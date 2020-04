STALO SE 24. DUBNA: Sprosťák Ševc s rekordem, který nikoho nezajímal

Sám Ševc přispěl nemalou měrou, aby každého zajímaly jiné odpovědi na zvídavé otázky než to, že v zápase play off odehrál nejvíc času z řad hráčů v historii extraligy.

Vzpomenete si ještě?

„Paní Jandačová brečí na všechny strany, do novin, možná i v budově svazu. Já to říkal vždycky! Je to trenér z úleku. Měl by spíš dělat politiku, hokeji moc nerozumí. Ani ho nepovažuju za trenéra, vůbec k němu nemám respekt,“ sypal ze sebe Ševc pár dní před posledním finále.



Vytočený a frustrovaný zazlíval sparťanskému kouči Josefu Jandačovi mediální výstupy, které podle něj přispěli k ovlivnění rozhodčích. Liberec ten den prohrál 1:4 a v sérii ztrácel 1:2, pročež z úst klíčového beka libereckého mužstva unikla silná emotivní slova.

„Neskutečně mi nadával. Furt na všechny prská, proč? Třeba že prý mám šedivý fousy, tak jsem mu řekl, že je bude mít taky,“ odpověděl Jandač.



Ševc se pod tlakem svého trenéra Filipa Pešána i majitele Petra Syrovátky po čase omluvil za sprostá slova: „Neudržel jsem nervy. Uznávám, že osobní útoky do médií nepatří, ale za řadou věcí si stojím doteď.“



Pro Ševce je podobné chování tolik typické. Nevybíravé, bolestivě upřímné, krapet podivné.

„Jiný už nebudu, musíte se s tím smířit. Vím, že nejsem nejoblíbenější,“smál se loni v září před první sezonou za Mladou Boleslav po přestupu z Liberce.



Jenže vyčítejte mu to, když vám vše vynahradí na ledě. Sbírka úspěchů 38letého obránce je impozantní. Ze Švédska si přivezl čtyři tituly (2006, 2009, 2011, 2013) a stříbro (2015), se Lvem Praha přidal v KHL další stříbro (2014).

Také Liberec s ním za čtyři sezony zářil (titul 2016, stříbra 2017, 2019).

„Myslím, že nám to ve finále i trošku pomohlo, byl v tom malinko záměr,“ vrátil se Ševc zpět k ostrým slovům na Jandače. Snad je v reprezentaci extra nevynikl.



Právě i v tomhle ohledu se lidé pozastavovali nad hádkou s Jandačem. Ten rok kouč přebíral národní tým, Ševc si tím prakticky zařídil volno od reprezentačních povinností. Škoda? Bez problému, jeden z důvodů, proč Ševc přešel z Liberce do Mladé Boleslavi, byla kratší cesta domů do Nymburka. Přál si víc času na rodinu.

I na předsezonní kemp přijel o týden později než všichni ostatní, na režimu se domluvil se šéfem klubu Radimem Vrbatou.

Zatímco tady Ševc s přibývajícím věkem úlevy hledá, v zápase nepřicházejí v úvahu. V sezoně 2015/16 spadl jeho čas pod dvacet minut jen výjimečně, v šestém utkání finálové série ale překonal všechny tuzemské hranice. Vyrovnaný duel rozhodl až ve druhém prodloužení v 86. minutě Martin Bakoš po nahrávce Radima Šimka.

Vytrvalců se našlo několik. Sparťani Polášek (37:06) a Piskáček (34:57) i liberecký Šimek (34:23).

Ševc ohromil ještě víc, vydržel 40 minut a 7 sekund!

K podobným číslům se přiblížil naposledy loni ve finálové sérii s Třincem, proto historická tabulka vypadá následovně:

Martin Ševc, 40:07, Liberec, 24. 4. 2016 proti Spartě Martin Ševc, 37:41, Liberec, 26. 4. 2019 proti Třinci Karol Sloboda, 37:11, Liberec, 12. 3. 2017 proti Plzni Adam Polášek, 37:06, Sparta, 24. 4. 2016 proti Liberci Ladislav Šmíd, 36:54, Liberec, 26. 4. 2019 proti Třinci.

Mimochodem zámořské statistiky mluví ještě dramatičtěji. Na den přesně před sedmnácti lety stanovil rekord NHL Sergej Zubov v pátém prodloužení mezi Dallasem a Anaheimem: 63 minut a 51 sekund. Jeho parťák z obrany zvládl 62:02. Na pátém místě je Jaromír Jágr, v roce 2000 zvládl čas 59:08. To válel ještě za Pittsburgh.

Extraligovou základní část, v níž nehrozí „nekonečně dlouhé“ utkání, opanuje Matěj Stříteský z Mladé Boleslavi (33:32) z 9. 9. 2016 proti Hradci.

Takže ano, svéráznost k Ševcovi sedí stejně jako nedocenitelnost výkonů na ledě. „Už jako mladý byl hodně vzteklý. Zajížděl do hráčů, byl trochu arogantní, hádal se, snažil se urážet,“ vzpomínal loni v dubnu hokejový expert Milan Antoš. „Člověk pochopí až později, že v play off hodní kluci nehrají. Ti už mají po sezoně a sedí doma. V play off hrají zmetci.“

„Čím jsem starší, tím víc se krotím,“ upozorňuje zase Ševc. Kontrola jeho slov letos nevyšla kvůli koronaviru.

Krotit se může zase příští rok, s Mladou Boleslaví podepsal nedávno novou roční smlouvu.