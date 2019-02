Kapitán Zaťovič po reprezentaci: Teď hlavně vyhrát v Boleslavi

„Škoda prohry s Rusama, ale dva zápasy (s Finskem a Švédskem) se předtím vyhrály, to bylo pozitivní. Zvládli jsme to,“ řekl Zaťovič.

Vzpomínka na kapitánskou funkci vyloudila na jeho tváři po návratu do Brna úsměv. „Nějak jsem to nepociťoval. Bylo to na jeden zápas, takže v pohodě,“ nelámal si s čestnou funkcí hlavu.

Reprezentaci s céčkem vedl do zápasu poprvé. „Trenér to určil, já o tom moc nevěděl. Měl jsem to v kabině nachystané. Řekli mi, že jsem to já, jel jsem podat ruku rozhodčím a šlo se hrát,“ hlásil čtvrtý nejlepší střelec extraligy.

Po reprezentační pauze se extraliga rozjede zase dnes, Kometa nastoupí od 17.20 před kamerami ČT sport v Mladé Boleslavi a půjde o přímý souboj o postavení v elitní šestce. „Teď bude důležité ukázat, co v nás je,“ předpokládá maximální koncentraci Zaťovič.

Po víkendu na Švédských hrách dostal jeden den volna na zotavenou. „Uvidíme, jestli budu unavený, nebo rozehraný. Zahrál jsem si tři dobré, rychlé zápasy. V Mladé Boleslavi to musíme zvládnout, to bude pro mě nejdůležitější,“ potvrdil 34letý hokejista, že přepnout z mezinárodního hokeje do domácí extraligy mu nedělá problém.

Myšlenky na to, jestli se ve Švédsku ukázal tak dobře, aby mohl uvažovat o cestě na další akci a případně na mistrovství světa, uložil pro nejbližší období k ledu. „Přijedou kluci z NHL, chybělo tam hodně hráčů z KHL, hráčů je hodně. Trenér bude mít z čeho vybírat,“ odbyl tohle téma.

Pro Kometu je nyní klíčové udržet postavení v první šestce. Dnes za ni naposled v základní části bude hrát Tomáš Plekanec, od čtvrtka se vrací do Kladna. V něm setrvá až do konce sezony Rytířů v první lize.