Tipsport extraliga 2025/26

Litvínovský kapitán Sukeľ o baráži: Nesu to těžce. Věřím, že Reichel nám pomůže

Petr Bílek
  21:17
Komplikovaná sezona hokejového Litvínova bude ještě komplikovanější. Záchrana klubu před likvidací se vyřešila u jednacího stolu, teď se bude muset zachraňovat ještě extraliga na ledě. Po páteční domácí porážce s Hradcem Králové 3:6 už se z baráže nevyvleče.
Zklamaní hráči Litvínova. Po konci základní části extraligy jim bude v roce...

Zklamaní hráči Litvínova. Po konci základní části extraligy jim bude v roce 2026 patřit poslední místo. | foto: MAFRA

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.
Stanislav Škorvánek z Hradce inkasuje gól na ledě Litvínovu.
Lukáš Radil z Hradce překonává Mateje Tomka, bránit nestíhá Nicolas Hlava.
Thomas Joseph Melancon slaví se spoluhráči gól.
„Pro mě velké zklamání, bojuju s tím, od začátku sezony jsme dole a nesu to těžce,“ hlesl litvínovský kapitán a slovenský olympionik Matúš Sukeľ. „Musím se tomu postavit čelem a dělat všechno, abychom se zlepšili jako tým a baráž zvládli. Budeme mít dlouhou sezonu...“

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Nemilosrdný ortel přišel pět kol před koncem základní části a zrovna před olympijskou pauzou. „Škoda. Tvrdím, že zápasy s Mladou Boleslaví a Olomoucí jsme měli vyhrát, pevně jsme věřili v šest bodů. Cíl byl jít do přestávky s tím, ať dva soupeři nad námi jsou lehce v panice. Bohužel se to nepovedlo,“ zalitoval litvínovský trenér Jakub Petr. „Teď už máme detailně připravený program jak na olympijskou pauzu, tak na volný měsíc před baráží.“

Prolínací soutěž odstartuje až 17. a 18. dubna na ledě Litvínova, vyzyvatelem v sérii na čtyři vítězství bude král prvoligového play off. „Věřím, že nás nastartuje i Robert Reichel,“ zmínil Sukeľ nástup legendy do čela realizačního týmu. „Máme dlouhou cestu před sebou, čeká nás hodně práce. Půjdeme do toho naplno.“

Legendy začaly přebírat Litvínov. Šlégr: Nebudeme sekat hlavy. Mládež změnu vítá

Litvínov prožívá turbulentní ročník. Užírala ho nejistota ohledně budoucnosti, neboť většinový vlastník oznámil, že po sezoně skončí. Po vleklých jednáních se rozhodlo, že jeho akcie převezmou slavní odchovanci vedení Jiřím Šlégrem. A mužstvo vnímalo, co se děje.

„Asi se nebudu vyjadřovat k tomu, jaké jsou příčiny pádu do baráže. Nechytili jsme začátek, jedno s druhým. Radši to zkonstatuji po sezoně,“ nepouštěl se Sukeľ do analýzy.

Mrzí ho, že když se chemici přicvakli z posledního místa na bod konkurentům, naději pohřbila další krize. Teď prohráli už pošesté za sebou. „Okolo Vánoc jsme měli dobrou sérii, dokázali jsme se přitáhnout, herně jsme se zlepšili. Bohužel jsme na to už nedokázali navázat a soupeři nám utekli,“ štve slovenského centra.

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.
Zklamaní hráči Litvínova. Po konci základní části extraligy jim bude v roce 2026 patřit poslední místo.
Stanislav Škorvánek z Hradce inkasuje gól na ledě Litvínovu.
Lukáš Radil z Hradce překonává Mateje Tomka, bránit nestíhá Nicolas Hlava.
Zatímco on a jeho parťák Ondrej Kaše se chystají na hry pod pěti kruhy, jejich litvínovští spoluhráči budou dřít v přípravě. „Teď budou mít kluci volno, musíme si vyvětrat hlavy a pak zpátky do práce. Ve zbývajících zápasech po olympijské přestávce budeme chtít najít vítěznou cestu, abychom se dobře nastavili na baráž,“ zavelel rodák z Liptovského Mikuláše.

Bude to šichta, v pátečním utkání Litvínov inkasoval čtyři góly ze samostatných úniků Mountfieldu. „Dělali jsme moc chyb, dali nám čtyři góly z toho, že šli sami na bránu. Do budoucna se toho musíme vyvarovat. Měli jsme ale fáze zápasu, kdy jsme hráli dobře, dobře jsme napadali, získávali jsme puky, vytvářeli jsme z toho šance,“ našel Sukeľ i pozitiva.

Tím největším pro Litvínov bude záchrana extraligy.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 46 23 2 7 14 127:105 80
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 46 22 5 4 15 125:115 80
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 46 20 5 8 13 126:96 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 44 19 5 4 16 138:114 71
8. HC Kometa BrnoKometa 46 18 4 5 19 121:130 67
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 45 16 5 4 20 120:127 62
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

