Nejsem nejoblíbenější, ví Ševc. S mým hokejem se smiřte, radí soupeřům

Možná je trochu paradox, že Ševc do Boleslavi přichází z Liberce, s kterým na jaře postoupil do finále play off právě i přes Středočechy. Čtvrtfinále zvládli Bílí Tygři jednoznačně 4:1 na zápasy.

K tomu přidejte statistiku: Mladá Boleslav v Liberci vyhrála naposledy v roce 2010, od té doby na ledě soupeře dvacetkrát prohrála. „Je na čase ji změnit!“ říká pobaveně Ševc na předsezónní tiskovce.

Ke svému bývalému klubu, kde strávil čtyři roky, získal titul a dvě stříbra, zášť ovšem nechová. Z klubu pod Ještědem neodešel ve zlém. Ve 37 letech jednoduše žádal klidnější režim. Méně dojíždění z domovského Nymburka.

„Taky jsem Petru Syrovátkovi (prezident libereckého klubu, pozn.) říkal, ať přestěhuje halu o 50 kilometrů blíž, že se dohodneme. Vemte si, že jsem denně najel 160 kilometrů, dvě hodiny času. Za čtyři roky jsem najezdil přes 120 tisíc kilometrů, na silnicích pořád vidíte nějaké harakiri. Potřebuju víc času na rodinu,“ vysvětluje Ševc.



Do Mladé Boleslavi vede cesta dlouhá okolo 30 kilometrů. „Abych řekl pravdu, roli hrála i Liga mistrů. Jsou to zápasy navíc,“ dodává fakt, že v novém klubu se s Ligou mistrů zabývat nemusí.

A pak je tu taky druhý důvod. V popředí s Radimem Vrbatou v roli sportovního ředitele se Mladá Boleslav vydává novým směrem. Více světovým. „Radimova vize se mi líbí. Sám chci přispět. Trochu mi to zde připomíná začátky v Liberci s Filipem Pešánem. Taky měnil zavedené pořádky. Rozdíl akorát je, že Liberec má lepší zázemí a víc fanoušků,“ přemítá Ševc.

Právě po diskusích s Vrbatou se pro Boleslav rozhodl, vzájemně si mohou věřit. „Známe se od dětství, nastupovali jsme proti sobě. On ví, jaký jsem. A že nejsem nejoblíbenějším hráčem v extralize. Mám svůj styl hokeje, který nezměním. S tím se ostatní musí smířit, protože mě to baví. Jsem energický, i když občas za dvě sekundy, co něco udělám, vím, že to je špatně,“ usměje se nakonec.