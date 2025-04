Kouč není roztleskávač. Straku štve málo emocí na lavičce i chování u mantinelu

„Čekáme ještě na jednoho útočníka a jednoho obránce. Když to dopadne, tým bude hotový. A věřím, že silnější než letos,“ říká Straka.

Přál si prožít klidnější sezonu než tu předchozí, kdy práci šéfa v kanceláři kloubil s rolí kouče. Jenže Plzeň hned v říjnu „dřepla“ ke dnu tabulky, musela se vyhrabávat z bahna. Povedlo se, nakonec Škodě scházelo z osmé příčky jen šest bodů do elitní čtyřky a přímému postupu do čtvrtfinále. Jenže předkolo znovu nezvládla, popáté v řadě.

Jak tedy hodnotíte sezonu?

Vždycky se chcete dostat dál, my na to čekáme dlouho. V říjnu jsme byli v těžké situaci, ale dokázali se z toho vyhrabat. Musím říci, že jsem ještě nezažil tak vyrovnaný spodek extraligy. Většinou už o Vánocích byl někdo odepsaný. Ale teď? Ze dna se zvedly Vítkovice, Kladno tam kleslo, zase se vrátilo zpět. Bojovalo se až do poslední chvíle. Takže hodnotím skvěle, že jsme z toho utekli, ale pochopitelně jsme stále zklamaní, že jsme neprošli do čtvrtfinále. Měli jsme na to.

Když Plzeň klesla na poslední příčku, měl jste špatné spaní?

To ne, byl jsem docela v pohodě. Loni to bylo jiné, když jsem stál i na střídačce a koučoval, ale teď hlavní tíha ležela na Pepovi Jandačovi a jeho asistentech. Když jsem je v tu dobu viděl, spalo se mi určitě lépe než jim. (úsměv)

Byla chvíle, kdy jste vycítil potřebu rozrazit dveře do kabiny?

Jedinkrát, po říjnové porážce 0:5 v Pardubicích. Nechtěl jsem tam jinak chodit a vnášet paniku, trenéři jsou dost zkušení na to, aby si poradili. Ale po tomhle zápase mi to nedalo. Nešlo ani tak o výsledek, ale o to, jak jsme na ledě vypadali. Ani Pardubice v té době nebyly úplně v pohodě, jenže výkon, který jsme předvedli, byl katastrofický. Bez bojovnosti, nasazení, emocí.

V té době vám trenér Jandač nabídl rezignaci?

Pamatuji si na tu chvíli přesně. Dopoledne jsme se sešli a Pepa povídá: Hele, já vím, že se teď ode mě očekávají velké věci, ale já vůbec nevím, co s tím... Řekl jsem mu, ať je v klidu, vůbec to nebylo o trenérech. Takže jsme začali řešit, jaké uděláme změny v týmu. S některými hráči jsme už předtím měli schůzky, pořád jim dávali další šanci. Ale ke zlepšení to nevedlo, proto jsme do toho postupně začali sahat. Sehnat hráče, kteří by nám pomohli, snadné nebylo. Kdo vám během sezony uvolní hokejistu, který je ve formě? Musíte doufat, že se ta změna povede a hráč tým zvedne.

Plzeňský brankář Nick Malík chytá puk v utkání s Třincem.

To se vám povedlo.

Už před sezonou se některé změny vydařily. Jednoznačně obránce Rubins, což byl tip Pepy Jandače. Jsme šťastní, že jsme ho získali a že tady pokračuje. A trefa byl i gólman Malík. Oba brankáři chytali skvěle, ale zvlášť Nick nám dal v každém duelu šanci bodovat. A je pravda, že jsme se trefili do všech hráčů, kteří přišli během sezony. Ať už to byl Měchura, Nenonen nebo Elson. Všichni byli týmoví, zapadli do šatny a na ledě nechali všechno.

Finského útočníka Nenonena jste nejprve angažovali jen do konce kalendářního roku. Proč?

Měli jsme ho nakoukaného, věděli, že v něm něco je. Nejprve jsme se domluvili do konce prosince s tím, že bude záležet, jak se mu bude dařit. Zapadl rychle, dával góly, takže jsme jednali dál. Už v té době měl jiné nabídky, byli jsme šťastní, že zůstal do konce sezony.

Nenonen byl nejlepším střelcem týmu, ale nyní je mezi hráči, kteří tým opouští. Přitom má údajně zůstat v extralize. Nešlo se s ním domluvit na nové smlouvě?

Markus chtěl dvouletý kontrakt, my nabízeli na jeden rok. Už má svůj věk, nechtěl jsem staršího kluka podepisovat na delší dobu. A také jsme věděli, že další cizince už máme prakticky domluvené.

Je to v případě zahraničních hráčů vždycky loterie, zda vyberete správně?

Zvlášť během sezony to není jednoduché, ke všemu jich na trhu moc není. Jsou hráči, kteří stáli celou sezonu a vy zjišťujete proč. Obáváte se, v jaké jsou kondici. Hlavně kluci z Kanady sem často dojedou a myslí si, že extraliga je procházka. Jenže není a vy je sháníte ve chvíli, kdy není čas na to, aby se tady ještě další měsíc na ledě hledali.

Nakonec jste se vyšplhali až na osmou příčku. Jenže popáté nezvládli předkolo. Co rozhodlo sérii s Mladou Boleslaví?

Věřili jsme, že na Boleslav máme, čímž nechci vůbec snižovat její kvality. Klíčové bylo, že nám utekl první domácí zápas, v němž jsme byli jasně lepší, ale prohráli. Dostali jsme se ze stavu 0:3 na remízu, jenže pak na minutku vypnuli a hned dostali další gól. Tenhle úvodní zápas byl zlomový. A pak závěr toho čtvrtého v Boleslavi. Ve třetí třetině jsme měli za stavu 0:0 dvě početní výhody, ve kterých jsme měli šanci to zlomit. Ale vlastně k ničemu jsme se nedostali.

Špatné přesilovky a mizerná produktivita, to tým sráželo vlastně celou sezonu.

Někdy se to tak sejde. Chyběly góly Kuby Lva nebo Adriána Holešinského, od kterých jsme je čekali. Šance si zpočátku vytvářeli, trefovali tyčky, ale postupně do toho spadli. Pak už se vám to dostane do hlavy, což všichni známe. Když nedáte dvacet zápasů gól, myslíte si, že už ho nevstřelíte nikdy, gólman vám připadá větší než branka. Ale víc mi vadilo, že jsme si nepomáhali v přesilovkách. Tam ofenzivní hráči většinou bodují, tyhle situace rozhodují. Bohužel, nám se nedaří už dvě sezony po sobě.

Plzeňský útočník Jakub Lev po tréninku

Kapitán Jakub Lev zůstal v sezoně dokonce bez jediné trefy. Zvažovali jste v jeho případě i trejd?

Nějaké nabídky se během sezony vyskytly. Nebyl to jen Kuba, zvažovali se i jiné trejdy. Chtěli jsme sestavou nějak zamíchat, ale výměna vám musí dávat smysl, potřebujete tu kvalitu taky získat zpátky.

Zůstává Lev?

S Kubou jsme v jednání. Je to Plzeňák, má to tady rád a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Nechci předjímat, ale každopádně si přeji, aby v klubu do budoucna v nějaké pozici dál pokračoval. Je to chytrý kluk, který Plzni hodně dal.

I přes brzké vyřazení, viděl jste v sezoně herní posun?

Určitě. Při hře pět na pět i v oslabení jsme obstáli. V početní nevýhodě jsme byli druhý nejlepší tým v lize. Kondičně na tom kluci byli dobře, dodržovali systém, bohužel nám chyběly ty góly. Na začátku jsme se hledali, ale pak už vypadala hra dobře. I proto jsem šťastný, že se nám s Honzou Šmuclerem podařilo domluvit s Pepou Jandačem, aby zůstal a neodešel po jedné sezoně. Je na co navázat, tým na příští sezonu už jsme stavěli společně tak, aby byl zase lepší. Já myslím, že jdeme správným směrem.

Stalo se pro Plzeň předkolo velkým strašákem?

Už to musíme zlomit a věřím, že se to další sezonu povede. Děláme pro to maximum. Nastaly už změny, dělají se další, tým bude silnější. Pochopitelně to stojí nějaké peníze, bez toho to nejde. Navyšovali jsme rozpočet před sezonou i během ní, teď chceme zase. Znovu zhruba o deset, patnáct procent. Chci poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomáhají, bez nich by to nešlo. Pokud v Plzni chceme vidět hezký hokej a někam se posouvat, musíme rozpočet navyšovat.

Zpátky k týmu. Podaří se vám získat hráče z kategorie rozdílových, který Plzni schází?

Chybí nám několik let kluk, který se bude pohybovat okolo pětačtyřiceti, padesáti bodů za sezonu. Teď si myslím, že jsme něco podepsali. A jsou tady další hráči, u kterých doufám, že body začnou dělat.

Nové tváře zatím nechcete zveřejnit?

Na to je ještě čas. Odchází šest hráčů. Brankář Hrenák, ale to hlavně z důvodu, že máme na cizince šest licencí a jednu si potřebujeme pošetřit. Kromě Nenonena tým opouští Klepiš, Matýs, Elson a hostování končí Urbanovi.

Smlouvy vyprší také zkušeným hráčům Mertlovi, Piskáčkovi a dalšímu obránci Kvasničkovi.

Ve všech třech případech je to ještě nějakým způsobem otevřené. Uvidíme, jak to bude. Příchody zveřejníme na začátku května. Sice se už mohou oznamovat, ale nebudeme to dělat, někteří hráči ještě neukončili v klubech sezonu. Tým je prakticky postavený, čekáme ještě na jednoho útočníka a jednoho beka.

V čem ještě by se měl tým podle vás změnit?

Víte, co mi dlouhodobě vadí?

Povídejte.

Absence emocí, pozoruji to delší dobu. Teď nemyslím jen v Plzni, je to i v dalších týmech. A možná za to ti kluci úplně nemohou. Jako hráč jsem nikdy nezažil, aby kouč stál za námi a snažil se tým povzbuzovat, dělal v podstatě nějakého roztleskávače. To by přece mělo vyjít hlavně z těch hráčů. Trenér je naopak od toho, aby emoce uklidňoval a posílal hráče na led v pravou chvíli. Nemůže je hecovat, aby bojovali, to nedává smysl. Za nás to bylo tak, že všichni chtěli na led. Pořád! I když tu byli Milan Gulaš, Kubalda (Kubalík) nebo Honza Kovář, ti chtěli stále hrát a hecovali spoluhráče. Tohle mi chybí, aby tady byli lídři, kteří dokážou mužstvo zbláznit.

V play off přibývá sporných momentů a negativních situací. Uznaný gól Hradce Králové v Mladé Boleslavi, hloupé výroky Martina Ševce, střety hráčů s fanoušky. Jak to vnímáte?

Je pravda, že teď se to nakupilo. Pokud jde o agresivní fanoušky, tam to musí ohlídat pořadatelská služba, oni se vůbec nesmí dostat do kontaktu s hráči. Švícka (Martina Ševce) jsem nepochopil. Bouchly v něm saze, ale tohle se prostě nemůže dít. Ale je třeba říci, že to odstartoval nesmyslně uznaný gól Hradce. U televize jsem kroutil hlavou, že to přece není možné. Asi se v tom nevyznám. Vidím fauly, které se odpouští, nebo opačné situace, které se ještě zpětně trestají.

Co s tím?

Hokej je pořád hra chlapů. Mě táta učil, že když máš hlavu dole a dostaneš dělo, je to tvoje chyba. Ty máš mít přehled. Dneska mi ale přijde, že někteří hráči to u mantinelu dělají snad i schválně, aby soupeř dostal vyšší trest. U prken přece musíte počítat s tím, že ránu dostanete. A připravíte se. Zvlášť, když jsem malý, hlavu musím mít furt nahoře. Já si myslím, že suspendací je strašně moc a mnohdy jsou zbytečné. Teď se samozřejmě nebavím o faulech na kriminál, které si vyšší trest zaslouží.

Na obranu rozhodčích, v té rychlosti to není jednoduché.

Ještě se vrátím o rok zpátky, když tady v Plzni Houdek sestřelil Tima Söderlunda. Hodně lidí nebude souhlasit, ale za mě to byla z padesáti procent Timova chyba. Ano, Houdek ho vzal z mrtvého úhlu, nevybíravý zákrok. Ale byla to přesně chvíle, kdy měl hráč hlavu dole a jel mezi dva soupeře, přitom s něčím takovým musí počítat. Ale abych jen nekritizoval. Extraliga se strašně zvedla. Přišli kvalitní hráči, kvalita se zlepšuje. Proto bych tomu nechal volnější průběh. V play off by přece kluci měli být sešití, hrát se zlomenou rukou. Vždyť o tom hokej je, to jsou ty příběhy.