Matěj Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

Dvaatřicetiletého ostravského rodáka Stránského, který před startem ročníku převzal kapitánské céčko po legendě švýcarského hokeje Andresi Ambühlovi, jenž funkci týmového kapitána zastával od roku 2014, pojí s klubem platný kontrakt ještě i na příští sezonu. Už přibližně rok a půl je však v Davosu bez rodiny, která žije v Česku.
Ačkoliv vedení Davosu se klíčového hráče mužstva nevzdává s lehkým srdcem, má pro Stránského rozhodnutí pochopení. „Najdeme řešení,“ potvrdil klubový generální ředitel Marc Gianola. Je však také zřejmé, že Pardubice nedostanou účastníka únorových olympijských her v Miláně zadarmo. „Platné smlouvy se obvykle ukončují zaplacením odstupného,“ uvedl Gianola.
Davos jasně ovládl základní část švýcarské nejvyšší soutěže a Stránský k tomu výrazně přispěl, když si ve 46 zápasech připsal 53 bodů za 28 gólů a 25 asistencí. Podruhé během svého působení v Davosu se stal nejlepším střelcem soutěže, v kanadském bodování ho až díky mocnému finiši překonal o jediný bod Fin Markus Granlund ze Servette Ženeva.
Celkem má mistr světa z předloňského šampionátu v Praze na kontě ve švýcarské lize 249 startů v základní části a 221 bodů díky 125 brankám a 96 nahrávkám. Ve 33 duelech play off přidal 21 bodů (9+12).