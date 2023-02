Gólman Tomek o návratu na litvínovský led: Byla to terapie šokem

„Na Kladně to byla terapie šokem, vůbec jsem nečekal, že bych se tam dostal do brány. Ale i díky tomu jsem se v zápase proti Varům cítil mnohem líp,“ líčil své pocity po návratu do branky slovenský gólman. Litvínov sice prohrál 1:2 v prodloužení, ale Tomek si vysloužil pochvalu. „Odvedl pro tým velkou práci,“ vypíchl litvínovský kouč Karel Mlejnek.

Tomek byl na podzim jedním ze strůjců pozvolného litvínovského vzestupu po konci kouče Vladimíra Růžičky, na konci října se však vše obrátilo vzhůru nohama. Pouhých 86 vteřin před koncem třetí třetiny se v Liberci srazil s domácím Tomášem Filippim a musel do nemocnice, následoval chirurgický zákrok a dlouhá rekonvalescence.

„Měl jsem šest týdnů ortézu, dva měsíce jsem nebyl na ledě. Pak jsme to začal pomalu rozhýbávat. Když jsem se dostal na hřiště, určitě tam byl ze začátku trochu psychický blok, ale po prvním zákroku vyrážečkou se to odbouralo. A na Kladně už to byl takový adrenalin, že jsem to ani nevnímal.“

Také v domácí bitvě s Vary se Tomek rychle dostal do zápasu, nic jiného mu ani nezbývalo. Právě svižný start byl na šance asi nejbohatší.

„Jsem rád, že Vary začaly zhurta, dostal jsem se do pohody a pak se mi už chytalo dobře celý zápas,“ tvrdil. Verva v normální hrací době inkasovala jen jednou a prsty v tom měl i Tomek. Právě po jeho faulu šli domácí do tří a hosté dvojnásobnou přesilovku využili. „Rozhodčí to tak posoudil, k tomu se vyjadřovat radši nebudu, abych nedostal pokutu. Ale podle mě to faul nebyl,“ byl přesvědčený slovenský reprezentant.

Tomek původně přišel do Litvínova na měsíční hostování, když se však během něj zranil, Verva na něj neuplatnila opci a vrátila ho brněnské Kometě. „Ale tam jsou pořád Dominik Furch a Marek Čiliak, takže pro mě neřešitelná situace. Jsem moc rád, že se Litvínov znovu ozval a jsem tady,“ je vděčný bronzový muž z loňské olympiády.

Ve zbytku sezony se bude snažit vybojovat si smlouvu na tu příští. „Je to samozřejmě otevřené, budu dělat vše, abych si smlouvu na další rok zasloužil,“ slibuje pětadvacetiletý brankář, který v Litvínově soupeří o místo s Šimonem Zajíčkem a krajanem Denisem Godlou. „Myslím, že tu jsme docela silná trojka, a je jedno, kdo zrovna stojí v bráně. Hlavní teď je sbírat body!“ velí.

Do konce základní části extraligy už zbývá jen sedm kol a Verva hájí dvanáctou příčku, která by ještě znamenala postup do předkola play off. Jenže třinácté České Budějovice na ni ztrácejí jediný bod a poslední Kladno pět.

„Potřebujeme urvat co nejvíc bodů, každý zápas je pro nás už play off,“ hlásí Tomek. Finiš po reprezentační pauze rozhodne, zda si Verva zahraje i to skutečné.