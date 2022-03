Nechceme končit sezonu za dva týdny, říká litvínovský útočník Súkel

„Kladno nás dohánělo, to byl pro nás hodně varovný prst. Ale zamakali jsme, začali jsme vyhrávat a teď se chceme probojovat do play off,“ přeje si litvínovský útočník Matúš Sukeľ, jenž v posledních třech zápasech pokaždé skóroval. Gólem přispěl i k nedělní výhře 4:2 nad Vítkovicemi.

„Celý zápas jsme hráli dobře, Denis Godla nás výborně držel v brance. Dali jsme 4 góly, takže super, snad to vydrží,“ doufá slovenský forvard.

Než začalo litvínovské zmrtvýchvstání, procházel tradiční extraligový klub těžkou krizí. Ze 13 zápasů prohrál 11 a hrozba baráže byla čím dál reálnější.

„Jasně, že o tom v kabině padlo nějaké slovo, ale snažili jsme se na to nemyslet a nepropadat ještě víc dolů. Hodně jsme se bavili spíš o tom, co udělat, abychom přestali prohrávat. Dost věcí jsme teď zlepšili, snad všechny herní činnosti. Hrajeme lépe v obraně, padá nám to tam, tak věřím, že to tak půjde dál.“

Litvínov měl problém především ve druhých polovinách zápasů. Často ztrácel dobře rozehrané bitvy a fanoušci zuřili. „Vždy v sezoně přijde nějaký úsek, kdy se nedaří. Ty konce zápasů jsme hráli opravdu velmi špatně, nedovedli jsme si uhlídat vedení. Teď si naopak myslím, že Vítkovice jsme v závěru k ničemu nepustili,“ líbí se Sukeľovi.

I on teď ožil. „Zlepšili jsme se všichni jako tým, takže jsem rád, že nás teď dává góly víc. Když se nám nedařilo, skórovali jen Patrik Zdráhal a Giorgio Estephan, tak se vyhrávat nedá. Musíme se přidat i my další. Když se střelba rozloží na celý tým, pak jsou lepší i výsledky,“ říká hráč, který za sezonu dal 5 gólů, ovšem z toho tři v posledních třech zápasech.

„Snažím se hrát stále svoji hru a věřím, že můžu být platný, i když zrovna góly nedávám. Ale hraje se na góly, vyhrává tým, který jich dá víc. Takže góly jsou prospěšné pro tým a já jsem samozřejmě rád, když mi to tam padne.“ Před finišem extraligy je Litvínov na desátém místě a pozici, která znamená postup do předkola play off, chce udržet.

„Myslím, že teď hrajeme opravdu dobře. Zbývají čtyři zápasy, tak věřím, že uhrajeme co nejvíc bodů, abychom se dostali do předkola pokud možno z co nejlepšího místa. Rozhodně nechceme sezonu končit za dva týdny,“ burcuje Sukeľ.

Další krok k play off mohou udělat hokejisté Litvínova už dnes, na Hlinkově stadionu hostí extraligového lídra z Hradce Králové. S ním však mají mimořádně bídnou bilanci, s Mountfieldem prohráli desetkrát za sebou. „Je nejvyšší čas s ním bodovat! Nemáme co ztratit. Když budeme zase bojovat jako v posledních zápasech, máme šanci,“ je přesvědčený litvínovský kouč Vladimír Růžička.