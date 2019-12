Proměnit šance, mohlo to vypadat jinak, mračí se třinecký Stránský

„Měli jsme ale mít tři,“ podotkl po výhře 2:1. „Bohužel ty nynější zápasy nejsou z naší strany optimální. Ale otočí se to. Musíme makat.“

Bylo těžké probíjet se přes kladenskou obranu?

Bylo. Mají tam velké silné chlapy, hlavně ty dva Kanaďany. Proti nim se hraje těžko. Přesto jsme měli šancí až až. Proměnit je, mohlo utkání vypadat úplně jinak.

Proč se vám v koncovce nedaří?

Musíme začít dávat třeba i škaredé góly a potom přijdou i ty hezké. Musíme hru zjednodušit. Asi nám chybí nějaká zápasová pohoda. Na tréninku góly padají celkem dost, jenže v utkání je to takové nervózní. Doufejme, že to brzo zlomíme. Musíme držet pospolu.

Je pro vás povzbuzení, když se mužstvu v koncovce tolik nedaří, že jste vyhráli na nájezdy, které Třinci dlouhodobě nejdou?

Určitě. Je to dobré i na psychiku. Trochu se nám ulevilo, že jsme zvládli získat druhý bod. Ale nenapadalo nám to tam první dvě třetiny, kdy jsme měli tlak. Oni pak hráli zodpovědně. Od třetí třetiny to byl vyrovnaný hokej a čekalo se jen na chybu. Kladenští hráli dobře, urputně, a když jsme nedali góly, tak si začali více věřit. Tam se zápas lámal.

Šel jste hned na první nájezd svého týmu. Jaké to je?

Snažím se vždy střílet. Kličky na tom ledě byly dneska trochu riskantní. Spadlo to tam, což dalším klukům trochu dodalo sebevědomí.