiadvacetiletý centr projevil již v mládežnických kategoriích svůj hlad po bodech, a proto...

Omluva finského vyvrhele. V Rusku ho držely peníze: Ale už jsem lepším člověkem

V KHL strávil šest sezon. Neodešel ani poté, co vojska prezidenta Vladimira Putina začala pustošit Ukrajinu. Ruskou anabázi ukončil až před rokem, teď se vrátil do rodné země, posílil druholigový...

15. srpna 2025  13:46

Hoši, vy tu trénujete v mlze? Olomoucká posila Stella o plechárně i Jágrovi

Příchodem beka Jakuba Siroty z americké univerzitní ligy NCAA objevila hokejová Olomouc zajímavou cestu pro získávání nových talentů. Sirota udělal za dva roky v Česku obrovský progres a od nové...

15. srpna 2025  12:34

