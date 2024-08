Já a provokatér? Bitce se nebráním, říká litvínovská posila Pekař

„Krok dozadu se později může ukázat jako krok dopředu. Ale musím se teď hlavně dívat na to, aby se dařilo týmu. Když se bude dařit, pomůže to nám všem,“ říká 23letý hráč, jehož v roce 2018 draftovalo Buffalo. Rok předtím si v týmu Muskegon Lumberjacks připsal v 56 zápasech 54 bodů za 14 branek a 40 asistencí a byl jako první český hráč v historii vyhlášen nejlepším nováčkem sezony v USHL.

Jaký Matěj Pekař se vrací do Česka po deseti letech v zámoří?

Hlavně namotivovaný. Chci tady předvést co nejlepší práci, hrát co nejlépe, co nejvíc pomoct týmu. Dřít tady a odvést maximum.

Prý jste otravný hráč, provokatér, kterého na ledě nikdo nemá rád. Jak se to projevuje?

Říká se to, ale není to nic strašného. Občas třeba trochu slovně někoho popíchnu, hlídám si, abych za to nedostal trest. Prioritou je vždy výhra, ale občas se něco takového ve hře vyvine. Nebráním se ani bitce.

Jak vnímáte kvalitu české extraligy?

Šla ohromně nahoru, my v Litvínově tady máme velké lídry, jsou tu bratři Kašovi, Nicolas Hlava, Petr Koblasa a další. Tým je skvěle vybalancovaný, je tu mix starších a mladších hráčů, bude to fungovat.

Když jste se rozhodoval, zda jít do Litvínova, jakou roli hrálo, že měl velmi vydařenou minulou sezonu?

Také to tomu pomohlo, rozhodovalo víc věcí. Litvínov mě kontaktoval a postupem času jsme si vyhodnotili, že to je nejlepší volba pro pokračování mé hokejové kariéry. Jsem strašně rád, že jsem tady.

Asi se nedá čekat, že když jste hrál AHL, budete v české extralize automaticky za hvězdu.

Přesně tak, česká soutěž je těžká, to mi hned na prvním tréninku říkal Ondra Kaše. Musím do toho jít s respektem, s nohama na zemi. Odvádět práci, kterou po mně trenéři budou chtít.

Jaká by měla být vaše role v týmu?

To se ukáže až v sezoně, je to hokej, druhý den může být vše jinak. Soustředím se na to, abych odvedl pokaždé to nejlepší, když vstoupím na led. Kolik dostanu času, s kým budu hrát, to moc neřeším.

V Americe jsou hodně důležité individuální statistiky, bude tady pro vás prioritou sbírat kanadské body?

Když se soustředíte na body, většinou je těžko získáte. Je strašně důležité pracovat hlavně pro tým, uhrávat puky, makat dozadu. A potom věřím, že se ke mně něco odrazí a budou i body.

Jak velkou motivací je pro vás uspět v české extralize, která šla hodně nahoru?

Motivace tam stoprocentně je, bylo by krásné, kdybychom minimálně zopakovali to, co se tady klukům povedlo loni.

Matěj Pekař

I to by vám mohlo pomoct k návratu do zámoří? Může pro vás být inspirací třeba příběh Jáchyma Kondelíka, jemuž po návratu z AHL sedlo angažmá v Českých Budějovicích, pak získal zlato na mistrovství světa a teď se o něj zajímá NHL?

Stoprocentně. Kondy měl výbornou sezonu, je to výborný hráč, má skvělé fyzické parametry. Přeju mu to.

Příprava se chýlí ke konci, jaká byla?

Mám rád takový ten old school dril, což tady bylo. Není to nic jednoduchého, ale dřina je jediná cesta. Dřina a týmovost.

Hrál jste někdy v Litvínově jako soupeř? S čím ho máte spojený?

Hrál jsem tady pár turnajů v mládeži, táta mi vyprávěl, že je tady nejlepší klobása v lize. Měl to tady rád nejen kvůli té klobáse, také pro tu atmosféru, která na vás dýchne, když vstoupíte na stadion. Já s tím souzním, byl jsem z toho nadšený, celé město tady hokejem žije, je to super.