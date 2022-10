Talentovaný hokejový obránce Pinkas oznámil, že bojuje s rakovinou

„Stejně jako Novkovi mi bylo diagnostikováno onkologické onemocnění. Operaci mám úspěšně za sebou, teď mě bohužel čeká chemoterapie,“ napsal Pinkas na instagramu.

Odchovanec pražských Letňan startoval v sezoně 2020/21 na mistrovství světa hráčů do 18 let, letos v létě oblékl dres juniorské reprezentace na turnaji ve Finsku. Do soutěžních zápasů pak již nezasáhl.

O dva roky starší Novák minulý týden potvrdil, že onkologické onemocnění překonal. Nyní povzbudil na dálku Pinkase. „Všechno bude dobrý! Zvládneš to!“ vzkázal mu na sociální síti.