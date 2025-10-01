Tipsport extraliga 2025/26

Machovský se usadil v Olomouci. Konečně nežijeme jako kočovný cirkus, těší ho

Václav Havlíček
  10:26
Loni přišel jako last minute posila. Kvůli zranění brankáře Branislava Konráda si hokejová Olomouc narychlo sehnala Matěje Machovského, gólmana se zkušenostmi z KHL, Finska či Sparty. Trefa. Fanoušci si Machovského rychle oblíbili a 32letý rodák z Opavy nakonec patřil k tomu nejlepšímu v uplynulé sezoně Olomouce.
Matěj Machovský z Olomouce chytá puk v utkání se Spartou.

Matěj Machovský z Olomouce chytá puk v utkání se Spartou. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Pardubický Jan Mandát zkouší překonat Matěje Machovského v brance Olomouce.
Olomoucký gólman Matěj Machovský v zápase s Kladnem.
Olomoucký brankář Matěj Machovský se otáčí za pukem, který po střele třineckého...
Brankář Olomouce Matěj Machovský během baráže o extraligu proti Jihlavě, před...
18 fotografií

Ačkoliv kohouti skončili poslední, Machovského průměrná úspěšnost zákroků byla 91,26 procenta. Ve čtyřech zápasech baráže se dokonce dostal nad cifru 97,5 procenta! Kde by Hanáci byli bez něj?

Neměl přitom jednoduchou pozici. Nejprve měl krátkodobou smlouvu jen do listopadu, pak do konce sezony. Až teď v létě po definitivním konci Konráda podepsal natrvalo. Nyní tak ví, že alespoň další rok stráví na Hané. „Je to příjemnější. Jsme tu s paní, můžeme si vytvořit zázemí, najít něco normálního a bydlet jako normální lidi a ne jako kočovný cirkus. Z tohoto pohledu je to skvělé,“ culil se Machovský.

Vstup do nové extraligové sezony měl pro něj hořkou pachuť, v úvodních dvou zápasech dostal v součtu dvanáct gólů. „Nic příjemného, klukům jsem moc nepomohl,“ kál se.

Pak se ale zvedl, stejně jako celá Olomouc. Vychytal výhru v Karlových Varech a v dalších dvou zápasech byl nejlepším hráčem utkání. Znovu vyšrouboval úspěšnost zákroků, v úterý na ledě Hradce Králové podal nejlepší výkon sezony, pochytal všech 31 střel Mountfieldu, udržel čisté konto a kohouti po výhře 1:0 bodovali počtvrté v řadě.

V průměru aktuálního ročníku se Machovský už přehoupl přes magickou hranici devadesáti procent. „Velké plus bylo, dát si s týmem celou letní přípravu, to jsem loni nezažil,“ pochvaloval si brankář.

Letos si musí zvykat na nová jména v obraně, kam Hanáci přivedli hned čtyři posily. „Pár nových tváří máme, ale jádro zůstalo stejné. Kapitán Jirka Ondrušek je zdravý, celé to táhne a je to na dobré cestě. Nejsme jako Kladno, že by nám tu zůstali jen dva hráči, ale někdy je holt potřeba do toho říznout,“ cítí Machovský.

A i on sám dostal do brankoviště nového konkurenta 23letého Oldřicha Cichoně, jenž přišel z prvoligové Slavie. Machovský ho ještě svými výkony do branky nepustil.

Pardubický Jan Mandát zkouší překonat Matěje Machovského v brance Olomouce.

Cichoň tak zatím odchytal jeden zápas za prvoligový Přerov, kam má vyřízené střídavé starty. „Nebude lehké se do brány dostat, ale doufám, že se mi to někdy povede. Chtěl bych něco odchytat a ukázat, že mám i na extraligu,“ prohlásil před časem Cichoň.

Jak se mu to podaří, ukáží až následující týdny, ale vyhnat Machovského z brány nebude nic snadného. Zvlášť pokud tým bude fungovat, což tak zatím vypadá, navzdory rostoucí konkurenci v soutěži. „Je to náročnější, každý tým přivádí spoustu kvalitních hráčů, my stavíme na týmovosti. Musíme zápasy vyhrávat bojovností, hezký hokej asi hrát nebudeme. Musíme dát nějaké góly a co nejméně jich dostat,“ ví Machovský.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 7 0 0 3 37:19 21
2. HC Oceláři TřinecTřinec 9 5 2 0 2 29:20 19
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 10 6 0 1 3 27:22 19
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 5 1 2 2 24:20 19
5. HC Kometa BrnoKometa 10 6 0 1 3 28:26 19
6. HC Dynamo PardubicePardubice 10 4 2 0 4 31:24 16
7. HC OlomoucOlomouc 9 5 0 1 3 22:24 16
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 5 0 0 5 25:27 15
9. HC Sparta PrahaSparta 10 4 1 0 5 27:22 14
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 10 3 2 1 4 25:26 14
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 4 0 0 6 20:28 12
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 9 2 1 0 6 20:27 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 9 2 0 1 6 15:30 7
14. Rytíři KladnoKladno 10 1 0 2 7 16:31 5
