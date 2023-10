Musíme sbírat bod za bodem, říká karlovarský obránce Stříteský

Důvodů k sebedůvěře má Energie dostatek. Plný bodový zisk v prvních osmi kolech zapsala třeba na ledě Vítkovic či Hradce Králové, finalisty minulého ročníku. „Když plníme svůj plán, máme šanci konkurovat každému,“ těší zkušeného obránce. Západočeši před sebou mají páteční duel v Budějovicích a pak právě dva největší favority na titul. Pardubice a Spartu. Prostor ukázat, že postavení v první polovině tabulky je odrazem síly kabiny. „Nic nejdeme odjezdit. Potřebujeme body sbírat postupně, bod po bodu,“ říká Stříteský.

V čem byl zásadní rozdíl v pátečním utkání mezi vámi a Litvínovem?

Oni dali góly a my ne. (úsměv) Měli jsme šance, které jsme v předešlých zápasech asi proměňovali, ale tentokrát jsme nedali. Ve druhé třetině nám to tam napadalo a my jejich chyby nedokázali potrestat. Puky se nám odrážely jinam. Litvínov hraje jednoduše, vyhrál zaslouženě.

Přesto úvod sezony hodnotíte pozitivně, je to tak?

Kdyby nám před sezonou někdo řekl, že odvezeme body z Vítkovic, tak bychom byli šťastní. Jeli jsme tam udělat maximum, ale že to půjde tak hladce, co se skóre týče, jsme určitě nevěřili. Nicméně sezona je dlouhá, jsme teprve na začátku. Musíme sbírat bod za bodem. Mohou přijít zranění, což nechci přivolávat. Nebo zápas jako proti Litvínovu, kdy nám skoro nic nevycházelo. Musíme pokorně sbírat každý bod.

Jsou výsledky důkazem toho, že slova o vyšších cílech nejsou planá?

Nechci vyhlašovat žádné útoky na titul, jsme nohama na zemi. Neříkám, že bychom na to kvalitu neměli, ale my se musíme soustředit na sebe. Na každý zápas, stále se zlepšovat, z každého zápasu se snažit vydolovat každý bod. Extraliga je strašně vyrovnaná. Důležitá bude pasáž kolem Vánoc, tam se bude lámat chleba. Do té doby chceme nasbírat co nejvíc bodů.

Ale pozitivní myšlenky ve vás start ročníku vyvolává?

Kdo hokej a extraligu sleduje ví, jakým hokejem jsme se prezentovali minulý rok. Letos je náš hokej rozdílný. Myslím, že se na něj dá koukat. Jen nám v pátek nepadly góly.

Litvínovský obránce Radim Šalda svádí souboj s karlovarským útočníkem Ondřejem Beránkem (8).

Hodně týmu pomáhají skalpy Vítkovic či Hradce Králové?

Začínali jsme na ledě papírově opravdu dobrého a silného soupeře. V přípravě jsme hráli s týmy tady kolem, neměli jsme srovnání s týmy síly a typu Vítkovic. Ale viděli jsme, že když držíme svoji hru, svůj plán, jsme schopni porazit každého a konkurovat všem.

Před sebou máte soupeře jako Pardubice či Sparta, věříte si i na ně?

Každý si je vědom síly Sparty, která má čtyři vyrovnané formace a opravdu silný kádr. To samé Pardubice. Nečeká nás nic jednoduchého, ale určitě zápasy nepůjdeme odevzdat, jen tak odjezdit. Chceme hrát o body v každém utkání.

Cítíte z týmu, že si věří i proti favoritům soutěže?

Každý zápas začíná 0:0. (úsměv) To, že máme v zádech dva kvalitní gólmany, nám dovoluje držet krok s každým. Jestli pomůžeme gólmanům, jako jsme pomáhali doposud a všechno si sedne, můžeme hrát o body proti každému. My obránci musíme dávat puky včas a nechybovat, útočníci pak mají šanci proměnit své příležitosti. Věříme si.

Jdete do takových zápasů s čistou hlavou? Favority nebudete.

Jít do zápasu s čistou hlavou… To je strašně ošemetný. Půjdeš s čistou hlavou na Kladno a dostaneš rychtu. Není to tak, že bychom něco vypouštěli. Víme, že přijedou týmy v určité formě, s určitou silou. My se s nimi můžeme měřit.

Jak klíčové budou speciální týmy a přesilovky, resp. oslabení?

Ve Vítkovicích jsme dali dva nebo tři góly v přesilovkách, kluci to sehráli velmi jednoduše, padlo to tam. V pátek proti Litvínovu jsme možná až moc hledali nějakou skulinu, kudy to prostřelit, kde najít cestu k přihrávce. Nic jsme nezměnili. Týmy mají také video, také se na nás umí připravit.