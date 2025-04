Jistota před baráží. Machovský prodloužil o tři roky smlouvu s Olomouci

Hokejisté Hradce postávali na ledě se sklopenými hlavami, ale fanoušci jim v zaplněné hale dlouho aplaudovali. Stalo se to bezprostředně po definitivně ztracené semifinálové sérii s Pardubicemi, kdy...

Hokejové mistrovství světa žen zavítalo do Českých Budějovic. Odstartovalo 9. dubna, skončí 20. dubna 2025. Všechny zápasy přivítá Budvar Aréna s kapacitou pro 5870 diváků. Jaký je systém turnaje,...

Finále extraligového play off zná kompletní obsazení. Pardubice si postup zajistily už s mírným předstihem, o Masarykův pohár zabojují proti Kometě, která v sedmizápasovém dramatu odklidila z cesty...

V nedělních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Boston zvítězil 4:1 na ledě Pittsburghu i díky produktivitě Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou (oba 0+2). Do prázdné klece výsledek pojišťoval...

Nesporný gól nohou. Ze Sparty šla hrůza, ale prokletí kolosu trvá

A co vy, uznali byste Jakubu Flekovi gól v sedmém semifinále? Byl zásadní, hokejisté Komety se díky němu v neděli dostali do vedení 2:0. Nakonec nad Spartou vyhráli 3:1 a nečekaně postoupili do...