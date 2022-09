Straka slaví padesát: Hokej je koníček nade všechny. Omlazuje ho kabina

„Žádný milník nevnímám, vůbec. Kdybyste za mnou nepřišli na zimák a nevolal váš kolega ze Sportu, možná bych si ani nevzpomněl, nemám čas,“ pousmál se Straka ve čtvrtek odpoledne při rozhovoru pro MF DNES a Deník.

Gratulantů ale bude hodně. Jaké chystáte oslavy?

Určitě brzy něco udělám pro hráče a lidi z klubu na zimáku. Bohužel, narozeniny nemám v ideální dobu. Končí prázdniny, děti se chystají do školy, do toho startuje hokejová sezona. Je to komplikované, ale něco vymyslím.

Tělo už se někdy ozývá?

Taky ne. Ale já to mám furt nahoru dolů. Někdy něco bolí, jindy se cítím v pohodě. A je jedno, jestli je mi čtyřicet, pětačtyřicet nebo padesát. Mám výhodu, že jsem neustále obklopený mladými kluky. Přijdu do kabiny, tam jsou osmnáctiletí borci, teď s nimi často chodím i na led. Asi by to bylo jiné, kdybych se pohyboval v kolektivu padesát plus. Doma mám dvě mladé dcery, starší je osmnáct, mladší bude brzy čtrnáct. Brácha Michal, který bydlí hned vedle, má taky dvě holky. Touhle optikou život vnímám.

Popravdě, pro vaše nejbližší musí být složité vymyslet dárek, kterým vás překvapí.

Všem povídám, že nic nechci. Nerad bych, aby to vyznělo blbě, ale mám pocit, že všechno mám. Někdo má zálibu, že si koupí tryskáč, ten nepotřebuji. Jasně, rád si dopřeji dobré jídlo, ale nevymýšlím kraviny. Proč bych měl kupovat zbytečnosti? Myslím, že jsem obyčejný kluk, kterého rodiče slušně vychovali. Nemám zbytečné potřeby.

Žádné koníčky? Sbírka francouzských vín, luxusní auta...?

Já mám hokej. To je koníček nade všechny.

I doba večírků je pryč?

Dřív jsem pořád musel něco dělat, někde courat. Dneska jsem nejraději, když si můžu doma odpočinout. Zacvičit si, zašlapat na kole, dát si sklenku, kouknout se na pěkný fotbal. Jo, v tomhle mám pocit, že asi stárnu. Ale když jsem v práci celý den, nemám ještě potřebu někam pak vyrážet.

Martin Straka jako trenér hokejové Plzně

Skoro to vypadá, že vás nezdobí žádné neřesti. Jen cigareta, kterou si občas s chutí zapálíte?

No jo. Přitom jsem začal až po návratu z NHL. Vlastně až v sezoně, kdy jsme získali titul. Dal jsem si doutníček, pak sem tam cigárko. Nějakou dobu jsem kouření omezil, ale pak se vrátilo. Zase prakticky nepiji alkohol, ten jsem skoro odboural. A spát chodím v půl desáté. Vždycky jsem se smál tátovi, když klimbal u televize a já mu říkal: Běž si lehnout, chrápeš nám tady na gauči. Dnes to mám stejné. A vstávám v šest, přitom byly doby, kdy jsem usínal v jednu v noci a na nohou byl až někdy po osmé.

Zmínil jste tátu. Je už to více než sedm let, co odešel...

Rodiče se mojí padesátky nedožili, z toho je mi moc smutno. Nejprve táta, nedávno odešla i mamka. Ani Jarda Zavoral, bratranec, už tady není. Nezměním to, tak to bohužel je, takový je život...

Máte už sílu na tátu vzpomínat s úsměvem? Jeho přítomnost vždycky znamenala ve společnosti velikou zábavu.

Teď už jo. Když jdu na hřbitov za ním a za mamkou a je zrovna doba, kdy se nám v klubu nedaří, hned mě napadá: Táta by mi dal. Úplně slyším ty jeho hlášky. Že se na to nedá koukat, ať jdeme někam do pr... a ať s tím koukám něco dělat. A v duchu se usmívám.

Když vám bylo čtyřicet, Plzni jste ve Zlíně vystřelil historický titul. A najednou je dekáda pryč. Jaká byla?

Všechno se nějak vyvíjí. Ale hlavně poslední roky jsou těžké. Teď to myslím všeobecně. Nejprve covid, teď ty hrozné věci na Ukrajině. Není to žádná sranda, s čím se společnost musí vypořádat. Vidíte, tohle by byl vlastně dárek, který by mi udělal největší radost. Ať už tenhle blázinec ve světě skončí. Jenomže ona bude doba složitá, jsme teprve na začátku...

SVOU MISI JSEM SPLNIL. Martin Straka dovedl Plzeň v roce 2013 k titulu, navíc dal vítězný gól v prodloužení rozhodujícího sedmého finále se Zlínem. Pak si v šatně vychutnával pivečko a doutníček.

Tak pojďme raději k hokeji. Pořád se mění?

Když se v něm pohybujete, musíte sledovat trendy. Vyvíjí se. Kdo má problémy s bruslením, má dnes problémy i s hokejem. I metody jsou jiné, kondička se dělá jinak. Ale stejně tvrdím, že jedna stará moudrost stále platí. Pokud dokážete jet na vůli, dokážete ze sebe vyndat všechno, jen tak ve sportu něco dokážete. I v tréninku je třeba kluky nechat občas zajet až na hranu, aby překonávali hranice.

Ani vy jste v mládí nedostal nic zadarmo.

Tak to je. Neměl jsem umetenou cestičku. Překážky ve sportu jsou a budou, stejně jako v životě.

Přistihnete se zároveň někdy, že si v duchu říkáte: Za nás byl ten hokej lepší a hezčí?

Každá doba má své. Když se dnes dívám na Nagano a vidím ty fauly, vždyť ten hokej bylo sumo na ledě! Pak se zase začalo vylučovat moc, hokej byl techničtější, hodně kombinací a myšlenek. Dnes je to hra nahoru dolů, všechno musíte zvládnout v rychlosti. Ani NHL už se nehraje tolik do těla. Ti, kteří to dříve mydlili, už to nemydlí. Navíc nepoznáte, kdo je obránce, kdo útočník. Úkoly jsou propojené a beci jsou někdy v ofenzivě lepší než útočníci. Ani pak nevíte, koho vlastně obsazovat. Každá doba má své.

Navléknete ještě někdy výstroj?

Vůbec! Ale chodím s klukama na led, když mají trénink. A když mi čas dovolí. Nalehko, zabruslit si.

Trenér Plzně Martin Straka radí svým svěřencům.

Co střelba, je to pořád v ruce?

Kdepak, já tam jen tak postávám. (smích)

Sedíme ve vaší kanceláři, z klubového kalendáře zrovna svítí fotka Davida Jiříčka. V osmnácti míří do NHL. Vám bylo devatenáct, když jste se sbalil a odletěl za oceán. Dá se to srovnat?

Absolutně ne. Já byl do té doby jednou v západním Německu, oni už mají procestovaný svět. David byl draftovaný Columbusem, ale předtím už tam třeba čtyřikrát byl. Já letěl do Ameriky bez slova angličtiny, dnes znají kluci jazyk ze školy. My se kvůli režimu takhle ven nedostali, dnes chodí děcka do světa brzy i studovat. Svoboda cestování a možnosti jsou nesrovnatelné.

Vzpomínám, jak jste tehdy v roce 1992 líčil, že jste v Americe nechápal, jak vám bankomat na ulici může dát peníze.

No jasně, tak to bylo! Já nejprve letěl do Edmontonu. Tam jsme měli agenta, strávili tam měsíc a půl. Já, Ríša Šmehlík, Robert Petrovický, Milan Hnilička. Bylo nás asi osm, chodili jsme do školy, kde jsme se měli naučit anglicky. Stejně jsme se nenaučili nic, protože jsme mezi sebou pořád klábosili česky. Až v polovině září jsem se přesunul na kemp do Pittsburghu.

Dnes v Plzni klubu šéfujete. Pořád vás práce manažera naplňuje?

Jsou lepší i horší chvilky. Člověk musí bojovat a pracovat. Ale buď se můžete litovat, vymlouvat se a stěžovat si, nebo zatnout zuby a makat. Zvlášť v téhle složité době. Máme těžké protivníky. Teď nemyslím třeba fotbalovou Viktorku kvůli sponzorům, ale extraligovou konkurenci. Jsou kluby, kterým finančně těžko můžeme konkurovat. Ale chceme s nimi na ledě soupeřit.

Byl okamžik, kdy jste vážně zvažoval prodej klubu? Občas se tahle informace šíří éterem...

Vždycky to byly bláboly. Slýchal jsem toho hodně. Lidi vykládali, kdo tady krouží, kdo už má zaručeně nějaký podíl. A já se přitom nikdy s nikým na tohle téma ani nebavil. Dnes těm lidem říkám: Aha, on chce někdo klub koupit? Ok, tak mi ho sem doveďte, rád se s ním pobavím. Ale nikdy nic. Pochopitelně by bylo zajímavé, kdyby tomu někdo chtěl pomoci, přinesl nějaký kapitál, abychom byli silnější. Nemám s tím problém, byl bych jenom rád. Ale zatím se nikdo nezastavil...

Postesknete si, že fotbalová Viktoria postupem do Ligy mistrů vydělala stovky milionů, ale v hokeji to možné není?

Tak to prostě je. Všichni to víme a nezmění se to. Takže si nemá cenu stěžovat, protože jiné to nebude. Určitě ne do té doby, kdy já budu dělat hokej. A zase. Můžete brečet, nebo to prostě vzít jako realitu.

Plzeňský kapitán Martin Straka v duelu s Brnem.

Půjdete se na Ligu mistrů podívat?

Když bude čas, moc rád. Vidět takové týmy proti Plzni, ať už naživo nebo v televizi, je nádhera. Nic lepšího Viktorka nemohla dostat. Hned jsem psal Ádovi Šádkovi i Pavlovi Horváthovi, gratuloval jim. Až bude čas, dáme si určitě pivko. Ale práce teď máme všichni hodně.

I vy jste v dětství kombinoval chvíli hokej s fotbalem, že?

Táta hrával fotbal. V Radnicích, na krajské úrovni. Tedy, alespoň to povídal, že hrál i krajský přebor. Ale možná to bylo jako v Okresním přeboru – Jarda Kužel, pět zápasů v divizi. (smích) Vedl nás s bráchou k fotbalu i k hokeji. Pak říkal: Fotbal umí každý, ale naučit se bruslit a hrát hokej, to není pro každého. Postupně jsem už víc tíhl k hokeji.

Má teď hokejová Plzeň na to, aby získala další titul?

Pro mě je to motor. Musíte mít přece tyhle cíle. Nikdo nechce hrát dvanácté místo, to by nebavilo mě, hráče a už vůbec ne diváky. To by mi tahle práce nedávala smysl.

Kolikrát v sezoně máte chuť seběhnout z lóže dolů a říci si své?

Řídím se pocity. Když si myslím, že bych to udělat měl, nikdo mě nezastaví a vlétnu do kabiny. Ale už nejsem tak výbušný jako dřív, stane se to jednou dvakrát za sezonu.

Co trenéřina, chybí vám? Zkusil jste si to již na klubové i reprezentační úrovni.

Jsem rád, že chodím s klukama na led. Vyčistím si hlavu, sleduji je, vidím, že se chtějí pořád zlepšovat. Trošku mě mrzí, že tam nemohu být každý den, povinností je hodně. Ale k ledu mě to pořád táhne...