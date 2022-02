První sezonu v Evropě si užívám, říká pardubická posila Petgrave

Hned v prvním utkání ve Vítkovicích sehrál devatenáct minut, ve druhém doma proti Kometě necelých osmnáct a slušnou porci absolvoval také včera v Třinci, kde však zápas skončil až po uzávěrce strany.

Pro Petgravea se jedná o první sezonu v Evropě, do Pardubic zamířil po půlroce v kádru nováčka slovenské extraligy Spišské Nové Vsi, jíž je i po třech utkáních za Dynamo stále nejproduktivnějším hráčem.

„Svůj první rok za oceánem si moc užívám. Už minulé léto jsem byl blízko přesunu do Evropy, protože kvůli covidu dostávali v Americe ještě více prostoru mladí hráči. Rozhodl jsem se však ještě zůstat v ECHL, protože jsem měl nabídky z Dánska a Velké Británie, což mě moc nelákalo. Letos už byl čas na změnu. Na konci srpna o mě projevila zájem Spišská Nová Ves, kde mě její manažer přivítal, za což jsem mu vděčný,“ vzkázal Petgrave v rozhovoru pro web Dynama.

V kádru se tam setkal i s bývalým pardubickým útočníkem Branislavem Rapáčem, jenž měl slovo i při Petgraveově rozhodování o přesunu pod Zelenou bránu. „Říkal mi, že to bude dobrý krok, určitě mi to pomohlo. Mluvil o hezkém městě, dobré hokejové organizaci a chválil také místní fanoušky,“ vyprávěl Petgrave.

Čekání na Stanley Cup

V Pardubicích se setkal s krajany Anthonym Camarou a Dennisem Robertsonem, kteří jsou však aktuálně mimo sestavu. Camara kvůli disciplinárnímu trestu, Robertsona zase trápí zranění ruky.

„Je příjemné, že tu jsou. Je to pro mě signál, že to tady dobře funguje. Proti Anthonymu jsem hrál kdysi v OHL a musím uznat, že to proti němu bylo opravdu těžké,“ vzpomínal rodák z Toronta, odkud právě pochází i Camara.

Petgrave je tak velkým fanouškem Toronta Maple Leafs, které však už padesát pět let v NHL čeká na svůj Stanley Cup.

„Děkuji za připomenutí,“ smál se Petgrave. „Opravdu mu fandím, když jsem byl malý, měl jsem strašně moc věcí s logem Maple Leafs, dresy, plakáty, kartičky a další. Hokej byl všude kolem mě už od velmi mladého věku, obzvlášť v rodině. Matka je Američanka, ale otec je z Toronta, takže i on fandil Leafs. Dělal jsem však i jiné sporty, třeba lakros nebo fotbal,“ popisoval Petgrave.

Nakonec ale zůstal u hokeje, v jednadvaceti zamířil do univerzitní ligy, kde vedle hraní za New Brunswick studoval byznys a finance.

„Nedodělal jsem to, nakonec jsem přerušil a soustředil se jen na hokej, ale teď už zase studuji. Doufám, že do dvou let školu úspěšně dokončím,“ přál si Petgrave.