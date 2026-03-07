Tipsport extraliga 2025/26

Sukeľ: Prohry mě sžírají, koušu to těžce. Před baráží si musíme vyresetovat hlavy

Ondřej Bičiště
  10:30
Hlavy dole, všudypřítomná frustrace. Hokejisty Litvínova už dlouho sžírá jistota pádu do baráže a na sebevědomí jim nepřidal ani finiš základní části extraligy. Posledních 11 zápasů = 11 porážek! Snad pomůže čas, toho teď budou mít opravdu hodně. Na start série o všechno s vítězem první ligy budou čekat ještě 41 dnů.
Ondřej Kaše, Matúš Sukel a David Kaše v nových litvínovských dresech.

Ondřej Kaše, Matúš Sukel a David Kaše v nových litvínovských dresech. | foto: HC Verva Litvínov

„Hlavně si teď musíme vyresetovat hlavy,“ chce co nejrychleji vymazat pokaženou sezonu kapitán Vervy Matúš Sukeĺ. „Porážky mě sžírají, koušu to těžce. A o to víc, když jich tolik v řadě. Všichni jsme frustrovaní,“ přiznal útočník po páteční derniéře v Kladně, která skončila krachem 1:3.

Litvínov naposledy zvítězil 11. ledna v Karlových Varech (4:3 po nájezdech), od té doby téměř dva měsíce jenom prohrával. „Musíme to hodit za hlavu a začít od nuly.“

Poslední místo Vervy bylo zpečetěno už před olympijskou pauzou, závěrečných pět kol sloužilo spíš jako příprava na baráž. A motivace se hledala těžko. „Snažíme se jít naplno do každého zápasu, ať je přípravný nebo extraligový, i když už v uvozovkách o nic nejde. Chtěli jsme si vyzkoušet věci, které uplatníme v baráži. Snad nám tyhle duely k tomu trochu pomohly,“ doufá slovenský reprezentant.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

V Kladně to herně nebylo špatné, ale zase tomu chyběly góly. Verva jich za celou sezonu dala jen 107, horší byla jen Mladá Boleslav (102). „Při hře pět na pět jsme nedali gól ani nepamatuju,“ povzdechl si Sukeľ. „Bylo tam i dost zbytečných vyloučení, kterými jsme Kladno dostali na koně, naše šance jsme promarnili. Ten zápas jako by zrcadlil celou naši sezonu.“

Než začne příprava na baráž, hráči dostanou pár dnů volna. „Oddechneme si, zapomeneme na to. V plánu je i nějaký teambuilding. Po těch prohrách je těžké být pozitivně nastavený, ale baráž je hodně hodně o mentální stránce a po pauze musíme přepnout,“ velí účastník olympiády v Miláně.

Nechce moc rozpitvávat, kdo bude mít v baráži lepší pozici. Odpočatý extraligista, nebo play off bitvami pobitý, ale rozehraný vítěz první ligy? „Nehledal bych v tom výhody a nevýhody, tak je to prostě nastavené. Pro nás je ta pauza strašně dlouhá, ale budeme se tomu snažit přizpůsobit co nejlépe.“

52. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 52 26 7 7 12 165:117 99
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 52 25 5 8 14 142:104 93
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 52 25 3 10 14 148:121 91
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 52 24 8 2 18 141:120 90
5. HC Oceláři TřinecTřinec 52 23 7 4 18 148:131 87
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 52 22 8 5 17 138:130 87
7. HC Sparta PrahaSparta 52 23 6 5 18 161:135 86
8. HC Kometa BrnoKometa 52 20 5 6 21 141:149 76
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 52 18 6 6 22 143:148 72
10. Rytíři KladnoKladno 52 18 5 6 23 129:137 70
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 52 18 5 6 23 135:160 70
12. HC OlomoucOlomouc 52 19 3 3 27 124:158 66
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 52 15 6 5 26 102:140 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 52 11 3 4 34 107:174 43
Zábranský po základní části: V play off rozhoduje, kdo nechá na ledě život

Kometa Brno si výhrou 5:4 na d Olomoucí v posledním kole základní části...

Hokejisté Komety zakončili základní část extraligy páteční výhrou 5:4 nad Olomoucí a v předkole play off narazí na České Budějovice. Obránce Libor Zábranský mladší se v posledním kole trefil dvakrát,...

7. března 2026  9:59

Skvělý Nečas byl u čtyř gólů Colorada, Gudas se trefil v přestřelce

Martin Nečas se raduje s úspěšného rozhodujícího nájezdu proti Dallasu.

V životní formě hrající Martin Nečas dokázal bodovat i v šestém startu po návratu z olympiády. Páteční výhru Colorada 5:4 po penaltovém rozstřelu nad Dallasem režíroval čtyřmi body (1+3) a proměněným...

7. března 2026  7:21,  aktualizováno  8:47

Černoch po úspěchu v Třinci: Cenná výhra před Vítkovicemi, čekám těžkou sérii

Radost Karlových Varů po utkání v Třinci.

Je to stejné jako loni. Hokejisté Karlových Varů se v předkole play off utkají s Vítkovicemi. Rozhodlo o tom jejich vítězství v Třinci 2:1 na nájezdy. „Je to pro nás cenná výhra,“ prohlásil...

7. března 2026

Forman nechtěl Spartu, už se těší: Hovory v 7:30 s Chlapíkem končí. No friends!

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Miroslav Forman proti Spartě? Emotivnější příběh předkolo extraligového play off napsat nemohlo. Rudým barvám se hokejový poctivec oddal na dlouhých 15 sezon, cinklo mu šest medailí, loni se ho...

6. března 2026  21:48,  aktualizováno  7. 3.

Bláznivá sezona nekončí! Kämpf v ročníku znovu mění dres, bude hrát s Ovečkinem

David Kämpf během rozcvičení na zápas s Utahem.

Pauza od hokeje, konec v Torontu, Vancouver, olympiáda... A teď další přesun! Hokejový útočník David Kämpf prožívá hodně divokou sezonu. Na závěr jinak klidné přestupní uzávěrky v NHL se stal...

6. března 2026  21:54,  aktualizováno  22:21

Přestupy v NHL mnoho vzruchu nepřinesly. Stěhovali se i dva Češi

John Carlson (74) a Alex Ovečkin slaví gól Washington Capitals.

Hokejová NHL má po uzávěrce přestupů před letošním play off. Manažeři týmů měli poslední možnost vyladit kádry pro boje o Stanley Cup. Sledovali jsme kdo se kam stěhuje, řada očekávaných jmen však...

6. března 2026  14:55,  aktualizováno  22:19

Postupový hattrick jako pomsta za vyhazov? Někdy je potřeba udělat změnu, řekl Moses

Stephen Moses z Hradce Králové (uprostřed) slaví hattrick a vyhrané utkání.

Že by sportovní pomsta za to, že se v průběhu letošní sezony stal z posily téměř nepotřebným hráčem, kterého v jejím poslali jinam? „Někdy to tak ve sportu je, že potřebujete změnu, takové věci se...

6. března 2026  22:17

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

