Pardubický útočník Paulovič věří, že ho reprezentace nakopla

„Chtěl jsem, abychom Hradec porazili,“ netají Paulovič. „Ten zápas byl nahoru-dolů, chvíli jsme vedli my, chvíli oni. Důležité bylo, že jsme to k výhře dotáhli my a mohli se těšit ze tří bodů, které pro nás byly ohromně důležité. Doufám, že to takhle bude pokračovat,“ přeje si 25letý Slovák, jenž k vítězství Dynama 4:3 přispěl jednou asistencí.



Na sraz národního týmu před Kaufland Cupem v Popradu tak Paulovič posléze odjížděl s dobrou náladou.

„Ale pozvánka do reprezentace člověku udělá radost vždycky,“ podotýká hráč.

Fakt, že si na něj trenéři Slovenska Craig Ramsay a spol. vzpomněli, ho přitom příjemně zaskočil. Přece jen - v nejvyšší české soutěži, ať už v Hradci, nebo potom v Pardubicích, neměl bůhvíjaké statistiky. Slabší produktivita koneckonců stála i za jeho trejdem.

ONLINE: Vítkovice vs. Pardubice podrobná reportáž od 17:30

„Překvapilo mě to dost,“ přisvědčuje Paulovič. „Jezdil jsem už před dvěma lety, ale letos jsem byl poprvé. Snad mě to nakoplo do zbytku sezony.“



Za Slovensko na turnaji nastoupil v obou střetnutích. Tým nejprve porazil 4:3 Bělorusko a poté 2:1 Rusko B. Paulovičovy „rozkazy“ zněly jasně: podržet puk, tlačit se do brány.

„V prvním zápase jsem nehrál tolik, ale ve druhém to bylo slušné. Trenéři pak mužstvo chválili, že to byl asi nejlepší zápas, co slovenská reprezentace v letošní sezoně odehrála,“ líčí hokejista.

Zatímco ostatní hráči Dynama, navíc ne všichni, v pauze odehráli jen jeden přátelák s druholigovým Vrchlabím, Paulovič má v nohou dvě mezinárodní konfrontace.

„Myslím, že mi pomohlo, že jsem nestál. Měl jsem zápasové tempo,“ pochvaluje si.



Dnes od 17.30 se s Dynamem předvede v kruciálním utkání v hale jedenáctých Vítkovic.

„Chceme určitě vyhrát, no uvidíme, jak to dopadne...,“ říká Paulovič. „Musíme být silní u brány, ať už naší, nebo jejich. Střílet, hledat si dorážky, blokovat střely. Nesmíme se nechat hloupě vylučovat. Pak můžeme uspět,“ myslí si.