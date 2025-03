Nechutný Ševcův úlet. Po zápase vulgárně urážel sudí a přál smrt jejich rodinám

„Z..di zasraný, chcípněte včetně tvojí rodiny,“ prohlásil Ševc po utkání na adresu rozhodčích při odchodu do šaten.

Podle zápisu měl vulgární hlášku zopakovat celkem třikrát, další připomínky nenásledovaly.

Mladá Boleslav podlehla v Hradci Králové 2:4 a v sérii hrané na čtyři výhry prohrává 2:3, je tak krok od vyřazení. Bruslaři v ČPP areně doplatili zejména na nedisciplinovanost, hráli hned šestkrát v oslabení.

„Bohužel šest vyloučení v neutrální a ofenzivní zóně je prostě strašně moc, s tím se dá vyhrát play off zápas těžko. Hodnotit fauly nebudu. Byly a nemělo by se nám to stávat,“ uvedl trenér Richard Král.

Zklamaní boleslavští hráči po prohraném pátém čtvrtfinále s Hradcem králové.

Východočeši využili jednu přesilovku a jeden gól dali jen sekundu po skončení početní výhody.

„Hrajeme rychlý hokej a oni někdy nestíhají, a proto faulují. Když nám to tak nabídnou, musíme to proměnit. Přesilovky rozhodly zápas a podle mě obecně rozhodují zápasy v play off,“ přiblížil hradecký Aleš Jergl, který o vítězství rozhodl.

Série se tak přesouvá k šestému duelu do Mladé Boleslavi, kde budou Východočeši usilovat o postup mezi čtyři nejlepší týmy.

Právě ve ŠKO-ENERGO Areně nastal zatím nejvíce sporný okamžik. Mountfieldu rozhodčí ve třetím utkání uznali vyrovnávací branku, která ale neměla platit. Hradec nakonec zmíněný duel vyhrál a nadechl se k obratu v sérii, v pondělí večer zvítězil potřetí za sebou.

Disciplinární komise už v letošním play off za vulgarity směrem k rozhodčím trestala, třinecký útočník Marko Daňo dostal pokutu 10 000 korun za chování po skončení čtvrtého čtvrtfinálového utkání proti Spartě.

Jaký trest čeká Ševce?