Ryšavý o přestupu do Liberce: Chci být tam, kde je o mě největší zájem

Měří skoro dva metry a váží bezmála sto kilo. Jedenadvacetiletý útočník Martin Ryšavý by měl dodat hře hokejového Liberce na důrazu.

„Mám rád tvrdší hru kolem brány, s tím jsem sem do toho šel,“ říká talentovaný hráč, který se zařadil k zástupu mladíků v týmu Bílých Tygrů. V minulé sezoně vyhrál s týmem Moose Jaw Warriors juniorskou soutěž WHL a s 60 body patřil k tahounům mužstva. Do české extraligy nahlédl už v sezoně 2020/21 v dresu Vítkovic, teď na to naváže pod Ještědem, kde podepsal dvouletý kontrakt.

Jak dlouho trvalo jednání o vašem příchodu do Liberce?

Necelý měsíc. Liberec se mi ozval už v sezoně, ale během ní jsem to nechtěl řešit. Měli jsme play off, došli jsme až do Memorial Cupu. Hned jak jsem přiletěl, jsme ale začali jednat. Liberec byl pro mě nejlepší volba. Je to hlavně o rozvoji, zájmu klubu a komunikaci. Máme stejné pohledy na věc, prostě se to sešlo dohromady.

Možnost návratu do Vítkovic ve hře nebyla?

Byl jsem otevřený vyslechnout si všechny týmy, ale stojím si za tím, že chci jít tam, kde je největší zájem. A ten byl z Liberce a od pana Pešána (hlavního trenéra). Takže to byla v podstatě jasná volba.

S čím pod Ještěd přicházíte?

Určitě s pokorou. Doteď jsem hrál juniorský hokej, i když na vysoké úrovni, ale pořád jde o nejdůležitější přechod v mé kariéře. Chci se tady od starších kluků naučit věci, které dělají jinak. A hlavně jít za týmovým úspěchem a osobním rozvojem.

Trenér Filip Pešán se při vašem příchodu zmínil, že přinesete do týmu centimetry a kila…

Na menším hřišti v Kanadě je to více fyzické, všechno je blíž a takový styl mi vyhovuje. Mám rád tvrdší hru kolem brány. S tím jsem sem do toho šel, mluvili jsme o tom hodně i s panem Pešánem, že by mě v takové roli viděl. Je to tak nejlepší i pro moji kariéru, protože to je přesně styl, který mi vyhovuje.

Co očekáváte od české extraligy? Jak se během vašeho působení v zámoří posunula?

S návraty řady hráčů se soutěž zvedla a má velice dobrou úroveň. Je to seniorský hokej, víc taktický, není to tolik o chybách jako v juniorce. Přechod pro mě nebude úplně zadarmo, ale budu se snažit, abych se chytil co nejdříve a pomohl týmu k dobrým výsledkům.

Bude pro vás snazší zapadnout do mladého libereckého týmu?

I kdyby ten tým byl starší, já sem tak jako tak jdu hrát hokej. Musím si to uhrát na ledě, s ostatními v kabině to chce vždycky nějakou chvíli, než se to oťuká.

Martin Ryšavý před finskou brankou.

Draftoval vás Columbus, neřešil se v zámoří i váš možný kontrakt s tímto týmem NHL?

Byl jsem tam třikrát v září na přípravném kempu a dvakrát během léta. Něco se řešilo, ale já se snažím do těchto věcí spíše nemotat, to je věc agentů. Tento rok to nevyšlo, ale klub má na mě ještě rok práva. I z tohoto ohledu jsem rád, že mi to vyšlo tady v Liberci, kde se můžu hodně zlepšit. Kuba Rychlovský z Liberce podepsal do Detroitu, takže tady ten posun evidentně udělat jde.

Je pro vás příklad útočníka Jakuba Rychlovského inspirací?

Znám se s ním z doby, kdy jsem jako mladý začínal ve dvacítce. Od mého odchodu do Kanady jsme se neviděli, ale sledoval jsem ho. Je to samozřejmě trochu motivace být jako on a jako mladý se snažit táhnout tým, ale taky je pravda, že s Kubou jsme jiní hráči, takže se na to nechci úplně vázat. Chci hlavně pracovat na tom, abych byl dobrý ve svém vlastním stylu.