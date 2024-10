Pracant kanonýrem. Sukeľ hattrickem zvedl Litvínov: Ukázali jsme identitu

Je symbolické, že chemiky z útlumu vyvedl právě on. Jejich první zahraniční kapitán je na ledě leckdy nenápadný, přesto obrovsky užitečný a jeho vliv na tým je neoddiskutovatelný. Před nedělí napočítal Litvínov pět porážek z posledních sedmi kol, teď věří, že horším časům už odzvonil.

„V posledních zápasech nám to trošku nešlo, nehráli jsme ideálně. Tým potřeboval góly i od naší lajny, dnes se to zaplaťpánbůh nějak sešlo, za což jsem velmi rád,“ oddechl si slovenský centr, který diriguje elitní formaci se Švédem Filipem Sandbergem a Petrem Koblasou na křídlech. „Věřím, že nás to povzbudí do dalších utkání.“

Cestu za hattrickem načal rodák z Liptovského Mikuláše kulišáckým gólem sekundu před vypršením přesilovky. Nechť o něm promluví sám: „Dorážel jsem puk zpoza brány a měl jsem trošku štěstí, že jsem trefil gólmana do zad.“ Od nich se odrazil za čáru.

Další dvě trefy už mezi kuriozity nepatřily, po povedených souhrách kotouč zametal do branky, než se stihl gólman Dávid Hrenák přesunout. „Výborná práce ostatních kluků, nejdřív mi Sandberg krásně nahrál při přečíslení dvou na jednoho. A při třetím gólu jsme si puk s Brožem vyměnili do prázdné brány. Velká čest jde na jejich hokejky,“ děkoval parťákům osmadvacetiletý hrdina večera.

V české extralize si odkroutil bezmála 250 zápasů, přesto až teď se poprvé blýskl hattrickem. „V mojí profesionální kariéře je asi druhý, potěšil mě. Jsem rád, že jsem díky němu přispěl ke třem bodům. Zápas jsem si velmi užil,“ doznal kapitán. „Od začátku jsme hráli velmi dobrý hokej, v plno věcech jsme se od posledních střetnutí zlepšili. Byli jsme aktivní, hráli jsme na puku, dali jsme góly, Zajíček vychytal nulu. Parádní zápas pro nás i diváky!“

Kdysi za Liptovský Mikuláš zvládl 21 branek za sezonu, za Slovan Bratislava se v KHL trefil desetkrát v ročníku. V Česku ještě dvoucifernou metu v základní části nepokořil, kromě Litvínova působil ve Spartě. Nyní má díky hattricku nakročeno dobře, gólů vstřelil pět.

Matúš Sukeľ z Litvínova slaví s fanoušky hattrick a výhru nad Plzní.

„Ne že bych statistiky nesledoval, ale nevážu se na ně. Snažím se hrát každý zápas nejlíp, jak umím, zlepšovat se, pomáhat týmu.“

Ostatně tím se řídí celý Litvínov. Mušketýrským jeden za všechny, všichni za jednoho. Verva proti otloukánkovi extraligy dřela i za jasného vedení, jen aby pomohla udržet první nulu sezony brankáři Šimonu Zajíčkovi.

„To je trošku naše identita, hrát jeden za druhého. Což se projevuje tím, že se Baránek na konci popere. Nebo že 30 sekund před koncem za stavu 6:0 blokujeme střely. Úžasné věci. Svědčí to o tom, jaký jsme tým. Věřím, že to přeneseme i do dalších zápasů.“

Tím nejbližším je úterní bitva v Kladně. „Proto ani nebude oslava hattricku, není to na čas.“