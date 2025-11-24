Tipsport extraliga 2025/26

Takhle by to šlo! těšilo litvínovského Tomka. Oceláře zdeptal 45 zákroky

Ondřej Bičiště
  7:34
Možná i vyhlídky na optimističtější budoucnost vyburcovaly hokejový Litvínov k nejlepšímu výkonu sezony. Čtvrteční oznámení, že klub převezmou legendy v čele s Jiřím Šlégrem a podporovat ho nepřestane ani odcházející vlastník Orlen Unipetrol, jako by napumpovalo Vervě novou energii. Nejslabší tým extraligy složil třineckého lídra 5:2.
Litvínovský brankář Matej Tomek zasahuje proti Liboru Hudáčkovi z Třince.

Litvínovský brankář Matej Tomek zasahuje proti Liboru Hudáčkovi z Třince. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Litvínovský útočník Nicolas Hlava právě překonal brankáře Marka Mazance z...
Litvínovský útočník Ondřej Kaše cloní před brankářem Markem Mazancem z Třince.
Litvínovští hokejisté se radují z gólu.
Momentka z extraligového utkání mezi Litvínovem a Třincem
5 fotografií

„Jsme rádi, že jsme to zvládli a ukázali jsme si směr, jakým by to šlo,“ radoval se litvínovský brankář Matej Tomek, jenž Oceláře zdeptal 45 úspěšnými zákroky. „Cítil jsem se fajn, byla tu příjemná teplota okolo nuly, takže mi ani nebylo moc teplo,“ cukaly koutky slovenskému reprezentantovi.

Nálada v Litvínově se zásadně proměnila, přitom ještě v minulém kole působila Verva hodně odevzdaně, v Plzni schytala debakl 2:7. „Něco jsme si k tomu řekli v kabině, věděli jsme, že takto k tomu nemůžeme přistoupit. Všem nám byla hanba za to, co, jsme tam předvedli. A dneska jsme se chtěli ukázat trošku jinak.“

Spása Litvínova, dárek legendě. Být mladší, pomůžu taky, říká první kapitán

Vervu sice dělilo od Třince propastných 29 bodů, jenže ani Oceláři teď nezažívají zrovna šťastné období, v Litvínově museli skousnout už šestou porážku v řadě. „Věděli jsme, v jakém jsou rozpoložení, ale nám tam dnes padly góly, které jindy ne. Konečně jsme dokázali proměnit šance,“ potěšila Tomka zlepšená litvínovská produktivita.

Dvěma trefami se blýskl Fin Hännikäinen, prosadil se i uzdravený týmový vůdce Ondřej Kaše. Když Třinec ve druhé části bušil do Litvínova, Tomek čaroval. „Tam se to lámalo, to byly nejkritičtější chvíle. Ale naštěstí jsme to ustáli,“ odfoukl si 28letý rodák z Bratislavy.

V Litvínově tvoří rovnocennou dvojici s Pavlem Čajanem, proti Třinci nastoupil do svého dvanáctého zápasu, jeho o pět let mladší kolega chytal o dva více. „Vycházíme spolu výborně, Ori (trenér brankářů Zdeněk Orct) ví, co dělá, věřím jeho filozofii. Střídali jsme se i loni se Zajdou (Šimonem Zajíčkem) a také to fungovalo,“ je spokojený se svou rolí v týmu.

Litvínovští hokejisté se radují z gólu.

Úspěšnost zákroků má 90,25 %, na premiérové čisté konto zatím čeká. „Doufám, že můj nejlepší zápas teprve přijde.“

V tabulce se toho pro Litvínov ani po senzaci s Třincem moc nezměnilo, na posledním místě má stále obří dvanáctibodovou ztrátu. Ale už v úterý by mohla být jednociferná, pokud uspěje na ledě předposledního Kladna. „Určitě to bude velmi důležitý zápas, dá se říci šestibodový. Musíme k tomu přistoupit stejně jako dnes!“ velí Tomek.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 27 13 3 1 10 84:68 46
2. HC Oceláři TřinecTřinec 24 12 3 1 8 72:61 43
3. HC Dynamo PardubicePardubice 24 12 2 2 8 75:55 42
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 24 11 4 0 9 67:52 41
5. HC Kometa BrnoKometa 24 12 1 3 8 68:63 41
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 25 11 3 2 9 69:66 41
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 24 11 2 3 8 60:49 40
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 25 12 0 4 9 62:60 40
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 25 10 3 2 10 73:68 38
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 24 10 1 2 11 59:67 34
11. HC OlomoucOlomouc 25 10 1 2 12 53:68 34
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 9 2 2 12 52:59 33
13. Rytíři KladnoKladno 25 7 2 4 12 61:80 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 25 4 2 1 18 44:83 17
