Matěj Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

  20:40
Útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský ukončí po sezoně přes platnou smlouvu z rodinných důvodů angažmá v Davosu a vrátí se do Česka. Informoval o tom server watson.ch. Stránský působí v předním švýcarském klubu od roku 2021. Podle informací serveru sport.cz bude od příštího ročníku hrát za Pardubice.
Dvaatřicetiletého ostravského rodáka Stránského, který před startem ročníku převzal kapitánské céčko po legendě švýcarského hokeje Andresi Ambühlovi, jenž funkci týmového kapitána zastával od roku 2014, pojí s klubem platný kontrakt ještě i na příští sezonu. Už přibližně rok a půl je však v Davosu bez rodiny, která žije v Česku.

Ačkoliv vedení Davosu se klíčového hráče mužstva nevzdává s lehkým srdcem, má pro Stránského rozhodnutí pochopení. „Najdeme řešení,“ potvrdil klubový generální ředitel Marc Gianola. Je však také zřejmé, že Pardubice nedostanou účastníka únorových olympijských her v Miláně zadarmo. „Platné smlouvy se obvykle ukončují zaplacením odstupného,“ uvedl Gianola.

Davos jasně ovládl základní část švýcarské nejvyšší soutěže a Stránský k tomu výrazně přispěl, když si ve 46 zápasech připsal 53 bodů za 28 gólů a 25 asistencí. Podruhé během svého působení v Davosu se stal nejlepším střelcem soutěže, v kanadském bodování ho až díky mocnému finiši překonal o jediný bod Fin Markus Granlund ze Servette Ženeva.

Celkem má mistr světa z předloňského šampionátu v Praze na kontě ve švýcarské lize 249 startů v základní části a 221 bodů díky 125 brankám a 96 nahrávkám. Ve 33 duelech play off přidal 21 bodů (9+12).

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
2:0
Olomouc
Karlovy Vary
2:0
Vítkovice
Sparta
0:1
Kladno
Kometa
1:0
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Liberec
Hradec

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

ONLINE: Sparta snižuje s Kladnem, Třinec a Vary mají mečbol. Brno hraje prodloužení

Sledujeme online
Českobudějovický gólman Klouček v akci proti Brnu.

Druhými zápasy pokračuje v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahájilo svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

9. března 2026  21:42,  aktualizováno  10. 3. 20:09

Jihlavský kouč Ujčík: Fanoušci nás už vidí v baráži, každé vítězství si musíme zasloužit

Viktor Ujčík jako jihlavský trenér

Dlouhé čtyři roky čekali fanoušci Dukly, až se vyřazovací boje prvoligového play off vrátí do Jihlavy. A vstup rozhodující fáze sezony do nové Horácké arény zatím probíhá podle ideálního scénáře....

10. března 2026  16:02

Odmítnutý duhový dres má dohru. Ministr se hráče zastal, politička po kritice končí

Fin Veli-Matti Savinainen (vlevo) v souboji s ruským hráčem Nikitou Zajcevem.

Zprvu hokejová kauza začíná mít celospolečenský přesah. Krátce poté, co si Veli-Matti Savinainen odmítl obléknout dres Turku s duhovými vlajkami, se vůči němu ohradili zástupci komunity LGBTQ+. Jen u...

10. března 2026

Proč Jiříček stagnuje? V novém týmu mají jasno: NHL hrál moc brzy, musí si začít věřit

Český obránce David Jiříček v akci v přípravném utkání proti Dallasu.

Koukali po něm už v roce 2022. Zvažovali, jestli si ho nevybrat na pátém místě draftu NHL, nakonec sáhli po Cutteru Gauthierovi. Cesty Davida Jiříčka a Philadelphie se protnuly až nyní. „Vůbec jsme...

10. března 2026  15:38

Hokejoví Rysi doufají, že jejich historický úspěch ocení i fandové a zaplní halu

Hokejisté Frýdku-Místku (červenobílá) se po dvou prohrách v Jihlavě pokusí...

Historicky úspěch prožívají hokejisté Frýdku-Místku. Do play off šli z šestého místa, což je jejich nejlepší umístění za dosavadních jedenáct sezon v první lize. Nic na to nemění ani to, že úvodní...

10. března 2026  13:22

Návrat jako hrom. Kladno v play off ožilo a z klubu zní: Budeme ještě hladovější!

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy proti Spartě.

Dlouhých 13 let čekali. A návrat do play off si užili vítězný. Euforie kladenských hokejistů vyvrcholila triumfem (2:1P) v prvním zápase extraligového předkola na ledě rivala ze Sparty. „Musíme na...

10. března 2026  13:01

Kladno odehraje druhý zápas na Spartě bez Marcela. Pyká za faul na Řepíka

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Kladenský hokejista Marcel Marcel dostal trest na jeden zápas za faul na útočníka Michala Řepíka ze Sparty v úvodním utkání předkola play off. Disciplinární komise extraligy navíc udělila...

10. března 2026  12:53

Faško-Rudáš podepsal v Liberci novou smlouvu. Zůstane další dva roky

Liberecký útočník Martin Faško-Rudáš skóruje na ledě Mladé Boleslavi.

Hokejový útočník Martin Faško-Rudáš bude i nadále působit v extraligovém Liberci. Slovenský reprezentant podepsal na severu Čech novou dvouletou smlouvu s opcí.

10. března 2026  10:35

Vladař čelil debaklu Philadelphie, na výhru nedosáhl ani Vaněček

Alexis Lafreniere z NY Rangers překonává Daniela Vladaře v brance Philadelphie.

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili dva čeští brankáři. Dan Vladař z Philadelphie nezabránil debaklu 2:6 s Rangers a výhru neslavil ani Vítek Vaněček z Utahu, jenž podlehl Chicagu 2:3 po...

10. března 2026  6:21,  aktualizováno  6:43

Kometu táhli beci. Ščotka ocenil gólovou nahrávku i fanoušky: Tlak jsme cítili

Hokejisté Komety Brno slaví úvodní gól v utkání s Českými Budějovicemi.

Rozhodl ve správnou chvíli. Po skončení přesilovky si sjel do mezikruží, dostal přihrávku od Andreje Kollára a poslal puk do sítě. Hokejisté Komety i díky gólu Jana Ščotky zvládli první duel předkola...

10. března 2026  6:20

