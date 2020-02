Věříme si, ujišťuje Stránský. Třinci zajistil v nájezdech čtvrtfinále

„Spadlo mi to tam, tak máme aspoň dva body,“ řekl Stránský. „Nebylo to jednoduché, nezačali jsme moc dobře. Byla tam oslabení, Zlín dal gól. Od druhé třetiny jsme už byli lepším týmem. Hosté bránili, hráli jednoduše. Mají silné obránce, těžko jsme se k jejich brance dostávali.“



Polovinu zápasu se vám nedařilo vůbec nic. Souhlasíte?

Je to tak. Nemohli jsme se k nim vůbec dostat. Špatně jsme si přihrávali. A jejich gólman chytal výborně.

Jak jste viděl váš gól na 1:1?

Měl jsem trošku prostoru, tak jsem šel co nejjednodušeji do brány s tím, že to do ní někdo dotlačí. A spadlo to tam.

Zlínští si ale vzali trenérskou výzvu. Sudí zkoumali, zda někdo z vás nebyl v brankovišti, či nebránil gólmanovi ve hře. Zatrnulo vám?

Ani ne. Na střídačce máme ipod. Trenér hned říkal, že v brankovišti nikdo nestál. Spíš jsem sám nevěděl, jak jsem gól dal.

A byl si jistý i Tomáš Marcinko, že nijak neatakoval brankáře?

Říkal, že v brankovišti vůbec nebyl. Výborně mi odtáhl beka a já se jen snažil puk bekhendem protlačit za Kašíka.

Z devíti střelců jste jako jediný střelou do levého horního rohu dal gól v nájezdech. Věděl jste dopředu, co uděláte?

Jo, většinou se snažím střílet, nevymýšlím žádné kličky. Důležité bylo, že Kvaky (brankář Kváča) nájezdy super vychytal. Byl to zápas gólmanů, oba chytali výborně.

V prodloužení jste při vyloučení hostů odvolali brankáře a hráli v pěti proti třem. Co této variantě říkáte?

Není špatná, i když jsme ji nesehráli úplně ideálně, přestože Havran (Vrána) měl před sebou prázdnou bránu a trefil horní tyč, ale trenér nám věří a my si také věříme. Bylo to dobré.

Ve druhé třetině vám přesilovka pět na tři nevyšla. Přesto jste si věřili?

Máme šikovné hráče, kteří se udrží na puku, ale nevyšlo nám to. Musíme na tom zapracovat, musíme jen více střílet a více se tlačit do branky.

V play off byste si asi na takový tah netroufli, že?

To asi ne. Ale člověk nikdy neví. Uvidíme, co trenér vymyslí.