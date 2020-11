Stránskému se střelecky daří i po pauze, spoléhá na účinky polského tréninku

Stránský svým prvním hattrickem mezi profesionály pomohl Ocelářům k pondělní výhře v Karlových Varech 7:2. „Teď se hlavně musíme co nejlépe připravit na Liberec,“ upozornil Matěj Stránský, že liga pokračuje v rychlém tempu.

Třinečtí hrají v Liberci už ve středu, načež je čekají dva domácí duely - v pátek s Olomoucí a v neděli se Zlínem. Oceláři po nucené, 45 dnů trvající pauze zaviněné nemocí covid-19 zvládli duely doma s Brnem 4:3 v prodloužení a nyní i v Karlových Varech. „Utkání proti Brnu bylo po tom výpadku složité,“ připomněl Stránský. „Osobně jsem měl špatný timing, špatně jsem odhadoval některé situace. Ale už i tam byly dobré věci.“

Ve Varech hokejisté Třince vedli v 16. minutě 4:0! „Řekli jsme si, že na soupeře vletíme, což se nám povedlo,“ uvedl Stránský.

Hráči Třince se radují, zleva Filip Zadina, Matěj Stránský a Martin Gernát.

Tři góly dali Oceláři v přesilovkách. „Velmi dobře jsme se v nich pohybovali, snažili jsme se hrát jednoduše. Věřím, že nám to tak půjde i v dalších zápasech,“ řekl útočník. „Hlavně Vary to za stavu 0:4 měly už těžké. Asi se ukázalo i to, že domácí během pauzy nebyli tak často na ledě jako my.“

Matěj Stránský věří, že i v dalších zápasech se na mužstvu projeví, že se mohlo připravovat na ledě v polském Cieszyně, když haly v Česku byly zavřené.

„Snad nám to teď na opětovném startu ligy pomůže a dostaneme se do tempa rychleji,“ podotkl Stránský. „Tři týdny na cieszynském ledě nám pomohly jak kondičně, tak herně. Získali jsme pohodu. S Brnem jsme minule zbytečně ztratili bod, ale v Karlových Varech jsme si chtěli spravit chuť. Neznamená to však, že každý zápas bude stejný.“