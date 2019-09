Kapitán Komety Zaťovič: Když nebude výsledek, je mi céčko k ničemu

Inspirujete se některým z kapitánů, s nimiž jste se kdy potkal?

Nemůžu říct, že bych k někomu vzhlížel. Hráčů kolem sebe jsem měl víc, ne jen kapitánů. Nejsem z toho vyjukaný. Když budou výsledky, bude všechno pěkné a budu mít míň kapitánské práce.

A když ne, zasáhnete?

Mezi pár staršími hráči jsme všechno konzultovali už v posledních dvou letech. Když jsme něco chtěli sdělit týmu, mluvili jsme o tom. Respekt si člověk nevykřičí, ten si musí vydobýt. Buď ho mít budu, nebo ne. Tady to není o jednotlivci. Všichni musí plnit, co potřebuje tým.

Upravíte svůj přístup v šatně?

Budu furt stejný, nic se nemění. Jde o to, abych prezentoval klub a chodil na různé akce. Jinak budu stejný. Hrát budu určitě stejně. Já už toho moc nezměním, leda že bych si vyměnil občanku.

Vídáte jako kapitán víc šéfa klubu Zábranského, když byste měl fungovat mimo jiné i jako spojka mezi mužstvem a vedením?

Občas ho potkám, nevídám ho úplně často, ale jak to celé začne, tak bude i Libor v šatně cítit.

Co máte k řešení?

Řeší se provozní věci. Co potřebuje kabina, co se děje. Jestli se pojede na zápas o den dřív, co snídaně, co obědy... potkáme se a pobavíme se. Řešilo se, jak to celé poběží.

Bavíte se jako kapitán víc s rozhodčími?

Tohle už ve svém věku neřeším. Občas samozřejmě nějaký svůj výbuch mám, ale už jsem přišel na to, že mě to jen a pouze vysiluje a nic z toho. Když mě trenéři pošlou, abych šel zjistit, co a jak, tak pojedu. Ale sám za sebe nemám nervy na to, abych se hádal s někým, komu bych měl ukazovat, co je to hokej.

Dá se v extralize s rozhodčími bavit?

Jen s některými. Oni si dělají, co chtějí. Nemůžete jim mluvit do práce, ale fajn je, že oni mi do mé práce taky mluvit nebudou. Budu to brát s nadhledem.

Je složité tmelit šatnu velkoklubu, v němž víceméně každý má nějaké své ego?

Tady jsou i hvězdy hlavou úplně v pohodě. Není tam člověk, že by si o sobě myslel, jaký je frajer. Máme borce, co něco dokázali, ale všichni jsou pokorní. Víme, že chceme jako tým jít za týmovým výsledkem.

Museli jste se vypořádat se situací, kdy by někdo vyčníval a nechtěl se podřídit?

Za tři roky, co jsem v Brně, jsem se tady nesetkal s takovým hráčem. Kabina byla silná vždy tím, jak jsme se dokázali držet u země. Nikdo nemusel dostat přes prsty.

Máte do sezony velkou motivaci?

Já ano. Byl jsem zklamaný z toho, co jsme předvedli v minulém play off, jak jsme skončili. Nebylo to jen o tom, že jsme vypadli už v semifinále, což jsme nechtěli. Celkově jsem byl zklamaný z toho, co jsme předváděli. Začíná nová sezona a my do toho musíme šlápnout.

Těšíte se zase na souhru v hvězdné elitní lajně Komety s Peterem Muellerem a Petrem Holíkem?

Pojedeme si zase to svoje. Chemie mezi námi je taková, že si nic nemusíme říkat, vidíme se, víme o sobě. Je to pak jen o tom, co nám soupeř dovolí. Možná jen kdysi ve Varech s Lukášem Pechem a Petrem Kumstátem jsem zažil takovou spolupráci, od té doby ne. Toto, co máme v Brně, je asi extrém.