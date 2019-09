Jdu do extraligy s pokorou, hlásí třinecký útočník Stránský

Oceláři do nové sezony vstoupí v pátek od 17.00 domácím duelem s Kladnem.

„Těším se, ale jdu do extraligy s pokorou,“ prohlásil Matěj Stránský. „V přípravě jsme odehráli s extraligovými celky dva zápasy, takže úplně nevím, co od toho očekávat. Ale máme super tým. Doufám, že navážeme na výkony z Ligy mistrů, z minulých dvou utkání, a s Kladnem doma uspějeme.“

Co vám dosavadní zápasy ukázaly?

I když jsme v úvodních dvou zápasech nedali gól, hráli jsme dobře, bojovali a plnili pokyny trenérů. Až v těch domácích utkáních nám to tam napadalo. Ukazuje se, že jsme komplexní tým – jak dopředu, tak dozadu.

Bavil jste se o extralize s bratrem, který je ve Vítkovicích?

Ani ne. Tou zkušeností si musí projít každý sám, udělat si vlastní obrázek.

Byla možnost, že byste s bratrem byli v jednom mužstvu?

Možná trochu ano, nějaké úvahy padaly, ale rozhodl jsem se pro Třinec. Máme ještě dost času, abychom si spolu zahráli. Doufejme, že to někdy vyjde.

Co říkáte tomu, že jste se prosadil hned do prvního útoku?

Hraji tam, kam mě trenéři dají. Ale u nás to není tak, že je první, druhý, třetí útok... Máme čtyři solidní lajny. To, že jsem v první, až tak moc neznamená. Důležité je, abychom všichni šlapali.

9 let hrál útočník Matěj Stránský v cizině, než se upsal Třinci.

Jak si rozumíte se spoluhráči v útoku – Petrem Vránou a Michalem Kovařčíkem?

Jsou šikovní, rychlí. Zatím nám to jde, ale uvidíme, jestli spolu zůstaneme.

Nějakou dobu vám bude chybět zraněný střelec Martin Růžička. Bude to citelné oslabení?

Bude nám chybět. Dával každou sezonu přes dvacet gólů. Zarvat bude muset někdo další. Budeme potřebovat každý gól. Ale máme kvalitní hráče na to, abychom hráli dobře i bez Růžičky. Doufám však, že se uzdraví co nejdříve a pomůže nám.

Trenér Václav Varaďa říká, že raději vítězí 1:0 než 6:5. Co na to jako útočník říkáte?

(směje se) Vítězství je vítězství, takže beru klidně 5:4 i 5:2. Trenér to ale vidí z toho pohledu, že v úvodu Ligy mistrů nám soupeři dali nějaké góly a my se střelecky neprosadili. Ale ty minulé dvě výhry (s Lahti 5:3 a Minskem 7:2 – pozn. red.) nám pomohly psychicky. Navíc, když si každý z nás dal nějaký gól.

Je znát v týmu, že Oceláři budou obhajovat titul?

Všichni jsou profesionálové, všichni makají každý trénink, každý den. Je vidět, že je tu jeden cíl a za ním všichni jdou. Nic jiného neexistuje.

A nebude obhajoba, která bývá náročná, mužstvo svazovat?

Složité to určitě bude, ale nemyslím si, že nás to nějak svazuje. Půjdeme postupně. Určitě se na nás bude chtít každý vytáhnout. S tím, že budeme pod tlakem, musíme počítat, ale máme natolik zkušený a kvalitní tým, abychom to zvládli.