Ryšavý o fair play: Mlčet, cítil bych se jako idiot. Trenér o gestu pochyboval

  19:13
Martin Ryšavý, liška ryšavá? Kdepak, kladenský hokejista ukázal, že není prohnaný. Jeho gesto fair play zazářilo v nedělní bitvě s Kometou, a dokonce se nějaký čas zdálo, že Rytíře vyjde draho. Nakonec se sám odměnil gólem z kategorie geniálních, jímž pomohl k otočce na 4:2. Svůj tým přiblížil k předkolu play off.
Martin Ryšavý v zápase s Kometou.

Martin Ryšavý v zápase s Kometou. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Gesta jsem nelitoval. Nechci říct, že mám zásady, ale cítil bych se jako idiot, kdybych to rozhodčím neřekl,“ okomentoval rodák z Přerova svůj čin.

Co se stalo? Při kladenském vedení rozhodčím přiznal, že ho hokejkou do obličeje trefil spoluhráč Melka. A arbitři zrušili Kosovo vyloučení. Kladno mohlo hrát přesilovku, místo toho téměř vzápětí inkasovalo po Ferdově ráně, kterou tečoval do vlastní branky Wylie. Kometa dokonce stav otočila.

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

„Rozhodčí by to stejně zkontrolovali na kameře. Kdybych lhal, uvidí to. Říkal jsem jim, že to byla Tondova hokejka, ať se podívají na videu. Za mě je to gesto fair play a respektu. Stát se to podruhé, udělal bych to znova,“ přiznal neochvějně dvaadvacetiletý útočník.

Nikdo z domácího tábora mu jeho rytířské chování nezazlíval, byť po zápase jeden z trenérů Jiří Burger trochu zapochyboval. „Jestli mám být upřímný,“ nadechl se a pokračoval: „Kluci se k tomu přiznávají, to je v pořádku, na druhou stranu v zápase je tolik nepřesností, že nevím, jestli to úplně dělat. Rozumím jim, ale za našich dob to nebývalo v takové míře, víceméně vůbec.“

Ryšavý nezkoumal reakce spoluhráčů ani protihráčů. „Přiznal jsem to a nechtěl jsem se k tomu dál vracet. Nevím, jestli by na to přistoupili, proto jsem to nechtěl vytahovat. Prostě jsem hrál dál, k hokeji to patří,“ zůstal věrný svým postojům. „Kdybych čekal od někoho chválu nebo naopak nálož, zbytečně bych se svazoval. Prostě jsem udělal, co bylo podle mě správné, a šel jsem dál.“

Kladno se rve o vysněné play off, které v extralize nehrálo 13 let. Ani důležitost zápasu na Ryšavého rozhodnutí žádný vliv neměla. „Já na to v ten moment nemyslel. Být férový, to mám vybudované odmalička. Když vyhrát, tak férově, nehledat nějaké simulování. Nepřemýšlel jsem nad následky.“

Odměna byla sladká, ve třetí třetině svým šestým gólem sezony vyrovnal. A jak! Zpoza branky puk hodil do betonů ležícího gólmana Stezky, od nějž se odrazil za čáru. Cíleně. „Když vyražený puk zůstal pode mnou, sepnul se mi automat, který mám natrénovaný. Pokryl jsem si ho a snažil se ho dostat do brány. Když jsem viděl, že jsem za ní, snažil jsem se využít beton, abych zahrál na odraz a něco z toho bylo,“ vykreslil Ryšavý lišácký gól.

Dílčí cíl splněn. I díky ponaučení a rozvaze. Co dovedlo Pardubice k prvenství?

Rytíře jím nasměroval k otočce a druhé tříbodové výhře za sebou. „Já o síle týmu nepochyboval ani pochybovat nebudu. Zápas byl jen o trpělivosti, šance jsme si vytvářeli celou dobu,“ ohlédl se za bitvou s mistrem. „Každý bod se počítá, zvlášť v této fázi sezony. Ještě máme dvě kola před sebou, bude skvělé získat co nejvíc bodů. Pomohlo by nám to do play off a mohli bychom do něj jít z lepšího místa, než jsme v olympijské přestávce doufali.“

Urostlý útočník, který během sezony přišel z Liberce a odskočil si i do Přerova a Litoměřic, skóroval v nejvyšší soutěži po osmnáctizápasové pauze. Hlavu si z toho nedělal. „Trenéři mi dali důvěru v oslabení, myslím, že v něm odvádím dobrou práci,“ řekl; Rytíři jsou v početních nevýhodách nejlepší v celé soutěži. „Fakt? To ani nevím. Ale je to věc, na kterou se hodně soustředím. Nechci dva góly dostat a jeden dát, chci být prospěšný na obou stranách hřiště.“

A to proti Kometě byl, navíc s bonusem v podobě fair play.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 50 26 6 7 11 161:112 97
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 50 23 5 8 14 135:102 87
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 50 24 3 9 14 141:117 87
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 50 23 8 2 17 138:115 87
5. HC Oceláři TřinecTřinec 50 22 7 3 18 143:128 83
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 50 22 6 5 17 133:127 83
7. HC Sparta PrahaSparta 50 22 6 4 18 154:130 82
8. HC Kometa BrnoKometa 50 19 5 5 21 134:142 72
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 50 18 5 6 21 137:142 70
10. Rytíři KladnoKladno 50 17 5 6 22 123:130 67
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 50 17 5 6 22 129:153 67
12. HC OlomoucOlomouc 50 18 3 3 26 117:151 63
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 50 15 6 5 24 101:135 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 50 11 3 4 32 105:167 43
