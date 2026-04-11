Po gólech jsem hladový. Tušil jsem, že ho můžu dát, prohlásil po postupu Kubiesa

„Jsou to obrovské emoce. Zpočátku jsem se snažil vše tak nějak pobrat, mám obrovskou radost,“ uvedl devatenáctiletý útočník. „A musím zmínit přihrávku od Marka (nahrál mu mezi svýma nohama – pozn. red.), poslal mi puk poslepu a pak už jsem měl lehkou práci.“
Mířil jste?
Viděl jsem, že je to nahoře otevřené a chtěl jsem tam puk poslat. Když dostanu příležitost jít na led, tak se ji snažím maximálně využít.
Jak vstřebáváte postup do finále?
Určitě to je super pro nás, že jsme do finále došli, ale ještě jsme sezonu neukončili...
Někdy míváte tušení, že vstřelíte gól. Co dneska?
Každý zápas se snažím dávat góly, jsem po nich hladový, ale dneska jsem z toho měl opravdu dobrý pocit. Tušil jsem, že ho můžu dát.
Jak reagovali vaši spoluhráči?
Jasně, gratulovali mi, byly tam takové ty klasické fráze (úsměv). Všichni byli moc rádi, ale pořád není nic hotového. Dnes se budeme radovat a pak už myslet na odpočinek a připravovat se na finále.
Opět jste v utkání dostali první gól. Navíc sotva Jakub Galvas vyrovnal, za 20 vteřin jste znovu prohrávali.
Přesto náš vstup do zápasu nebyl úplně špatný, byli jsme hodně aktivní, měli jsme nějaké šance a kdybychom první gól dali my, asi by se nikdo nedivil. Ze začátku to tam napadalo, pak už to byla více hra do obrany. Bylo to o tom, kdo dá jeden gól a naštěstí se to povedlo nám.
Do sestavy se po zranění vrátil Petr Sikora. Je to pro vás i mužstvo plus, protože jste s ním sehraný?
Kabinu to oživí, se Sikim jsme kamarádi, hodně se bavíme, takže je fajn, že je zpátky.
Co jste si říkali, když jste šli do prodloužení?
Věřili jsme, že to je náš zápas. Za výhrou jsme si šli, od začátku jsme věřili, že vítězný gól dáme my.
Byli jste v prodloužení sebevědomější o to víc, že jste v něm v letošním play off uspěli už popáté?
Možná nějakou malou dávku sebevědomí jsme měli, ale v tu chvíli to nikdo neřeší. Nevzpomínáme, co bylo s Olomoucí, co s Hradcem Králové. Soustředili jsme se, abychom na ledě nechali všechny síly a rozhodli.
V nynější vyřazovací části jste z jedenácti utkání devět vyhráli. Je fajn, že šetříte síly?
Na jednu stránku to pro nás je ideální, ale zápasy jsou extrémně vyrovnané. My jsme hlavně rádi, že se nám zatím takhle daří.
Z mistrovství světa hráčů do 20 let máte stříbro, přičemž jste dal ve finále gól. Nyní jste poslal Oceláře do finále. Dá se říct, že zažíváte snovou sezonu?
Z jedné strany určitě, ale nesoustředím se na to, pořád je před námi finálová série a můj cíl je, abychom ji zvládli.
Budete bedlivě sledovat souboj Pardubic se Spartou?
Osobně úplně ne, na ostatní zápasy se moc nekoukám, občas se podívám na výsledky nebo sestřihy.
Takže neřešíte, kdo bude vaším finálovým protivníkem?
Nám je jedno, koho dostaneme, budeme se na něj snažit maximálně připravit a finálovou sérii zvládnout.