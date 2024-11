Neskromný skromňák Sukel’: Letos chci s Litvínovem až do finále

Kočí o kapitánovi: Lídr, kterého chce mít každý Navenek tak nepůsobí, ale i pro trenéry je hokejový útočník Matúš Sukeľ přirozeným vůdcem. „Od začátku, co jsme k tomu přišli, tak vidíme, že Matúš je lídr, kterého by každý chtěl mít v týmu,“ vychvaloval kapitána Litvínova asistent David Kočí. Slovenský reprezentant spojí svoji budoucnost s tradičním extraligovým klubem až do roku 2027, což Verva zveřejnila při domácí bitvě s Olomoucí. „Je to pro nás klíčová postava, proto jsme rádi, že prodloužil smlouvu v Litvínově.“ Kočí měl i další důvod k radosti, Verva přehrála Kohouty 4:0 a dál se drží v extraligové špičce. „Strašně nám pomohl rychlý první gól, který nás nastartoval. Jinak to byl docela vyrovnaný zápas, nás naštěstí podržel gólman,“ vyzdvihl znovu bezchybného Šimona Zajíčka. „Je to zásadní, pomáhá nám dělat body. Podrží, i když uděláme nějaké chyby, jako když nám soupeř jel sám na bránu v naší přesilovce. To jsou momenty, kdy se to může otočit.“ Ale Zajíček udržel čisté konto a Litvínov si připsal čtvrtou výhru z posledních pěti zápasů. Skvělou bilanci může znovu vylepšit už ve středu na ledě Motoru.