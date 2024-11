Po sezoně by konec stejně přišel, letos to bylo bídné, přiznal Zaťovič

„Asi měsíc zpátky jsem byl smutný z toho, jak jsem na tom byl. Furt jsem ale byl součástí Komety, furt jsem byl ve hře. Pak jsme se dohodli takhle. Nějak jsem s tím počítal a ono to tak i dopadlo,“ prohlásil devětatřicetiletý veterán v rozhovoru pro iDNES.cz vyrovnaným hlasem.

Je těžké opouštět Kometu?

Těžké je odcházet odevšad. Nechal jsem tam osm celých let a ještě kousek navíc. Je to moře sezon, hodně kamarádů, všechny tam znám. Loučení to bylo smutné.

Z čí strany vzešel impuls?

Z obou. Bylo to nastavené tak, že to do sebe zapadlo.

Jak proběhl váš poslední den v Kometě?

Nijak zvláštně. Byli jsme domluvení, dnes jsem přijel do Brna, rozloučil jsem se s kabinou, podepsal jsem papíry a bylo hotovo.

Cítíte zklamání, úlevu, nostalgii?

Spíš ještě nic. Byl jsem v Brně dlouho, jiný klub jsem za tu dobu nepoznal. Zatím je to takové... mrtvé. (pousměje se)

Hokejový útočník Martin Zaťovič na tréninku Komety Brno

Vždycky jste si zakládal na své věrnosti, stabilně jste v kariéře hrál jen za tři kluby. Je pro vás loučení v Brně o to těžší, že nejste zvyklý v klubech končit?

To těžko říct... snadno by to loučení neprobíhalo nikdy a nikde. Jsem takový, že když už někde jsem, tak to má nějak vypadat a fungovat. Nepotřebuju každý rok utíkat někam jinak a honit se za něčím, co třeba ani nemá smysl.

Když se za svojí érou v Kometě ohlédnete, co po vás zůstalo?

Mně osobně zůstanou nejvíc zážitky, jak jsme vyhrávali, jaká byla s klukama v kabině sranda. Nějaké úspěchy tam byly.

Zaťovič v Kometě Zápasů: 485

Gólů: 145

Asistencí: 159

Úspěchy: dva mistrovské tituly (2017, 2018)

Kapitán: od roku 2019

Co Kometa dala vám?

Ježíšmarjá, toho bude! Kometa mi dala strašně moc kamarádů, šanci zažít velké úspěchy, hrát v Brně před tolika fanoušky... její kultura je velká. Budu mít jen pozitivní vzpomínky.

Prožil jste na ledě moment, kdy jste si sám pro sebe řekl, že z něho jdete jako kapitán Komety naposled?

Nic takového neproběhlo. Když jsem hrál minulý pátek naposled, tak jsem o tom ještě nevěděl.

Co dál? Dáte si pauzu?

Nevím. Řeší se to. Hrát ještě budu, ale kde, to nevím.

Nižší fotbalové soutěže na podzim zrovna skončily, takže ani za Kozlovice B, kde máte místo v útoku, to v dohledné době nebude...

(rozesměje se) Nějaký kontakt už tam byl! Dostal jsem zprávu, že čekají na jaro, až se ukážu.

Na první dobrou odhadnu, že jste od léta dal víc gólů jako fotbalista než jako hokejista. Je to tak?

Za poslední dobu to tak určitě je.

Cítil jste sám, že vaše hokejová forma stagnovala a že kvůli tomu kanadské body nepřibývaly? Letos máte jen dva za gól a nahrávku.

To už bylo dané i nějakou pozicí v týmu. Čtvrtá lajna, málo minut, na led jsem chodil s jinými úkoly než bodovat, jako tomu bylo v předchozích letech.

Na přesilovky jste se ale dostal. V čem byl problém? Cítil jste se nevyužitý?

Hrál jsem je, to je pravda, a moc nám nešly. Hodně se tam měnili hráči, přesilovku si v Brně letos zahrál snad skoro každý. O to ale nejde, to není to hlavní. Nepotřeboval jsem hlavně hrát přesilovky, spíš jsem hledal nějakou konstantnější roli v mančaftu. To byl ten zádrhel, protože takovou roli jsem neměl. A než zabírat někomu místo, to jsem nechtěl.

O tom, zda se v sezoně chytnete, se v Kometě mluvilo už nejméně poslední dva až tři roky. Bral jste jako problém, že se musíte neustále restartovat, z něčeho zvedat?

Vliv na to mělo hodně věcí. Měnil se kádr, často se začínalo znovu, člověk si hledá svoje místo v sestavě, všechno je složitější. Rozhodně to bylo jiné než v dobách, kdy jsem měl s Holasem (Petrem Holíkem) a Peterem (Muellerem) zajetou lajnu tři roky v kuse. V posledních letech bylo neustále něco nové.

Hokejista Martin Zaťovič na prohlídce budoucí multifunkční arény, která se staví v Brně. Martin Zaťovič skóruje do sítě Třince. Tak dal svůj poslední gól v dresu Komety.

Dávalo by vám větší smysl, kdybyste skončil po nepovedené sezoně předloni, než teď, kdy jste nějakou pozici v týmu pořád měl?

Jenomže ono to bylo i letos z mé strany bídné. Nebyla tam ta radost. Tak to z toho vyplynulo, tak to prostě je.

Není to dlouho, co jste s ochrannou přilbou mašíroval po stavbě nové arény na brněnském výstavišti. Představoval jste si, že si v ní ještě zahrajete?

Ne, takové ambice jsem neměl. Byl jsem v Brně už dlouho, po sezoně by konec stejně přišel.

Určitě?

Asi jo.

Do jaké doby byste chtěl mít jasno, co s vámi bude dál?

Uvidíme, co přijde za nabídky. Představu mám, ale je potřeba počkat si, jak to bude v realitě.