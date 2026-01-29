„Pro mě velké zklamání, bojuju s tím, od začátku sezony jsme dole a nesu to těžce,“ hlesl litvínovský kapitán a slovenský olympionik Matúš Sukeľ. „Musím se tomu postavit čelem a dělat všechno, abychom se zlepšili jako tým a baráž zvládli. Budeme mít dlouhou sezonu...“
Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála
Nemilosrdný ortel přišel pět kol před koncem základní části a zrovna před olympijskou pauzou. „Škoda. Tvrdím, že zápasy s Mladou Boleslaví a Olomoucí jsme měli vyhrát, pevně jsme věřili v šest bodů. Cíl byl jít do přestávky s tím, ať dva soupeři nad námi jsou lehce v panice. Bohužel se to nepovedlo,“ zalitoval litvínovský trenér Jakub Petr. „Teď už máme detailně připravený program jak na olympijskou pauzu, tak na volný měsíc před baráží.“
Prolínací soutěž odstartuje až 17. a 18. dubna na ledě Litvínova, vyzyvatelem v sérii na čtyři vítězství bude král prvoligového play off. „Věřím, že nás nastartuje i Robert Reichel,“ zmínil Sukeľ nástup legendy do čela realizačního týmu. „Máme dlouhou cestu před sebou, čeká nás hodně práce. Půjdeme do toho naplno.“
Legendy začaly přebírat Litvínov. Šlégr: Nebudeme sekat hlavy. Mládež změnu vítá
Litvínov prožívá turbulentní ročník. Užírala ho nejistota ohledně budoucnosti, neboť většinový vlastník oznámil, že po sezoně skončí. Po vleklých jednáních se rozhodlo, že jeho akcie převezmou slavní odchovanci vedení Jiřím Šlégrem. A mužstvo vnímalo, co se děje.
„Asi se nebudu vyjadřovat k tomu, jaké jsou příčiny pádu do baráže. Nechytili jsme začátek, jedno s druhým. Radši to zkonstatuji po sezoně,“ nepouštěl se Sukeľ do analýzy.
Mrzí ho, že když se chemici přicvakli z posledního místa na bod konkurentům, naději pohřbila další krize. Teď prohráli už pošesté za sebou. „Okolo Vánoc jsme měli dobrou sérii, dokázali jsme se přitáhnout, herně jsme se zlepšili. Bohužel jsme na to už nedokázali navázat a soupeři nám utekli,“ štve slovenského centra.
Zatímco on a jeho parťák Ondrej Kaše se chystají na hry pod pěti kruhy, jejich litvínovští spoluhráči budou dřít v přípravě. „Teď budou mít kluci volno, musíme si vyvětrat hlavy a pak zpátky do práce. Ve zbývajících zápasech po olympijské přestávce budeme chtít najít vítěznou cestu, abychom se dobře nastavili na baráž,“ zavelel rodák z Liptovského Mikuláše.
Bude to šichta, v pátečním utkání Litvínov inkasoval čtyři góly ze samostatných úniků Mountfieldu. „Dělali jsme moc chyb, dali nám čtyři góly z toho, že šli sami na bránu. Do budoucna se toho musíme vyvarovat. Měli jsme ale fáze zápasu, kdy jsme hráli dobře, dobře jsme napadali, získávali jsme puky, vytvářeli jsme z toho šance,“ našel Sukeľ i pozitiva.
Tím největším pro Litvínov bude záchrana extraligy.