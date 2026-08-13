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Tipsport extraliga 2026/27

Kdo ví, tak pochopí. Štohanzl o dopingové kauze: Nepřál bych to ani nepříteli

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  11:30

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Útočník Martin Štohanzl, nová posila Olomouce, na tréninku. | foto: Profimedia.cz

Je to už dva roky, kdy se jeho kariéra zastavila. Hokejový útočník Martin Štohanzl patřil do trojice hráčů Hradce, která byla po semifinálovém zápase ročníku 2022/2023 pozitivně testována na zakázané látky. Ačkoliv Národní rozhodčí soud pro sport nakonec prohlásil, že Štohanzl i jeho spoluhráči Kevin Klíma a Graeme McCormack jednali neúmyslně, budou mít tuto událost zapsanou navždy v životopisech.

„Takový škraloup si lidé najdou, když budou chtít. Nicméně každý, kdo o tom něco málo ví, dokáže pochopit, jak to celé probíhalo,“ vrací se k situaci nová posila Olomouce.

„Ale na všem zlém je něco dobré. To, že jsem nehrál, mi ukázalo jiné dveře a taky to, kde se můžu zlepšit. Když jste zavřený na zimáku se dvěma skoro nejlepšími hráči z týmu, tak se strašně posunete. Trénovali jsme dovednosti, silové bruslení, střelbu… V tomto směru jsem se určitě zvedl,“ říká 26letý útočník.

Vítkovický útočník Rastislav Dej (27) hlídá hradeckého forvarda Martina Štohanzla (16).

Pro Štohanzla byla dopingová kauza zlomová. Zatímco jeho kolegové patřili k oporám týmu, on pendloval mezi Hradcem a Kolínem. Přitom zmíněná sezona byla první, již kompletně strávil v extralize. Odehrál 45 zápasů a s Hradcem došel až do finále, kde tým prohrál s Třincem. Následně ale vyšel na povrch třaskavý případ.

V květnu 2023 byli hráči vyřazeni z týmu, ale až v únoru dalšího roku padlo definitivní rozhodnutí. Hradecká trojice dostala trest na deset měsíců, který se ale počítal zpětně, takže krátce po rozhodnutí už mohli nastoupit. Štohanzl ročník zakončil sedmi zápasy v dresu Kolína.

„Bylo to šílené. Nepřál bych to ani největšímu nepříteli. V podstatě jsme žili z týdne na týden a každý týden nám někdo řekl, že za měsíc to bude vyřešené. Takhle to trvalo skoro rok,“ popisuje.

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Průlom zažil v minulé sezoně. V základní části táhl produktivitu maxaligového Kolína. S 34 body (10+24) patřil do elitní dvacítky bodování celé soutěže. Jeho tým skončil na nečekaném druhém místě o pouhý bod za první Slavií. V play off vypadl až s ambiciózním Zlínem 2:4 na zápasy. „Myslím, že jsme dokázali obrovskou věc. Málokdo to před sezonou čekal,“ prohodí Štohanzl.

Teď přichází na Hanou, kde bude poprvé v kariéře bojovat o extraligové minuty jinde než v Hradci. „Chtěl jsem udělat další krok v kariéře. Minulá sezona se nám v Kolíně extrémně povedla a už v jejím průběhu začal můj kontakt s Olomoucí. Řešili jsme nějakou výpomoc, která nakonec nedopadla, ale domluvili jsme se na nový ročník,“ prozrazuje Štohanzl.

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Trenér Mory Petr Fiala s ním počítá. „Vypadl ze sestavy Hradce, který má velice nabitou soupisku. V takovém mužstvu je těžké vybojovat si místo ve čtyřech lajnách. Tím pádem byl volný a my jsme toho využili. Chtěli jsme ho už v lednu. Hradec by ho pustil, ale bohužel to nedopadlo s Kolínem, který ho měl pod smlouvou,“ rekapituluje kouč.

Štohanzl mohl v Hradci pokračovat, ale rozhodl se, že napíše novou kapitolu své kariéry. „Nabídka z Olomouce pro mě byla zajímavější. V Hradci bych neměl takovou roli, jakou můžu mít tady. Byl jsem tam už trošku zaškatulkovaný, takže jsem rád, že kariéře můžu dát jiný náboj. V Olomouci mi taky nikdo nic neslíbí zadarmo, musím si vše vyhrát. Viděl jsem příběhy kluků, kteří sem přicházeli v minulosti, a myslím si, že je to další mezikrok v kariéře,“ přeje si.

Konkurovat megalomanům nejde

Klub v létě přivedl 11 posil. Většina má jednu společnou vlastnost: potřebuje restartovat nebo nakopnout své kariéry. Mora se ukázala jako ideální tým pro podobné hráče. Za všechny případy z minulosti vypovídají cesty Michala Kunce a Petra Fridricha, kteří se z Olomouce přesunuli do zahraničí.

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Na rozdíl od dalších útočných posil však Štohanzl přichází z Maxa ligy. Ale i tato cesta je podle něj na Hané osvědčená: „Osudy těch, kteří tady dokázali posunout kariéru dál, je spousta. Dobrý příklad je také Navrc (útočník Jakub Navrátil, pozn. red.), který měl skvělé sezony v Přerově a teď hraje stabilně extraligu a dokáže tým táhnout.“

V kariéře v dresu Hradce Štohanzl odehrál 107 zápasů v základní části, v nichž jedenáctkrát bodoval. V Maxa lize má na kontě o 60 utkání víc. Jak sám říká, v extralize měl nálepku hráče nižších formací, ale loni ukázal, že dokáže být i produktivní. Jak se cítí on sám? „Moje největší přednost je tvorba hry, být spojnice mezi útokem a obranou. K tomu vybízí i pozice centra. Ale když je potřeba, dokážu hrát i dozadu, takže bych se popsal jako oboustranný centr,“ povídá Štohanzl.

„Nechci srovnávat první ligu s extraligou. Ta soutěž je náročnější takticky i technicky. Ale jsem rád, že jsem se v Kolíně trošku omlátil ve větší roli. Není jednoduché nést tíhu týmu. To je to hlavní, co si z minulé sezony odnáším,“ pokračuje.

Další změnou je pro hradeckého odchovance složení kabiny. Jeho bývalý tým je známý pestrým mezinárodním složením. Přestože se i Mora v tomto ohledu v posledních letech změnila, stále má na soupisce jen pět cizinců, pokud nepočítáme dva Slováky a „českého“ Slovince Macuha. „Je skvělé, že v Olomouci je většina Čechů. Máme spoustu společných témat, to je pro partu dobře,“ pochvaluje si Štohanzl.

I přes mohutné posilování je možné, že v silné konkurenci bude Mora opět pasována na jednoho z adeptů na baráž. Štohanzlovi může pomoct zkušenost minulé sezony.

„Do Kolína jsem šel s tím, že hlavně nesmíme spadnout. Nakonec jsme hráli skoro od první kola v top pětce. Samozřejmě neočekávám, že tady to bude to samé, protože všechny ty megalomanské projekty posouvají extraligu dopředu, v tom Olomouc úplně konkurovat nemůže. Ale věřím, že sezona bude úspěšná. Máme zajímavě poskládaný mančaft a uvidíme, co dokážeme vyprodukovat,“ líčí.

První přátelský mač Mora zvládla, zdolala Vítkovice

Hokejisté Olomouce mají za sebou úvodní přátelský zápas před novou sezonou extraligy. V úterý večer na domácím ledě porazili Vítkovice 2:0, oba góly vstřelil útočník Ondřej Matýs. „Týdny jsme jen tvrdě trénovali, všichni jsme se těšili, až si z toho sportu uděláme trochu zábavu,“ usmíval se po utkání Matýs. „Byla vidět nerozehranost obou dvou týmů. Byla tam spousta chyb, nepřesností, ale musím říct, že se nám líbil styl, jakým to kluci vzali,“ hodnotil duel olomoucký asistent Petr Svoboda. Do zápasu naskočily i nové posily, chyběl útočník se zkušenostmi z NHL Senyshyn. Další mač odehrají Hanáci už ve čtvrtek, od 17.00 se představí v Hradci. (hvl)

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3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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