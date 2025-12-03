Tipsport extraliga 2025/26

Nominace na dvacítky, první extraligový gól. Super den, pochvaluje si Kubiesa

Jiří Seidl
  21:03
Čas 37:47. Třinecký útočník Matěj Kubiesa si najel mezi kruhy a švihem střílel k pravé tyči. Poosmé nastoupil v extralize a vsítil svůj první gól, čímž zvýšil na 3:1. Svou trefou zlomil dohrávku sedmého kola extraligy, v níž Oceláři porazili Hradec Králové 6:1. „Je to pro mě super den. Dozvěděl jsem se, že pojedu na mistrovství, a ještě se mi povedlo dát gól,“ zmínil devatenáctiletý hokejista nominaci na MS do 20 let.
Třinecký útočník Matěj Kubiesa (v bílém) v utkání s Hradcem Králové sleduje puk. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

A těšilo ho, že se poprvé mezi elitou trefil v domácí aréně. „Naši fanoušci jsou skvělí, doma se nám hraje fajn,“ usmál se.

Mezi střelce se mohl zapsat už v 15. kole na ledě Sparty, jenže to mu sudí gól neuznali kvůli ofsajdu.

„Byl jsem o to hladovější, abych ten gól už dal. Čekal jsem na něj, nějaké šance jsem měl,“ prohlásil. „Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli.“

Kubiesa teprve sbírá extraligové zkušenosti. Premiéru měl letos v lednu v Českých Budějovicích, kde Oceláři prohráli 2:3 v prodloužení.

Další příležitost dostal v této sezoně v osmém kole doma s Pardubicemi (4:5), načež naskočil do 10. a 15. kola. V minulých čtyřech kolech už hrál pravidelně.

Třinečtí deklasovali Hradec, Olomouc prodloužila bídnou sérii Vítkovic

„Matěj svou kvalitu a růst prokazoval v první lize a na extraligu se adaptoval velmi rychle. Pětka, v níž hraje, má energii, bere soupeřům síly a vytváří si šance. Dneska byl odměněný parádním gólem, díky němuž jsme odskočili,“ řekl třinecký asistent trenéra Jiří Raszka.

Kubiesa povýšil do třineckého týmu z partnerského prvoligového Frýdku-Místku, za který ve 20 zápasech nasbíral 25 bodů za třináct gólů a dvanáct asistencí.

„Oproti první lize je extraliga skok,“ potvrdil nadějný útočník. „V extralize jsou všichni hráči silovější, rychleji přemýšlejí, vše je na vyšší úrovni. Snažím se přizpůsobit, jak nejdříve můžu a být platným členem týmu.“

Do zápasů nastupuje na pravém křídle v útoku s Romanem Milošem a Patrikem Hrehorčákem. „Rozumíme si, všichni máme dobrý pohyb, jsme dobří bruslaři, takže se snažíme doplňovat a hrát přímočaře, tlačit se do brány a dávat góly,“ řekl Kubiesa.

Třinecký útočník Matěj Kubiesa (vlevo) v utkání s Hradcem Králové sleduje puk.

„S Matějem je to super,“ pochvaluje si Hrehorčák. „Je to výborný hokejista, stačí mu puk jen dát a vystřelí. Bylo jen otázkou času, kdy dá první gól. Bude velmi dobrý.“

Kouč Zdeněk Moták po Kubiesovi chce, aby využíval svoje přednosti – rychlou hru a dobrou střelu. „Mám hrát přímočaře, jednoduše, tlačit se do brány a dělat i takovou tu černou práci, abych pomohl týmu,“ popsal svoje úkoly.

Pochvaluje si, že starší spoluhráči mu předávají zkušenosti. „Říkají mi, jak mám řešit některé situace, ve všem mi poradí.“

Dodává, že žádného speciálního mentora v týmu nemá. „Všichni se mi snaží pomoci, všichni se mnou mluví, takže je to moc fajn.“

Potvrdil, že v přechodu z juniorky do extraligy mu pomáhají prvoligové zkušenosti z Frýdku-Místku.

„Přece jen tam už jsou prvky chlapského hokeje, hráči jsou silnější i rychlejší než v juniorce, takže ano, je to takový mezistupeň,“ uvedl Kubiesa. „Díky tomu mám i nějaké sebevědomí, cítím se na ledě dobře. Moje hra, aspoň si myslím, se postupem sezony zvedla. Ale vím, že musím pořád makat.“

S reprezentací do 20 let byl v listopadu na turnaji v Piešťanech, ale jistotu, že pojede na mistrovství světa, které bude od 26. prosince v Minneapolis a St. Paul v Minnesotě, neměl. Až ve středu. „Moc jsem na to ale nemyslel a snažil jsem se soustředit na výkony v klubu,“ podotkl.

Třinečtí obránci Martin Marinčin (vlevo) a Marian Adámek blahopřejí Matěji Kubiesovi k prvnímu extraligovému gólu.

Připouští, že do národního týmu mu mohlo pomoci, že nyní hraje extraligu. „Ale není to tak, že by mi někdo z reprezentace volal, že je super, že ji hraju,“ pousmál se. „Opravdu se snažím připravit na každý zápas v lize a odevzdat v něm maximální výkon.“

Třinečtí trenéři povolali Kubiesu do mužstva místo Petra Sikory, který je zraněný a jenž je rovněž v nominaci na šampionát dvacítek. Mohli by hrát v jednom útoku?

„Na minulé akci reprezentačních dvacítek jsme spolu hráli,“ připomněl Kubiesa. „Se Sikim se známe delší dobu, od nějaké sedmé osmé třídy, spolupráci s ním si pochvaluju.“

Jednou by spolu mohli válet i v útoku Ocelářů. „Jo, doufám, že to jednou vyjde,“ odpověděl Kubiesa, k jehož největším fanouškům patří rodina. Zejména jeho máma je při zápasech pořádně nervózní. „Ano, ta hokej hodně prožívá na rozdíl od taťky, který je takový klidný.“

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 30 14 4 1 11 89:73 51
2. HC Oceláři TřinecTřinec 28 14 3 1 10 85:68 49
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 28 14 0 5 9 72:66 47
4. HC Dynamo PardubicePardubice 27 13 2 3 9 81:62 46
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 27 12 3 3 9 69:51 45
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 4 1 11 73:64 45
7. HC Kometa BrnoKometa 27 13 1 3 10 75:74 44
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 27 13 1 2 11 67:70 43
9. HC OlomoucOlomouc 29 13 1 2 13 63:75 43
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 28 11 3 2 12 80:78 41
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 29 11 3 2 13 71:85 41
12. Rytíři KladnoKladno 28 9 3 4 12 71:81 37
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 9 3 2 14 56:68 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 28 5 2 2 19 52:89 21
