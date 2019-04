Zaťovič: Musí se umět spadnout na zadek, Liberec vyhrál zaslouženě

„S pokorou uznávám, že Liberec postoupil zaslouženě. Přeju jim, ať jsou zdraví na finále,“ prohodil čtyřiatřicetiletý útočník.

Jak se sžíváte s dlouho nepoznanými pocity?

Je to těžký. Skončila série, musím teda říct, že super série. Gratuluji soupeři, protože hráli výbornej hokej. Byla to strašně vyrovnaná série, fyzicky náročná. Škoda, že jsme to dneska nezvládli.

Co o postupu Liberce rozhodlo?

Maličkosti, individuální chyby. Chvílemi měli víc ze hry oni, chvílemi my. Oni zaslouženě postoupili. My jsme udělali víc individuálních chyb, to je posunulo dál.

Také vás trápily brzy inkasované góly...

Je to tak, už druhý nebo třetí zápas po sobě jsme dostali rychle gól. Těžko se z toho zvedáme, trvá nám to deset minut, půl třetiny je pryč... Teď ujeli dva na jednoho a dali gól. V průběhu hry se to odrazí nebo tečuje jinam, teď jim to tam padlo. Ale je to chyba na naší straně, musíme si s tím poradit.

Většinu času v sérii jste museli dotahovat manko, bylo to hodně frustrující?

Nám je to myslím jedno. My jsme hráli všechny série v play off tak, že i když jsme prohrávali, tak jsme věřili, že to otočíme. Bohužel jsme to teď dvakrát neotočili, nedá se nic dělat.

Proti loňsku vám chyběli obránce Krejčík a útočníci Nečas s Hynkem Zohornou. Bylo to hodně znát?

Samozřejmě. Jeden je v NHL, další dva ve finské lize, oba v nároďáku. Takoví hráči samozřejmě chybí a bohužel se je nepovedlo nahradit úplně dostatečně. Jestli to nám prohrálo sérii, je to možné, ale měli jsme tu jiné hráče a mohli jsme to zlomit. Bohužel Liberec byl lepší.

Proti předchozím sezonám jste měli užší kádr, pocítili jste to?

Zase nebyla žádná zranění. Hráli jsme to furt na stejné lidi, co měli systémové věci zažité a to byla naše výhoda. Jediné zranění byl teď Honza Hruška, což bylo důležité, protože takový hráč chybí a bylo to znát. Snažili jsme se ho nahradit, ale byly to zápasy o gól. Občas bylo štěstí u nich, občas u nás, bylo to strašně vyrovnané.

Byla série z vašeho pohledu férová?

Myslím, že úplně super. I když se to občas zahrálo na hraně, tak tam nebyly žádné zákeřnosti.

Co jste říkal reakci diváků, kteří vám aplaudovali jako vítězům?

Diváci jsou super celou sezonu. Mrzí mě, že jsme to nedotáhli do finále, aby si to užili ještě dál. Ale říkám, byla to strašně těžká série, vyrovnaná, mohl postoupit kdokoliv. Bohužel pro nás postoupili oni.

Bylo semifinále letos pro vaše mužstvo stropem?

Myslím, že to strop nebyl, máme určitě na víc. Je konec sezony, je třeba si z toho vzít poučení. Někteří mladí kluci mají kariéry před sebou a musí umět spadnout na zadek a zase vstát. Nejde jenom vyhrávat furt tituly.

Budete v Kometě i v příští sezoně?

Smlouvu mám, takže pokud nebudu vyhozenej, tak snad jo.

Vyhazov vám asi nehrozí, play off se vám individuálně povedlo...

To jo, ale je to hokej, nejsem tenista, takže je to úplně jedno. Myslím, že to tak cítí každý. Když dá někdo góly a body, tak to sice zahřeje na duši, ale nejsme na tenise, nechceme vyhrát grandslam. Chtěl jsem vyhrát pohár s týmem a ten nemáme. Moje statistiky jdou úplně mimo mě.

Bude pro vás léto hodně jiné, když vás nebude hřát titul?

Teď nevím, jestli aspoň bude trochu volnější... Zklamání bude samozřejmě nějakou dobu trvat, ale o to víc pak máme času se připravit na další sezonu a kvalitněji potrénovat, abychom do toho vletěli zase od začátku.

Bude mít tým větší hlad po úspěchu?

Určitě. Víme, jak to chutná, víme, jaké to v play off stojí síly. Začneme zase od začátku, s pokorou, prokoušeme se do play off a uvidíme, co se bude dít. Musíme si z toho brát to pozitivní.

Jsou velkým příslibem do budoucna výkony trojice mladíků Plášek, Kratochvíl, Kusko?

Pro ně to musí být obrovská zkušenost. Když zažívají pocit play off, vyhecované zápasy a hrají o finále, tak to pro ně musí být paráda, musí je to posunout dál a motivovat, aby přes léto pracovali a snažili se. Libor (Zábranský) jim tu šanci dá. Oni nezklamali, byli výborní, hráli fantasticky. Doufám, že jim to vydrží, budou na sobě pracovat a pomůžou nám příští rok.

Co vy a národní tým?

To teď vůbec nevím. Uvidíme, co bude.