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Tipsport extraliga 2025/26

Další velké jméno pro extraligu. Sparta se dohodla s Blümelem na víceleté smlouvě

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  14:49
Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty.

Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty. | foto: HC Sparta Praha

Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty.
Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty.
Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty.
Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty.
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Hokejová extraliga vítá další zvučné jméno. Ze zámoří přichází do Sparty útočník Matěj Blümel, mimo jiné účastník posledního světového šampionátu. S pražským klubem se dohodl na smlouvě na čtyři roky.

„Je to vynikající a rychlý útočník s výbornou střelou, typ hráče, který nám v týmu částečně chyběl. Věříme, že díky své povaze a pracovní morálce mezi nás skvěle zapadne. Jsme velmi rádi, že se nám ho podařilo získat na následující čtyři sezony,“ pochvaloval si sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Blümel se v květnu po třech letech představil na mistrovství světa, v sedmi duelech zaznamenal dva góly a dvě asistence. S týmem ale na bronz z roku 2022 nevázal a skončil ve čtvrtfinále po porážce s pozdějšími šampiony z Finska.

V tu dobu o budoucím angažmá ještě nepromluvil, po dalším měsíci a půl je však jasno.

Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty.
Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty.

O zájmu celku z hlavního města o služby šestadvacetiletého forvarda se v zákulisí mluvilo několik posledních týdnů. Blümel ještě čekal na případné nabídky ze zámoří, nakonec se však dohodl se Spartou.

„Řešili jsme to dost intenzivně poslední měsíc a půl a bylo to psychicky dost náročné. Jsem ale rád, že jsem se rozhodl právě takhle, a těším se na to, co bude dál. Sparta patří dlouhodobě mezi nejlepší kluby v lize, což se mi hodně líbilo. Hodně jsme řešili i moji roli v týmu a nakonec z toho vyšlo, že právě tady mi bude sedět nejvíc,“ uvedl Blümel.

„Počítáme s tím, že dostane výrazný prostor na ledě. Pevně věříme, že se mu ve Spartě bude líbit a naplno ukáže, jak výjimečný hokejista to je,“ doplnil Divíšek na adresu nejnovější posily.

Matěj Blümel se stává novou posilou hokejové Sparty.

Do tuzemské nejvyšší soutěže se rodák z Tábora vrací po čtyřech letech. A vzhledem k současné rivalitě v extralize jde o pikantní adresu. Blümel totiž naposledy hájil barvy pardubického Dynama, kde prošel i mládežnickými kategoriemi.

Za A-tým Východočechů odehrál tři sezony, 129 utkání v základní části a dalších 13 v play off. V létě 2022 se po vydařeném světovém šampionátu vydal do Spojených států.

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V zámoří pak strávil poslední čtyři roky, avšak mezi elitu v NHL nakoukl pouze v 17 zápasech, ve kterých vstřelil dva góly.

Nejprve se do nejlepší hokejové soutěže nedokázal prosadit v nabitém kádru Dallasu, a proto před poslední sezonou odešel do Bostonu. Ani tam ovšem výraznou příležitost nedostal.

Zářil naopak na farmách v AHL, kde za 255 zápasů nasbíral 230 bodů (110+120). Platí za dobrého kanonýra, v ročníku 2024/25 byl s 39 trefami nejlepším střelcem ligy, což dokázal jako druhý Čech po Patriku Augustovi.

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Právě bývalý kouč úspěšné reprezentační dvacítky Spartu před nadcházející sezonou společně s asistenty Ladislavem Šmídem a Tomášem Netíkem převzal.

„V Americe dlouhodobě potvrzoval své kvality a jsme přesvědčeni, že nám pomůže posunout tým zase o krok dál. Právě na hráčích tohoto typu chceme stavět a do určité míry kolem nich tým formovat,“ vysvětloval sportovní ředitel Divíšek.

Nový realizační tým Sparty tak vítá druhou posilu a opět do ofenzivy, Pražané už na začátku května oznámili příchod jiného útočníka Jiřího Sekáče ze švýcarského Lugana.

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