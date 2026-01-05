Kometa prohrála popáté v řadě a trenér Pokorný ví: Už se hraje i o moji pozici

Do utkání nastoupila Kometa ve značně obměněné sestavě, do druhé formace se dostal teprve šestnáctiletý útočník Michal Hartl. Nejzásadnější změnou v sestavě brněnského týmu byla absence kapitána Jakuba Fleka.
Ten naposledy v extralize chyběl v lednu minulého roku při výhře nad Vítkovicemi, od té doby nevynechal 72 utkání v řadě. „Je nemocný,“ potvrdil trenér Komety Kamil Pokorný.
S kapitánským céčkem ho v utkání nahradil Hynek Zohorna, pro kterého se jednalo o 500. start za brněnský celek.
Hrdinou utkání se stal teprve dvacetiletý obránce Energie Matteo Kočí, který se podílel na všech třech gólech svého týmu. „Dnes se mi to povedlo, už minule jsem se proti Kometě prosadil, takže v Brně se mi daří,“ hodnotil svůj výkon.
Už ve čtvrté minutě přihrál na první gól utkání Janu Bambulovi, kanonádu ale zahájil až na začátku druhé třetiny. Jen 88 sekund mu stačilo, aby skóre zápasu otočil na konečných 3:2.
„Je to ofenzivní obránce, dnes to akorát potvrdil. Hraje první sezonu v extralize, otrkává se je stále lepší a lepší. Doufáme, že nezpychne a bude v tom pokračovat,“ usmívá se u hodnocení svého svěřence Patera.
Domácím hokejistům nevyšly úvody prvních dvou třetin. Už ve čtvrté minutě dostal puk do Kavanovy brány útočník Karlových Varů Jan Bambula. Na tuto branku ale Kometa dokázala odpovědět.
Už o minutu a půl později si opožděný dárek k sobotním 38. narozeninám vystřelil Tomáš Zohorna, pro zkušeného útočníka se jedná o šestý bod v posledních čtyřech zápasech. Na branku mu přihrál bratr Hynek a Kristián Pospíšil.
Právě poslední jmenovaný se o necelých jedenáct minut podílel i na brance, která skóre otočila ve prospěch Komety. Střelecký účet si otevřel i domácí Andrej Kollár. „Měli jsme dát gólů víc, při stavu 2:1 to soupeř vždy může otočit,“ povzdechl si Pokorný.
Úvod druhé třetiny dopadl pro tým Kamila Pokorného ještě hůř. Po dvou rychlých gólech do Kavanovy brány se už Kometa nedokázala vzpamatovat.
„Neodehráli jsme špatný zápas, ale nedaří se nám v koncovce. Druhá věc jsou ty rychlé dva góly, nestalo se nám to poprvé, vždycky je to pro tým ťafka. Oba padly po individuálních chybách, Jsme momentálně v období, kdy se nadřeme na gól a lehce inkasujeme,“ lamentoval Pokorný.
Pátá prohra v řadě znamená pro Kometu propad na desáté místo neúplné extraligové tabulky. „Určitě cítím, že se hraje i o moje místo, tak je to ve sportu vždycky. Dvacet let jsem trénoval, dvacet let jsem vydržel celou sezonu, ale někdy to musí přijít, tak to prostě je,“ zauvažoval nad svou pozicí Pokorný.
Brňany teď čekají klíčové zápasy, v úterý se venku utkají s Olomoucí, následují dva domácí zápasy proti Litvínovu a Mladé Boleslavi. „V lednu se to láme, po repre pauze zbývá snad už jen pět zápasů. Věřím, že to otočíme. Liga je extrémně vyrovnaná, ale na tabulku se nedívám, musíme ale začít sbírat body,“ shrnul následující program útočník Komety Šimon Stránský.
Karlovy Vary čeká dvojnásobný výjezd do Slezska. Ve středu se utkají s Třincem a v pátek s Vítkovicemi.