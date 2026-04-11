Tipsport extraliga 2025/26

Po gólech jsem hladový. Tušil jsem, že ho můžu dát, prohlásil po postupu Kubiesa

Jiří Seidl
  21:27
Najel si před karlovarskou branku na přihrávku Marka Daňa a střelou pod horní tyč překonal Dominika Frodla. Matěj Kubiesa, nejmladší z třineckých hokejistů, poslal Oceláře do finále extraligy. Gólem v čase 67:17 v pátém semifinálovém utkání rozhodl o vítězství nad Západočechy 3:2 po prodloužení. Sérii Slezané vyhráli 4:1.
Matěj Kubiesa z Třince slaví postupový gól do extraligového finále. | foto: ČTK

„Jsou to obrovské emoce. Zpočátku jsem se snažil vše tak nějak pobrat, mám obrovskou radost,“ uvedl devatenáctiletý útočník. „A musím zmínit přihrávku od Marka (nahrál mu mezi svýma nohama – pozn. red.), poslal mi puk poslepu a pak už jsem měl lehkou práci.“

Mířil jste?
Viděl jsem, že je to nahoře otevřené a chtěl jsem tam puk poslat. Když dostanu příležitost jít na led, tak se ji snažím maximálně využít.

Jak vstřebáváte postup do finále?
Určitě to je super pro nás, že jsme do finále došli, ale ještě jsme sezonu neukončili...

ONLINE: Pardubice se Spartou hrají prodloužení. Třinec udolal Vary, je ve finále

Někdy míváte tušení, že vstřelíte gól. Co dneska?
Každý zápas se snažím dávat góly, jsem po nich hladový, ale dneska jsem z toho měl opravdu dobrý pocit. Tušil jsem, že ho můžu dát.

Jak reagovali vaši spoluhráči?
Jasně, gratulovali mi, byly tam takové ty klasické fráze (úsměv). Všichni byli moc rádi, ale pořád není nic hotového. Dnes se budeme radovat a pak už myslet na odpočinek a připravovat se na finále.

Opět jste v utkání dostali první gól. Navíc sotva Jakub Galvas vyrovnal, za 20 vteřin jste znovu prohrávali.
Přesto náš vstup do zápasu nebyl úplně špatný, byli jsme hodně aktivní, měli jsme nějaké šance a kdybychom první gól dali my, asi by se nikdo nedivil. Ze začátku to tam napadalo, pak už to byla více hra do obrany. Bylo to o tom, kdo dá jeden gól a naštěstí se to povedlo nám.

Útočník Petr Sikora se po zranění vrátil do třinecké sestavy a hned se pustil do šarvátky s karlovarským obráncem Josefem Myšákem.

Do sestavy se po zranění vrátil Petr Sikora. Je to pro vás i mužstvo plus, protože jste s ním sehraný?
Kabinu to oživí, se Sikim jsme kamarádi, hodně se bavíme, takže je fajn, že je zpátky.

Co jste si říkali, když jste šli do prodloužení?
Věřili jsme, že to je náš zápas. Za výhrou jsme si šli, od začátku jsme věřili, že vítězný gól dáme my.

Byli jste v prodloužení sebevědomější o to víc, že jste v něm v letošním play off uspěli už popáté?
Možná nějakou malou dávku sebevědomí jsme měli, ale v tu chvíli to nikdo neřeší. Nevzpomínáme, co bylo s Olomoucí, co s Hradcem Králové. Soustředili jsme se, abychom na ledě nechali všechny síly a rozhodli.

V nynější vyřazovací části jste z jedenácti utkání devět vyhráli. Je fajn, že šetříte síly?
Na jednu stránku to pro nás je ideální, ale zápasy jsou extrémně vyrovnané. My jsme hlavně rádi, že se nám zatím takhle daří.

Třinečtí hokejisté se radují z postupu do finále.

Z mistrovství světa hráčů do 20 let máte stříbro, přičemž jste dal ve finále gól. Nyní jste poslal Oceláře do finále. Dá se říct, že zažíváte snovou sezonu?
Z jedné strany určitě, ale nesoustředím se na to, pořád je před námi finálová série a můj cíl je, abychom ji zvládli.

Budete bedlivě sledovat souboj Pardubic se Spartou?
Osobně úplně ne, na ostatní zápasy se moc nekoukám, občas se podívám na výsledky nebo sestřihy.

Takže neřešíte, kdo bude vaším finálovým protivníkem?
Nám je jedno, koho dostaneme, budeme se na něj snažit maximálně připravit a finálovou sérii zvládnout.

Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
2:2
Sparta
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

11. dubna 2026  21:48

Po gólech jsem hladový. Tušil jsem, že ho můžu dát, prohlásil po postupu Kubiesa

Matěj Kubiesa z Třince slaví postupový gól do extraligového finále.

Najel si před karlovarskou branku na přihrávku Marka Daňa a střelou pod horní tyč překonal Dominika Frodla. Matěj Kubiesa, nejmladší z třineckých hokejistů, poslal Oceláře do finále extraligy. Gólem...

11. dubna 2026  21:27

Tampa těsně porazila Boston, Pastrňák se stého bodu zatím nedočkal

Aktualizujeme
Bostonský útočník Pavel Zacha (vlevo) se snaží bránit Nikitu Kučerova z Tampy.

Po jednodenní pauze se v sobotu NHL rozbíhá patnácti zápasy. V tom prvním Boston podlehl těsně 1:2 celku Tampa Bay a nevyužil tak možnost definitivně si pojistit účast v play off. Útočné duo David...

11. dubna 2026  21:08,  aktualizováno  21:23

Dědek zbrojí proti extralize, vadí mu chování fanoušků Sparty. Ta se odvolává

Momentka ze semifinálového klání mezi Spartou a Pardubicemi.

Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek napsal e-mail řediteli Asociace profesionálních klubů (APK) Martinu Loukotovi, ve kterém ho informuje, že vyzve vedení extraligy k rezignaci. Reagoval tím na...

11. dubna 2026  14:55

Velký třesk v Hradci. Končí bývalý kapitán Pavelka i kanadský útočník Bunnaman

Střelec gólu Tomáš Pavelka z Hradce Králové slaví se spoluhráči.

V Hradci Králové končí šest hokejistů včetně obránce Tomáše Pavelky a kanadského útočníka Connora Bunnamana, kteří měli smlouvu i na příští sezonu. V týmu nebudou pokračovat ani brankář Filip Novotný...

11. dubna 2026  11:18

Nejtěsnější souboj v NHL: kdo získá Norris Trophy pro nejlepšího obránce?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Základní část hokejové NHL se pomalu chýlí ke konci a pohled na seznam současných kandidátů na Norrisovu trofej vyvolává v expertech i fanoušcích bouřlivé debaty. V éře technicky vybavených a...

10. dubna 2026  20:31

Zlínští hokejisté vyhráli v Jihlavě a jsou jediný krok od baráže o extraligu

Zlínští hokejisté slaví výhru v Jihlavě.

Zlínští hokejisté vyhráli pátý zápas finále první ligy na ledě Jihlavy 3:1, v sérii hrané na čtyři vítězství se ujali vedení 3:2 a v neděli mohou v domácím prostředí slavit postup do baráže o...

10. dubna 2026  20:07

Montreal slaví. Caufield dosáhl magické padesátky, Slafkovský napodobil Hossu

Cole Caufield (vlevo) v objetí se spoluhráčem Nickem Suzukim po vstřelení 50....

Dlouhých šestatřicet let žádný střelec v barvách nejúspěšnějšího klubu NHL tuhle metu nepokořil. Až v pátečním duelu proti Tampa Bay rozjásal Montreal Cole Caufield svým padesátým gólem v sezoně. O...

10. dubna 2026

Hokejovou reprezentaci na kempu před MS posílí Kubalík a Tomášek

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Hokejová reprezentace pokračuje v Karlových Varech v přípravě před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč Radim Rulík měl na startu úvodního tréninkového kempu k dispozici všech 23 nominovaných hráčů,...

7. dubna 2026  19:54,  aktualizováno  10. 4. 15:39

Zadák Seppälä pyká za faul na Kondelíka, Spartě bude v pátém semifinále chybět

Obránce Sparty Niko Seppälä

Obránce Sparty Niko Seppälä dostal od disciplinární komise hokejové extraligy trest na jeden zápas a pokutu za faul na Jáchyma Kondelíka ve čtvrtém semifinále. Finský bek tak vynechá sobotní duel na...

10. dubna 2026  14:47

Slováci mají před MS problém. Omluvenky přibývají, průšvihář je v nejistotě v Rusku

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů během utkání o bronz...

Stejně jako Češi zahájili úvodní fázi přípravy na květnový světový šampionát. A už na startu musejí slovenští hokejisté řešit komplikace se skládáním týmu. Trenér Vladimír Országh počítá několik...

10. dubna 2026  13:40

Jandač pokračuje v Plzni, potvrdil Straka. Končí Zámorský i Holešinský

Plzeňský trenér Josef Jandač během utkání se Spartou.

Hokejový trenér Josef Jandač přidá v Plzni další sezonu! Sedmapadesátiletý kouč, který Škodu dovedl ke druhé příčce po základní části a s týmem následně vypadl v sedmizápasové sérii se Spartou ve...

10. dubna 2026  13:18

