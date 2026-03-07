„Hlavně si teď musíme vyresetovat hlavy,“ chce co nejrychleji vymazat pokaženou sezonu kapitán Vervy Matúš Sukeĺ. „Porážky mě sžírají, koušu to těžce. A o to víc, když jich tolik v řadě. Všichni jsme frustrovaní,“ přiznal útočník po páteční derniéře v Kladně, která skončila krachem 1:3.
Litvínov naposledy zvítězil 11. ledna v Karlových Varech (4:3 po nájezdech), od té doby téměř dva měsíce jenom prohrával. „Musíme to hodit za hlavu a začít od nuly.“
Poslední místo Vervy bylo zpečetěno už před olympijskou pauzou, závěrečných pět kol sloužilo spíš jako příprava na baráž. A motivace se hledala těžko. „Snažíme se jít naplno do každého zápasu, ať je přípravný nebo extraligový, i když už v uvozovkách o nic nejde. Chtěli jsme si vyzkoušet věci, které uplatníme v baráži. Snad nám tyhle duely k tomu trochu pomohly,“ doufá slovenský reprezentant.
|
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat
V Kladně to herně nebylo špatné, ale zase tomu chyběly góly. Verva jich za celou sezonu dala jen 107, horší byla jen Mladá Boleslav (102). „Při hře pět na pět jsme nedali gól ani nepamatuju,“ povzdechl si Sukeľ. „Bylo tam i dost zbytečných vyloučení, kterými jsme Kladno dostali na koně, naše šance jsme promarnili. Ten zápas jako by zrcadlil celou naši sezonu.“
Než začne příprava na baráž, hráči dostanou pár dnů volna. „Oddechneme si, zapomeneme na to. V plánu je i nějaký teambuilding. Po těch prohrách je těžké být pozitivně nastavený, ale baráž je hodně hodně o mentální stránce a po pauze musíme přepnout,“ velí účastník olympiády v Miláně.
Nechce moc rozpitvávat, kdo bude mít v baráži lepší pozici. Odpočatý extraligista, nebo play off bitvami pobitý, ale rozehraný vítěz první ligy? „Nehledal bych v tom výhody a nevýhody, tak je to prostě nastavené. Pro nás je ta pauza strašně dlouhá, ale budeme se tomu snažit přizpůsobit co nejlépe.“