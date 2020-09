Hej, Vyrub! Respektovaný olomoucký kapitán ještě vystrčí kyčel

Ještě se zdráhá opustit domácí elitu, i když si uvědomuje, jak náročné je každým dalším rokem a obouchaným tělem nahánět dravé útočníky. Ještě před třemi roky se blýskl 25 kanadskými body, v minulém ročníku si však připsal jen pěti asistencí a několik minusových bodů.

V rozhovoru pro MF DNES pak připustil, že další sezona bude nejspíš poslední. Leč nechtěl končit v pandemií uťatém play off. „Pro klub i pro hráče byl konec sezony nešťastný, lehká nervozita mezi hráči je i teď, jestli se začne, nebo ne,“ štve vousatého beka vir. „Teď máme chvíli do začátku ligy a už se to celkem ustálilo, jsme natěšení,“ pravil před pátečním startem ve Zlíně.



Olomouc omladila tým, Vyrůbalíka si však ponechala. Na Hané je legenda, jež klubu pomáhala ještě v první lize. Na postupu do extraligy před šesti lety se však nepodílel, neboť hrál na Slovensku. Ve třetí obraně by měl respektovaný „Vyrub“ plnit roli mentora a zase rozdávat s typicky vystrčenou kyčlí dunivé bodyčeky u mantinelu.

„Odešli zkušení hráči, mladí je budou schopní v budoucnu nahradit. Věřím, že budeme šlapat a to předkolo minimálně zase uděláme,“ přeje si. Tím spíš, že kvůli koronaviru se z extraligy nesestupuje, a opadne tak enormní tlak.

„Hráči jsou vždy raději, když se o něco hraje, byť to není jednoduchá situace na psychiku. Tady zvítězil rozum. Ale nic to nemění na tom, že my chceme do play off.“

Nezamává však s Moru odchod lídra a střelce Irgla do Vítkovic?

„Nemyslím, že by v kabině byla velká změna. Zbyněk odvedl spoustu dobré práce a noví mladí kluci si z něj mohli brát příklad. Je pro ně škoda, že ho nezažili. Odešla spousta kanadských bodů, ale věřím, že ho ostatní dokážou nahradit. Vždycky tu byla týmovost. Hráči odcházejí, s tím se musíme smířit,“ povídá Vyrůbalík a v mysli se mu zase ozývá volání Hodonína: Hej, Vyrub, tak příště?