Machovský zůstává v Olomouci. Byla to pro mě první volba, říká

Největší Machovského úspěch přišel v sezoně 2022/23, kdy s úchvatnou procentuální úspěšností zákroků v extraligovém play off (94,64 procent) dovedl královéhradecký Mountfield až ke stříbrným medailím.

Po nevydařené štaci ve Vítkovicích, kde v minulé sezoně dostal průměrně 3,3 branky za zápas, své zkušenosti naplno prodává na Hané. A především díky němu vyhrála Mora poslední čtyři zápasy z pěti. Machovský měl v každém z uplynulých pěti mačů vždy úspěšnost zákroků nad devadesáti procenty, naposledy, minulý pátek, to proti Hradci Králové bylo dokonce 96,43 procent.

A tahle story bude mít pokračování. Machovský měl ještě v pondělí s Olomoucí platnou smlouvu pouze měsíc – do listopadové reprezentační přestávky. Vedení Mory formou krátkodobého kontraktu už dříve řešilo Konrádovo zranění, které mu nedovolilo odchytat delší část sezony. Tehdy generální manažer Erik Fürst přivedl gólmana Jakuba Sedláčka, a to dokonce dvakrát.

Matěj Machovský po zápase s Hradcem Králové, kde měl procentuální úspěšnost zákroků přes 96 procent.

Jenomže Konrádovy zdravotní patálie přetrvávají, a proto si vedení Olomouce pojistilo Machovského až do konce sezony. Klub o prodloužení smlouvy informoval v pondělí večer na svém webu.

Konrád se měl původně do zápasového zápřahu vrátit právě v listopadu. Trenéři ohledně jeho stavu mlží, už před začátkem sezony sice hlavní trenér Olomouce Jan Tomajko hlásal, že Konrád trénuje, ale jak to vypadá, zranění – pravděpodobně kyčlí – jej do plné zátěže stále nepustí.

„Má nějaký plán rekonvalescence, ale jeho zranění je nevyzpytatelné, takže přesně nejde říct, jestli vše půjde podle plánu, a kdy se vrátí,“ sdělil Tomajko.

„Vzhledem k přetrvávajícím zdravotním problémům Branislava Konráda jsme na situaci v našem brankovišti museli reagovat a jsme rádi, že jsme se s Matějem domluvili na pokračování spolupráce až do konce sezony,“ zdůvodnil Fürst.

A protože právě Jakub Sedláček si po odchodu stálé brankářské dvojky Jana Lukáše vysloužil dlouhodobý kontrakt, měla by Olomouc v případě Konrádova uzdravení najednou tři kvalitní gólmany, přičemž každý z nich má ambice být jedničkou.

Což je pro Olomouc, jež rozpočtově patří mezi nejmenší extraligové kluby, velký finanční záhul. Ovšem při Konrádově absenci nemá hanácký celek příliš na výběr. „Nevím, jestli to teď je nejlepší brankářské trio v historii klubu, ale rozhodně je nejdražší,“ kývl se smíchem Fürst.

„Svoji misi v Olomouci vnímám pozitivně. V kabině je skvělá parta, všechno tady funguje. Nemůžu si na nic stěžovat. Jsem tady strašně rád a jednoznačně bych chtěl zůstat,“ přál si Machovský minulou středu po zápase se Spartou. „Pokud o mě klub bude stát, Olomouc pro mě je první volba,“ tvrdil před týdnem rodák z Opavy.

Když se ozvala Olomouc, neváhal ani vteřinu

V úvodu sezony zatím jasně zastiňuje svého kolegu a zároveň konkurenta Jakuba Sedláčka. Machovský v dosavadních osmi zápasech chytal v šesti případech a jeho procentuální úspěšnost zákroků je přesně 93 procent. To Sedláček nastoupil dvakrát a jeho úspěšnost je podstatně nižší – 83,6 procent.

Matěj Machovský vychytal vítězství i nad pražskou Spartou.

„Rozhodně to nevnímám tak, že jsem jednička. Trenéři mě staví, protože se nám teď daří, tak asi nechtějí nic měnit. Kuba Sedláček měl smůlu, že schytal zápasy, kdy jsme mu vůbec nepomohli jako tým,“ cítí Machovský.

Ve třetím kole extraligy – se Sedláčkem v brance – prohrála Mora na ledě Vítkovic vysoko 1:7. Sedláček musel čelit hned čtyřiceti střelám. „Kdybych chytal ve Vítkovicích, kde jsme dostali bídu, odskákal bych to já a teď by chytal Kuba. I tým začal po porážkách fungovat jinak, ustálilo se to, a bohužel to Kuba odnesl,“ odtušil Machovský.

I fanoušci Hanáků si novou akvizici v brankovišti oblíbili. Minulou středu jej po vítězném zápase se Spartou vytáhli na pozápasovou děkovačku. Machovský se sice zprvu zdráhal z kabiny vyjet, ale pak dostal olomoucké publikum do varu.

„Říkal jsem to několikrát, atmosféra je tu skvělá. Kotel to umí rozjet, je to znát, soupeřům se tu nehraje snadno. Když jsem sem jezdil jako soupeř, vždy to bylo těžké. Mně osobně bouřlivá atmosféra pomáhá lépe se koncentrovat, ale každý to tak nemá. Olomouc je tým, který na vás doma vlétne. Je příjemnější mít tu atmosféru každý domácí zápas v zádech,“ povídal olomoucký brankář.

Bouřlivé fanoušky Machovský opět zažije už tento pátek (18.00), kdy Olomouc hostí pětinásobné mistry z Třince. A těšit jej bude i fakt, že už ví, kde dochytá celou sezonu.

„Abych se přiznal, více jsem to celé řešil v létě než třeba před týdnem. Různé týmy už byly na ledě a já doma. Neměl jsem kde trénovat, protože jsem jednoduše neměl s kým,“ popisoval Machovský situaci, kdy mu Vítkovice, odkud do Olomouce přešel, oznámily, že už s ním pro nadcházející ročník nepočítají.

„O to snazší to bylo, když se ozvala Olomouc, že je Braňo zraněný, a že by chtěli pomoct. Neváhal jsem ani vteřinu. Jako hráč jdete den po dni, zápas od zápasu. Nesnažil jsem se to v posledních dnech nějak řešit, protože svoji situaci ovlivníte pouze tím, jak dobře budete hrát hokej,“ má jasno.