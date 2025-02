Gól a zkrvavená ruka po bitce, Pekařova odpověď na trenérovu kritiku

„Snažíme se nepřipouštět, jestli na nás leží deka. Minulost je v hlavě, budoucnost v našich rukách,“ hloubal navrátilec ze zámoří.

Před pár dny čelil spolu s Maximem Čajkovičem adresné kritice kouče, který je chtěl probudit. A druhou branku zařídili právě oni dva. „Všichni jsme slyšeli, co trenér řekl, asi bych to nechal tak, víc bych to nekomentoval,“ nepitval se v tom Pekař. „Řečeno bylo dost, my se snažíme ukázat to na ledě. Dneska se nám to dařilo.“

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice. Zleva Marek Baránek a Matěj Pekař z Litvínova se radují z gólu.

S čímž souzněl i asistent trenéra David Kočí. „Celá lajna hrála velice dobře, za dlouhou dobu to byl jejich nejlepší zápas. Potřebují to zopakovat,“ apeloval.

Pětadvacetiletý Pekař skóroval poprvé od konce října, po gólovém suchu trvajícím 24 zápasů. „Jde o malé plus zápasu, ať to zní, jak to zní. Jsem rád, spadlo to ze mě,“ ulevilo se rodákovi z Turnova, který vstřelil svůj čtvrtý extraligový gól.

A taky se v závěru pustil do bitky s Peterem Čerešňákem. Před novináře pak předstoupil s ještě krvavou odřeninou na ruce. „Zajel jsem do gólmana, on mě chytil. Už jsem asi nepřemýšlel, takový trochu blikanec, trochu impuls pro tým. Každý se mu snažíme pomoci ve své roli.“

Peter Čerešňák z Pardubic (vlevo) a Matěj Pekař z Litvínova v bitce během zápasu hokejové extraligy.

Čerešňák se svého sparingpartnera snažil od brankáře Tomáše Vomáčky odtáhnout. „A on na mě: Pojď! Mně to trvalo asi sekundu, chytili jsme se, jednu trefil a potom jsme spadli. Bitka, nebitka,“ vykreslil slovenský zadák rohovnickou vložku.

Litvínovu už ani tohle nepomohlo, prohrál počtvrté v řadě a poosmé z posledních devíti zápasů. V kalendářním roce 2025 je v extralize nejslabší. „Možná jsme ve druhé třetině odstoupili od fyzické hry, možná se zvedly Pardubice, možná hrála roli psychická stránka,“ uvažoval Pekař, jehož Verva vypadla z první čtyřky. „Myslím si, že zápas z naší strany nebyl špatný. Moc dobře víme, o co hrajeme. Je to v nás. Věřím, že máme tým, který čtyřku může uhrát. Nesmíme se z porážky hroutit.“