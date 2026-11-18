„To, že jsem dal gól, je pro mě super povzbuzení. Hned se mi do zápasu skočilo lépe, než kdybych byl třeba u nějakého obdrženého gólu,“ řekl Kubiesa.
Jak jste vůbec svou trefu viděl?
Byla dobře umístěná. Střílel jsem zpoza hráče k tyči nad beton, takže docela dobrá střela.
Je tvrdá rána vaše největší přednost?
Asi bych řekl, že jo. Snažím se na tom hodně pracovat a každý den ji posouvat, takže se ji snažím využívat.
Souhlasíte, že nešlo poznat, že jde o střetnutí prvního týmu extraligy s posledním?
I takové zápasy někdy jsou. Ale od nás to nebylo dobré, takže jsme rádi, že jsme nakonec vyhráli.
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Bylo znát, že se Olomoučané zvedají, protože v minulém vzájemném utkání na jejich ledě jste je porazili 9:0?
Ten předchozí výsledek je úplně zkreslený, zápas u nich byl úlet. Takové výsledky jsou v extralize výjimečné, je v ní strašně těžké prosadit se v útoku.
Tentokrát se vašemu mužstvu nedařilo, a přesto jste opět vyhráli.
Svědčí to o charakteru našeho týmu. Že i když nám věci nejdou, jak bychom si představovali, tak jsme schopni zápasy zvrátit. Dneska nebyl náš výkon úplně ideální.
Olomoučané vám ve své obranné třetině nenechávali téměř žádný prostor. Bylo o to těžší se prosadit?
Oni hrají v tom obranném pásmu jeden na jednoho. Víme, jaké zápasy s Olomoucí jsou, že jsou na nás pověšení a není lehké se v útočném pásmu prosadit. Ale dali jsme i tak pět gólů, a to je důležité.
I v úvodu sezony jste zápasy otáčeli, ale dnes se zdálo, že vám chybí energie. Bylo to tak?
Hosté nepodali špatný výkon a od nás... nebylo to nejlepší. Může to být ojedinělý zápas. My se připravíme na pátek, na utkání v Litvínově a budeme doufat, že podáme lepší výkon.
Ve třetí třetině, když Olomoučané vedli 3:2, jste zabrali. Hecli jste se?
Museli jsme. Do konce utkání zbývalo nějakých patnáct minut a my si po druhé třetině řekli, že zápas zvládneme. Museli jsme do toho kopnout a hodně přidat.
Jak vnímáte, že po dnešku máte v čele soutěže dvanáctibodový náskok, byť druhé Pardubice mají utkání k dobru?
My se úplně nekoukáme, jaký náskok máme a kde v tabulce jsme. Snažíme se jít zápas od zápasu a naše výkony jenom a jenom zlepšovat.
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Takže nejste pod tlakem, abyste si udrželi dostatečný náskok?
My chceme vyhrávat, jsme houževnatí a vítězství chceme sbírat v každém zápase.
Jak moc vás mrzelo, že jste vinou zranění přišel o reprezentační akci?
Na začátku mě to mrzelo. Přeci jen pozvánka do seniorské repre je něco, co si každý hráč přeje minimálně jednou zažít. Takže nebylo hezké vědět, že nepojedu, ale snažil jsem se uzdravit. Teď jsem zpátky a budu se snažit podávat, co nejlepší výkony.
Prozradíte, o jaké zranění šlo?
To nebudu specifikovat. (usmál se)
Mluvil jste s reprezentačním trenérem Zdeňkem Motákem o své budoucnosti v národním týmu?
Mluvili jsme spolu po zápase ve Vítkovicích, tam jsme měli krátký rozhovor.
Takže s vámi počítá i do budoucna?
To nevím. To se bude odvíjet od mých výkonů. Pokud budu hrát, jak umím nejlépe, tak si o další nominaci budu chtít říct.