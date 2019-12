Jako bych se vrátil z wellnessu, smál se po výhře brněnský útočník Zaťovič

Jaké to bylo hrát v sobotu proti Rusku a v pondělí už extraligu v Třinci?

Logisticky to bylo výborně vyřešené. Cestovali jsme hned po zápase (s brněnským obráncem Pyrochtou – pozn. red.) a doma jsme vzhledem k časovému posunu byli ve stejný čas odletu, v půl deváté večer. Měli jsme tak dost prostoru zregenerovat. V neděli jsem byl s rodinou, což bylo důležité.

Bavili jste se s Filipem Pyrochtou, jak se cítíte?

Ani ne. Pokud jde o mě, tak výborně a Filip myslím taky. Jezdil. Takže spokojenost.

Utkání v Třinci jste zvládli s přehledem. Čím to bylo?

Třinec hraje doma výborně, je to další kvalitní mančaft z první šestky. Tyhle zápasy jsou vyrovnané. Pro nás to jsou zlaté body. Jsme rádi, že jsme se zase chytili a navázali na vítěznou vlnu.

Rozhodl váš vstup do utkání, když jste už ve čtvrté minutě vedli?

Třinečtí sice vyrovnali, ale každý gól je pro nás vzpruha. Hlavně venku. Pak můžeme hrát trošku defenzivněji, a to je pro domácí složitější.

První gól vám domácí nabídli, když jste zachytil přihrávku Kundrátka. Je to tak?

Jo, byl tam Kundrc. Zařval jsem si na něho, známe se (smál se Zaťovič, který stejně jako Kundrátek začínal v Přerově – pozn. red.). Byl určitě rád, že mi nahrál. Asi mu budu muset něco zaplatit.

Co říkáte vaší bilanci, třem kanadským bodům?

Na to nehledím, důležité jsou pro nás tři body. Jdeme dál, musíme udělat nějakou šňůru zápasů, abychom se trochu chytili toho vršku tabulky a drželi se tam.

Venku jste vyhráli po sedmi zápasech.

To je cenné. Navíc Třinec je doma výborný, o to je to sladší. Ale musíme to potvrdit příště v Litvínově.

Jak vám pomohl návrat Muellera do sestavy a příchod Vincoura z hostování v Hradci Králové?

Víme, jací to jsou hráči. Zase se zvedla konkurence. Věřím, že tým bude šlapat. Tohle jsou kluci, kteří nám pomůžou. Důležití jsou i pro oslabení, pomůžou všude, umí dát gól. A oba jsou praváci.