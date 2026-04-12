Tipsport extraliga 2025/26

Plzeň naťukává Kubalíka, Straka mluvil s jeho agentem. Jak hodnotí sezonu?

Ervín Schulz
  15:30
Vyzdvihl přínos brankáře Nicka Malíka, při hodnocení sezony litoval promarněných šancí ve čtvrtfinále proti Spartě. S hlavním koučem Josefem Jandačem se dohodl na další spolupráci a věří, že Plzeň se příští rok zase posune. Martin Straka, spolumajitel hokejové Škody, by navíc rád brzy přilákal na západ Čech zpátky některého z odchovanců, kteří válí v zahraničí.
Místopředseda představenstva a spolumajitel plzeňského Martin Straka | foto: Martin Polívka, MF DNES

„Během série se Spartou jsem se v Praze sešel s agentem Kubaldy (Dominika Kubalíka). Existuje i možnost, že bychom ho získali na příští sezonu. Nebo za rok. Uvidíme,“ uvedl třiapadesátiletý Straka, olympijský vítěz z Nagana 1998, který Plzeň před třinácti lety dovedl k historicky prvnímu ligovému titulu.

Co další zajímavé návraty?
S Honzou Kovářem jsme se bavili už loni, zůstává ve Švýcarsku, uvidíme za rok. Měli jsme zájem i o Kodyho (Petra Kodýtka), ten si ale přál zůstat ještě v zahraničí. Seděl jsem s Matyášem Kantnerem, má ještě rok smlouvu ve Finsku, pak by se chtěl vrátit domů. Máme o tyhle kluky zájem, chceme je dostat zpátky do Plzně. Ale musíme se také pohybovat v tom, na co dosáhneme. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Jandač pokračuje v Plzni, potvrdil Straka. Končí Zámorský i Holešinský

Dají se v létě čekat velké změny?
Povím to jinak. Poslední roky se v týmu měnilo každý rok nějakých osm devět hráčů. Tak je to ve většině klubů. Vezmete je a doufáte, že aspoň pěti z nich to sedne. Někomu nemusí sednout Plzeň, někomu spoluhráči, herní styl. Teď jsme si řekli: Funguje to, něco jsme si tu nachystali. Tak pojďme podepsat většinu hráčů, už víme, co od nich očekávat a oni vědí, co čekat od nás, od trenérů. I proto, že nikdo z nich, kteří tu byli v sezoně, nás nezklamal. Teď jde o to sehnat někoho, kdo to posune ještě dál.

Druhé místo po základní části znamenalo oproti loňsku posun o šest míst. Ale ve čtvrtfinále jste nepřešli přes Spartu, byť jste vedli v sérii 3:1 na zápasy. Jak tedy sezonu hodnotíte?
Má to dva rozměry. Základní část vyšla až nad očekávání. Chtěli jsme se pohybovat mezi pátým a desátým místem, povedlo se toho o hodně víc. Tým si sedl, základní část jsme projeli bez velkých výkyvů, neměli jsme špatné období. Ale je také nutno říci, že zásadní podíl na tom měl gólman.

Nick Malík v dlouhodobé části ovládl brankářské statistiky.
Měli jsme nadstandardního brankáře, možná nejlepšího v lize. Dodával nám klid. Sedmdesát procent jde za ním. Hráčům dodal klid. Kluci před ním věděli, že když udělají chybu, on ji zachrání. I závěr základní části jsme zvládli výborně, chtěli jsme do čtyřky, to se povedlo. Ale situace vykrystalizovala tak, že jsme šli na Spartu...

Brankář Plzně Nick Malík během zápasu proti pražské Spartě.

S nadsázkou, bylo to za trest?
Ať chcete nebo ne, Sparta je vždycky favorit. Nezáleží, jestli skončí v základní části první nebo osmá. Tyhle týmy mají ambice nejvyšší. Je škoda, že jsme je měli na lopatě, vedli jsme ve čtvrtfinále 3:1 na zápasy. Ale všichni víme, že poslední krok je nejtěžší, není snadné sérii ukončit. My to nedokázali.

Máte pocit, že se Sparta postupně zlepšovala? I v předkole s Kladnem měla namále.
Především musím říci, že jsem dlouho neviděl, aby dva hráči takovým způsobem sérii kontrolovali. Tak jako proti nám Chlapík a Krejčík. Fakt jsem něco takového dlouho neviděl. Ve chvíli, kdy jim teklo do bot, to posunuli ještě o level výš. Oni dva Spartě sérii vyhráli, pak se k nim přidali další. Do čtvrtého zápasu série možná byli vlažní, ale potom přidali na důrazu a bojovnosti. Díky tomu, co předváděli ti dva zmínění hráči.

Máte v hlavě nějaký moment, který sérii zlomil? Za stavu 3:1 jste hráli pátý zápas doma.
A dali první gól, což je vždycky důležité. Ale pár vteřin před koncem první třetiny jsme inkasovali vyrovnávací trefu. Od Krejčíka. Kdybychom udrželi vedení, hráči si něco řeknou v kabině, mohlo se to vyvíjet jinak. Pak přišel hloupý gól, další chyba a už jsme to nezvládli. Tam se to hodně nalomilo.

Reprezentace? Není co řešit, reagoval Jandač. Pokračování v Plzni ale nepotvrdil

Byla v tom i nezkušenost?
Taky. Dlouho jsme čtvrtfinále nehráli. Bylo to blízko, ale zároveň strašně daleko. Sparta ty chvíle zná, hraje takové zápasy dlouhodobě. Nám kluci, kteří to měli rozhodovat, úplně nenaskočili. Shodou okolností hráli nejlépe ti mladí, kteří toho nemají tolik za sebou.

I sedmý zápas jste hráli doma, Spartu do semifinále posunul jediný gól v přesilovce pět na tři.
Nebudu se vymlouvat. Pořád jsme měli dvě třetiny na to, abychom srovnali. Ale vyložené šance jsme si nevypracovali. Už jsme to tlačili do kopce, scházel klid.

Byl jste hodně zklamaný?
Když máte tři pokusy sérii ukončit, věříte, že to dotáhnete. Byl jsem zklamaný i smutný zároveň. Myslím, že semifinále jsme si za celou sezonu zasloužili. Lidi se mě před tím sedmým zápasem ptali: Martine, co s tím uděláš? Říkal jsem jim, já nemůžu udělat nic, stejně jako vy jdu do hlediště a uvidím, jak to dopadne.

Nezvažoval jste nějaký motivační projev v kabině?
To vůbec ne, od toho jsou trenéři. A při veškeré úctě k jejich práci, tituly vyhrávají především hráči v kabině. To oni musí chtít, strhnout ostatní. Když lídři zavelí, jde se nadoraz a všichni se budou srážet, tak to také musí všichni dělat. Hráči musí dodat tu hodnotu navíc, sami si v kabině vyřešit, jak to zlomit.

Hráči Plzně oslavují gól do sítě Sparty.

Co jste hráčům pověděl po vyřazení?
Poděkoval jsem jim. Velké projevy jsou v takové chvíli zbytečné. Všichni jsou zklamaní, nemá cenu moc mluvit. Každý věděl, že jsme byli blízko. Nevyšlo to.

Nicméně herní projev vám musel dělat v celé sezoně radost.
Je to tak. Neměli jsme žádné výkyvy. Pepa (trenér Josef Jandač) tomu dal směr, správný herní systém. Hráči věděli, co po nich chce. A nejen on, celý realizační tým fungoval výborně. I lidi začali víc chodit, naše hra je bavila. Stejně tak byli spokojení sponzoři.

S trenérem Jandačem jste se dohodli na další spolupráci. V čem je pro vás jeho přínos nejcennější?
Má vizi, k tomu velké zkušenosti. A celý realizační tým si sedl. Pepa jim dá prostor. Ví, kdy se ukázat v kabině, kdy naopak nechat hráče v klidu, protože ho mají plné zuby. Funguje to, hráči ho poslouchají. Jen potřebujeme někoho, kdo to dokáže v těžkých chvílích rozhodnout. Vezme to na sebe, když jde o všechno.

Kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač v emocích gestikuluje na střídačce.

Většinu hráčů máte pod smlouvou. Ale nemáte obavy, že k brankáři Malíkovi přiletí nabídka ze zámoří?
Skauti sem průběžně jezdili. To nedokážeme ovlivnit. Může mít smlouvu, jakou chce, ale když přijde nabídka, je jen na něm, zda se rozhodne odejít, nebo zůstat. Byla by to pro nás samozřejmě velikánská komplikace. Zatím žádné náznaky, že by měl někde podepsat, nemám. Čas je do 15. července.

V kolonce odchodů je nejcitelnější ztráta obránce Zámorského, který má posílit Mladou Boleslav. Kdo další odchází?
U Zámka to nebylo ani tak o penězích, nedohodli jsme se nakonec na délce smlouvy. V Plzni končí i David Kvasnička. Je mi ho líto, je to náš odchovanec, ale lepí se na něj smůla. Blbá zranění, nemoci. Potřebuje odehrát jednu dvě celé sezony, věřím, že se do toho jinde dostane. Odchází i Šalda, hostování skončilo útočníkovi Kubíkovi.

Co Holešinský, který výměnou za něj dohrál sezonu v Českých Budějovicích?
Ani s ním nepočítáme. Je pod smlouvou, ale byli jsme v kontaktu s jeho agentem, že může Holimu hledat angažmá. Řešíme to. Končí také obránce Lajunen. O něj jsme měli zájem, ale vrací se do Finska do klubu, kde má i malý podíl. Poděkoval jsem mu, hodně nám pomohl. Po zranění Rubinse jsme narychlo hledali beka a měli jsme na něj štěstí. Je to skvělý hráč i kluk.

Naopak zůstávají finští bratři Petmanovi. Bylo těžké je udržet?
U nich jsme si nebyli jistí, jestli do toho jít dál. Ale nakonec jsme se dohodli. Jsou to charakterově výborní kluci, velmi pracovití. Měli během sezony výkyvy, ale ty má každý. Kdyby odešli, zase bychom zřejmě hledali jiné cizince a nikdy nevíte, do čeho jdete. Tady máte jistotu, že ti kluci chtějí pracovat, zlepšovat se, mají výborný přístup. Pak už šlo jen o to, zda se dohodneme na financích. To se povedlo.

Když jsme u toho, jak je na tom klub po ekonomické stránce?
Za poslední tři roky se to jednoznačně posunulo, rozpočet se stále zlepšuje, posouvá. Je to nezbytné, když vidíte dění v extralize. Teď do toho šláplo Kladno i další kluby. Musíme reagovat.

Díky druhému místu po základní části jste si vybojovali také účast v hokejové Lize mistrů. Těšíte se?
Já ji chtěl hrát. Zažil jsme to už v minulosti a bylo to fajn. I finanční stránka, kolik z ní můžete získat, se trošku zlepšila. Vidím tam přidanou hodnotu. Máte velmi slušné zápasy ještě před startem extraligy, je to skvělá konfrontace. Nemusíte hledat jiné turnaje, i když do Německa letos zase pojedeme. A konečně můžeme naše partnery vzít někam ven. Nějakých sedm let zpátky se jim to líbilo, byli jsme v Lize mistrů v Norsku, ve Švédsku, ve Finsku. Na to teď chceme navázat. Možná nás Liga mistrů bude stát nějaké peníze navíc, ale tohle se vám vždycky vrátí. Já se na to moc těším. Jen se modlím, aby los dopadl příznivě a nemuseli jsme pořád někam létat... (smích)

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Tohle je podraz, skandál. Nedvěd se pustil do Dědka i rozhodčích: Jsou úplně v pr****

Gestikuluje sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

Bylo dobře vidět, že měl hodně co říct. „Jste to rychle chtěl ukončit,“ obořil se kouč hokejové Sparty Jaroslav Nedvěd na pardubického mluvčího po dramatickém pátém semifinále, v němž Pražané...

Nedvědovy výroky mají dohru. Sparta musí platit přes sto tisíc, sudí jednou chybovali

Gestikuluje sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

Slova sparťanského trenéra Jaroslava Nedvěda, jenž se po pátém semifinálovém utkání play off hokejové extraligy, které Pardubice vyhrály 4:3 v prodloužení, opřel do rozhodčích, nezůstaly bez odezvy....

12. dubna 2026

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

11. dubna 2026  22:16,  aktualizováno  12. 4.

Hrdinové Kukla a Christ. Napětí mezi Čechy a Slováky. Jak polský zázrak šokoval mistry

Premium
David Volek (dole), brankář Dominik Hašek a Jaroslav Benák v československých...

Stejně jako snad všichni diváci, kteří před 40 lety sledovali utkání Československo–Polsko na hokejovém šampionátu v Moskvě, jsem nechápal, co se to vlastně děje. Křeč, pech, nervozita a zmar v...

12. dubna 2026

Nebudu lhát, chutná to skvěle! Nosek srazil Toronto dvěma góly, pomohl mu i krajan

Tomáš Nosek (vlevo) z Floridy a Matthew Knies z Toronta.

Asi neočekával, že na první gól v sezoně bude čekat téměř do poloviny dubna. Jenže vleklé zranění drželo českého hokejistu Tomáše Noska dlouho mimo hru. Proti Torontu (6:2) se však konečně dočkal, a...

12. dubna 2026  11:44

Chci přes Spartu postoupit, víc mě nezajímá, hlásí lídr Dynama Červenka

Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Pardubičtí hokejisté mají mají díky sobotním dvěma gólům lídra Romana Červenky do sítě Sparty v kapse mečbol a už v pondělí mohou semifinálovou sérii uzavřít a postoupit do finále. V šestém zápase na...

12. dubna 2026  10:48

Nečas se dotáhl na Pastrňáka a přiblížil se stému bodu, Nosek zazářil dvěma góly

Jack Eichel (vlevo) z Vegas rozehrává, napadá Martin Nečas z Colorada.

Martin Nečas v NHL při prohře Colorada s Vegas 2:3 v prodloužení připravil jeden gól domácích a tři zápasy před koncem základní části NHL má 99 bodů. Jednou asistencí se na výhře Golden Knights...

12. dubna 2026  10:34

Úspěšná sezona? Po prohře to je těžké říct, hlesl Patera. Třinec se zapotil, těšilo Frodla

Trenér karlovarských hokejistů Pavel Patera.

Brankář karlovarských hokejistů Dominik Frodl zůstal sedět u levé tyče. Jako by nevěřil, že je konec. V 68. minutě jeho spoluhráči nechali Matěje Kubiesu střílet pod horní tyč a v Třinci prohráli...

12. dubna 2026  7:17

Tohle je podraz, skandál. Nedvěd se pustil do Dědka i rozhodčích: Jsou úplně v pr****

Gestikuluje sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

Bylo dobře vidět, že měl hodně co říct. „Jste to rychle chtěl ukončit,“ obořil se kouč hokejové Sparty Jaroslav Nedvěd na pardubického mluvčího po dramatickém pátém semifinále, v němž Pražané...

11. dubna 2026  23:59

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

11. dubna 2026  22:28

Po gólech jsem hladový. Tušil jsem, že ho můžu dát, prohlásil po postupu Kubiesa

Matěj Kubiesa z Třince slaví postupový gól do extraligového finále.

Najel si před karlovarskou branku na přihrávku Marka Daňa a střelou pod horní tyč překonal Dominika Frodla. Matěj Kubiesa, nejmladší z třineckých hokejistů, poslal Oceláře do finále extraligy. Gólem...

11. dubna 2026  21:27

Dědek zbrojí proti extralize, vadí mu chování fanoušků Sparty. Ta se odvolává

Momentka ze semifinálového klání mezi Spartou a Pardubicemi.

Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek napsal e-mail řediteli Asociace profesionálních klubů (APK) Martinu Loukotovi, ve kterém ho informuje, že vyzve vedení extraligy k rezignaci. Reagoval tím na...

11. dubna 2026  14:55

