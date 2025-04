Trest pro Ševce za nechutné urážení sudích. Klub mu dal pokutu a zákaz

„Trest zjednodušeně spočívá v zákazu pohybu ve sportovním a organizačním zázemí jakéhokoliv utkání klubu do 30. 11. 2025,“ píše Mladá Boleslav na svém webu.

Ševc uletěl po pátém duelu, kdy se Hradec dostal do vedení v sérii 3:2 a Mladá Boleslav v něm hned šestkrát musela do oslabení. Sešel k šatnám a tam spustil, což sudí Daniel Pražák a Lukáš Květoň uvedli do zápisu.

„Martin Ševc vyjádřil nad svým jednáním hlubokou lítost, a to jak v rámci klubu, tak ve vyjádření pro disciplinární komisi a zejména vůči rozhodčím,“ píše dál klub. „Bruslaři věří, že všechno, co po jeho činu následovalo, je pro Martina Ševce dostatečně velkou lekcí, a že se nic podobného už nebude opakovat.“

Redakce iDNES.cz nabídla Ševcovi prostor pro vysvětlení, ten ale napsal, že po dohodě v klubu se k situaci veřejně vyjadřovat nebude.

Ševc se měl podle slov generálního manažera klubu Jana Tůmy snažit spojit s rozhodčími napřímo a omluvit se jim, ale ti to odmítli.

Tůma v rozhovoru pro iDNES Premium taky řekl: „Martin je horká hlava, to víme. K jeho osobně emoce patří. Ale existují hranice, za které se vydávat nemá.“

Na otázku, zda si umí představit, že Ševc zůstane v roli sportovního manažera, odpovědět nechtěl. Teď je jasné, že tak daleko klub nezajde.

Je pravděpodobné, že v Ševcovi bouchly nahromaděné emoce, neboť sérii hrubě ovlivnila skandální chyba rozhodčích v závěru třetího duelu, kdy uznali gól po odpískání.

To pravidla v určitých případech dovolují, ale ne v tomto. Hradec díky uznanému gólu srovnal utkání na 3:3 a brzy na to ho i otočil a vyhrál. Mladá Boleslav mohla vést 3:0 na zápasy, místo toho vedla „jen“ 2:1.

„Věřím, že vedení 3:0 už bychom nepustili,“ povídal trenér Středočechů Richard Král minulý týden po sedmém zápase a vypadnutí z play off. „Tohle nikdo nezažil. Cítili jsme obrovskou křivdu a kluci po zápase moc nespali.“

Ševc obdrží ještě trest od disciplinární komise, kterou vede Viktor Ujčík. „Řízení bude dokončeno již během úterý, kdy se dá rovněž očekávat zveřejnění rozhodnutí,“ napsala Asociace profesionálních klubů v poledne na sociálních sítích.