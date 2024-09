Straka: Na Jandače bych čekal i déle, jsem rád, že jsme ho do Plzně získali

Sám se po minulé sezoně vrátil z trenérské kabiny do kanceláře, po Tomáši Vlasákovi převzal také agendu sportovního manažera. Ve středu ve Vítkovicích (17.30) už bude pečlivě sledovat, jak tým Škody pod taktovkou bývalého reprezentačního kouče rozehraje novou sezonu.

Nový trenérský tým jste oznámili až na začátku května. Čekal byste na Josefa Jandače ještě déle?

Čekal. Ale samozřejmě jsme měli nějaký konečný termín. Jistě, měl jsem i plán B, plán C. Musíte být připravený, kdyby to nevyšlo. Jsem rád, že to dopadlo s Pepou.

Hlavně pro jeho zkušenosti, respekt?

Pepa nebyl jediný, ale byl v mém seznamu nejvýš. Má toho spoustu za sebou, věděl jsem, že tomu dá směr. Je to pracovitý člověk, má za sebou spoustu věcí, renomé, respekt. To nám tady možná nějaký čas chybělo. Jsem šťastný, že jsme ho získali.

Zároveň je to trenér, který není s klubem nijak svázaný. Cítil jste, že je potřeba i nový vítr zvenčí?

Za prvé je zvenčí, za druhé jsme hodně propojení s mládeží a u té je Jarda Špaček, který s Pepou Jandačem dlouho pracoval u národního týmu. Znají se, o to je vše jednodušší. Je tam nějaká vazba, mohou si spoustu věcí vykomunikovat mezi sebou. Třeba kdy a jestli některého z mladých v áčku vyzkoušet.

Je dobře i pro kabinu áčka, že přišla nová tvář?

Ono nejde o to, jestli je to cizí člověk, ale co má za sebou. Jestli má v hokejovém životě renomé a něco dokázal, nějakým způsobem se k němu vzhlíží. A není to jen směrem k hráčům, ale i dalším lidem v klubu. Koučů u jednotlivých kategorií je hodně, každý má nějaké ego, každý jsme ješitný. Ale když sem dorazí někdo jako Jandač, dokáží to potlačit a toho člověka poslouchat, protože v hokeji něco dokázal.

Zároveň tím, že tým převzal až na startu přípravy, nemohl tolik zasáhnout do změn v kádru. Je to problém?

Samozřejmě je to tím také trošku ovlivněné. Něco jsme chystali my s Tomášem (Vlasákem), Pepa si pak k tomu řekl své. Něco už zrealizovat nešlo, hráči byli pod smlouvou. Další sezona bude jiná, on si k tomu poví víc, já také. Možná, že nyní nafasoval i hráče, které v kádru tolik nechtěl, ale tak to bylo dané.

Změn bylo dost. Jak jste spokojený s tím, jak tým na začátku sezony vypadá?

Posílili jsme. Jsem spokojený s gólmany, oba vypadají skvěle. Vzadu jsme to zvedli do výšky i do váhy, nejsme už úplně malí, to se mi líbí. Do útoku přišel Lalancette, zatím vypadá skvěle. Po letech se vrátil Simon a potvrdil, že hokej umí. Jen musí být fit a v pohodě. Ale posílil každý mančaft, všichni doplňovali kádry. Zase se budu opakovat, strašně důležitý bude začátek. Aby kluci získali sebevědomí, nebyl tam stres, že se od začátku pohybujete někde vzadu. Tím nechci říci, že budeme první nebo druzí, ale rád bych, abychom se pohybovali okolo osmého místa a měli klid.

Jste nervózní po dvou nepovedených sezonách?

Nervozitu nevnímám. To spíš Pepa. Když mě ráno potká na zimáku, povídá: Ty jsi nějaký vyžehlený. Já mu na to odpovídám: Však jsem se v klidu vyspal. A on jen utrousí: Já tedy moc ne... (smích)

Příprava nicméně dává důvod ke zdravému optimismu, z devíti utkání jste osmkrát vyhráli.

Ale když to řeknu blbě, to mě tolik nezajímá. Někdo je tréninkový kůň, někdo zápasový. Příprava je jen příprava, někde se trénovalo víc, jinde méně, jsou mančafty silnější než ty ostatní. Tohle bylo pořád období, které ve finále není důležité. To hlavní začne 18. září.

Problémy vám v minulé sezoně dělala produktivita i přesilové hry. Vnímáte zlepšení?

Zatím góly dáváme. Přesilovkám se hodně věnuje Venca Pletka (Jandačův asistent, pozn. aut.). Už v minulé sezoně je měl na starosti v Mladé Boleslavi a měli je jedny z nejlepších v extralize. Dělá skvělou práci. Ale já v kabině teď zase tolik nejsem, věnuji se jiným záležitostem. Chodil jsem se dívat na přípravu, na trénink možná dvakrát.

Nechybí vám to? Poslední dvě sezony jste stál na lavičce.

Ne, v žádném případě! Jsem rád, že mám klid. (smích)

Jaká bude extraliga?

Hlavní favorité zůstávají stále stejní. Tak je to dané a nějaký čas to tak ještě bude. Ale další týmy, hlavně ty zezadu, posilovaly. Každý do toho dal víc peněz, extraliga bude hodně zajímavá.

Plzeň potřebuje získat zpět i náklonnost fanoušků, ve čtvrtfinále chybí už pět let.

Musíme to zvládnout. Hlavně poslední dvě sezony byly hodně špatné, teď už si přeji jen lepší věci.