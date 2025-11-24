Takhle by to šlo! těšilo litvínovského Tomka. Oceláře zdeptal 45 zákroky

„Jsme rádi, že jsme to zvládli a ukázali jsme si směr, jakým by to šlo,“ radoval se litvínovský brankář Matej Tomek, jenž Oceláře zdeptal 45 úspěšnými zákroky. „Cítil jsem se fajn, byla tu příjemná teplota okolo nuly, takže mi ani nebylo moc teplo,“ cukaly koutky slovenskému reprezentantovi.
Nálada v Litvínově se zásadně proměnila, přitom ještě v minulém kole působila Verva hodně odevzdaně, v Plzni schytala debakl 2:7. „Něco jsme si k tomu řekli v kabině, věděli jsme, že takto k tomu nemůžeme přistoupit. Všem nám byla hanba za to, co, jsme tam předvedli. A dneska jsme se chtěli ukázat trošku jinak.“
Vervu sice dělilo od Třince propastných 29 bodů, jenže ani Oceláři teď nezažívají zrovna šťastné období, v Litvínově museli skousnout už šestou porážku v řadě. „Věděli jsme, v jakém jsou rozpoložení, ale nám tam dnes padly góly, které jindy ne. Konečně jsme dokázali proměnit šance,“ potěšila Tomka zlepšená litvínovská produktivita.
Dvěma trefami se blýskl Fin Hännikäinen, prosadil se i uzdravený týmový vůdce Ondřej Kaše. Když Třinec ve druhé části bušil do Litvínova, Tomek čaroval. „Tam se to lámalo, to byly nejkritičtější chvíle. Ale naštěstí jsme to ustáli,“ odfoukl si 28letý rodák z Bratislavy.
V Litvínově tvoří rovnocennou dvojici s Pavlem Čajanem, proti Třinci nastoupil do svého dvanáctého zápasu, jeho o pět let mladší kolega chytal o dva více. „Vycházíme spolu výborně, Ori (trenér brankářů Zdeněk Orct) ví, co dělá, věřím jeho filozofii. Střídali jsme se i loni se Zajdou (Šimonem Zajíčkem) a také to fungovalo,“ je spokojený se svou rolí v týmu.
Úspěšnost zákroků má 90,25 %, na premiérové čisté konto zatím čeká. „Doufám, že můj nejlepší zápas teprve přijde.“
V tabulce se toho pro Litvínov ani po senzaci s Třincem moc nezměnilo, na posledním místě má stále obří dvanáctibodovou ztrátu. Ale už v úterý by mohla být jednociferná, pokud uspěje na ledě předposledního Kladna. „Určitě to bude velmi důležitý zápas, dá se říci šestibodový. Musíme k tomu přistoupit stejně jako dnes!“ velí Tomek.