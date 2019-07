Ve Slovanu byl bez peněz. O to větší radost mám ze Sparty, říká objev MS

Teď už může být klidnější a hledět vstříc nové výzvě. K tomu má mimo mantinely ještě jeden obrovský důvod k radosti - v polovině července se mu narodila dcera Adéla.

I vzhledem k očekávanému přírůstku do rodiny bylo pro Sukeľa těžké skousnout platební morálku Slovanu Bratislava. „Určitě jsem na to myslel, každý hráč to má v hlavě. Peníze nechodí a v podstatě nemáte z čeho žít,“ kroutí hlavou mladý forvard.



Sukeľ přesto sezonu v klubu KHL dohrál a v 60 zápasech nasbíral 18 bodů (10+8). „Nebylo to ale jednoduché, každý máme nějaké povinnosti. Splatit byt, z něčeho žít. Ale musím říct, že na ledě jsem na to nemyslel. Aspoň u mě osobně se to do hokeje nepromítlo,“ ujišťuje Sukeľ.

Jakmile se však slezlo z ledu, přišla v kabině dřív nebo později na dluhy klubu řeč. Jak vyšlo po sezoně najevo, Slovan dlužil hráčům částku zhruba tři miliony eur.

„Nejhorší na tom ale bylo to, že s námi vůbec nekomunikovali,“ mrzí Sukeľa. „Nevěděli jsme, na čem jsme. Až dokud jsme si to my sami nějak nevyprosili, aby nám přišli říct, co vlastně bude. Bylo to fakt zlé, ale už je to za mnou.“

Sparťanský forvard dodává, že Slovan už poslal hráčům zhruba 30 % dlužné částky. „Na zbytek máme nějakou dohodu, snad to klub splní,“ doufá Sukeľ, který je i přes problémy rád za šanci odehrát sezonu v KHL.

Zahraniční trenéři pečují o detaily, míní Sukeľ

Nebýt jí, tak by mu možná na stole nepřistála nabídka z pražské Sparty. Týmů ze zahraničí kroužilo kolem odchovance Liptovského Mikuláše víc, nakonec ale zvítězila dohoda s českým klubem. „Sparta je značka, o tom klubu ví každý. Byl jsem rád, když mě oslovila a ani jsem o tom moc dlouho nepřemýšlel,“ říká Sukeľ.

Jeho jméno figurovalo mezi prvními ohlášenými posilami Sparty. Společně s ním ohlásil klub příchod Vladimíra Růžičky, později přibyli také Michal Řepík, Marek Kvapil nebo Adam Polášek. Jasný signál, že Pražané chtějí dát zapomenout na předchozí nevydařené sezony.

Matúš Sukeľ prožil v květnu mimořádně vydařený světový šampionát v Bratislavě.

I když se Sukeľ v záplavě velkých jmen lehce ztrácí, květnové MS v Bratislavě ukázalo, že dnes už bývalý sportovní manažer Sparty Michal Broš se mohl jeho angažováním trefit do černého. Slovák vstřelil v sedmi zápasech domácího šampionátu pět branek, nejvíce ze svého mužstva.

„Mistrovství bylo super, dalo mi strašně moc. Do budoucna mi to může jenom pomoct,“ děkuje Sukeľ za šanci trenéru Craigu Ramsaymu. Také v Česku bude fungovat pod zahraničním koučem, sparťanské mužstvo má na povel Němec Uwe Krupp.

Přestupy v extralize Přehled letních přesunů

„Je to moderní trenér, bude po nás chtít podobné věci jako Ramsay. Ten se nám snažil vštípit některé detaily, které by jiní trenéři možná nechali bez povšimnutí,“ vzpomíná Sukeľ na to, co mu dala reprezentační štace.

Podle bronzového medailisty z MS dvacítek se zahraniční trenéři zaměřují více na drobnosti, které mohou pomoct k úspěchu. „Tím nechci vůbec nijak shazovat naše trenéry. Ale pod Ramsayem jsem si občas uvědomil některé věci, které mi třeba předtím nedocházely,“ uvědomuje si Sukeľ.

Pomůže mu finančně stabilní prostředí Sparty k dalšímu rozvoji?