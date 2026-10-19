Růžička nestárne, jen zraje. Skvělou formu řešit nechtěl, vyzdvihl Voženílkův přínos

„Pořád mám chuť,“ hlásil Růžička tradičně tišším hlasem, když po vítězství 2:1 na Spartě dorazil před kabinu Ocelářů. Se shakerem na protein v ruce a zvlněnými vlasy, které si nechal narůst delší než obvykle.
„Člověk musí mít rád, co dělá, v tom je asi to kouzlo. Žijeme v kabině jeden pro druhého, máme výbornou partu, o to víc mě to baví. A důležité je, že se nám daří, od toho se všechno odvíjí.“
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Ano, z lídra extraligové tabulky čiší pohoda, sebevědomí i lehkost. A jak by ne, když prožívá historický start základní části a dosud si připsal čtyřiatřicet bodů ze šestatřiceti možných.
I díky Růžičkovi, jenž zcela spolehlivě a s přehledem zapírá svůj pokročilý hokejový věk.
Společně se Liborem Hudáčkem vévodí třinecké produktivitě, v rámci celé soutěže se pohybuje na konci elitní pětky. Za dvanáct zápasů stihl nastřádat už šestnáct bodů (4+12).
Jen pro srovnání, v minulé sezoně se na stejnou bilanci vyhoupl jedenáctého ledna, takřka o tři měsíce později. Shodou okolností rovněž v utkání se Spartou, které ozdobil dvěma přesnými zásahy.
Trefil se i tentokrát. Ve třiatřicáté minutě otevřel skóre, z pravého kruhu našel mezírku v postoji brankáře Josefa Kořenáře. „Mířil jsem, chtěl jsem takhle vystřelit,“ vyprávěl novinářům.
Do statistik se zapsal v šestém utkání po sobě, výtečnou formu ale dál rozebírat nechtěl.
„Má to nastavené tak, že na prvním místě je tým. Podle toho se chová, stejně jako všichni kluci v kabině,“ vysvětloval na tiskové konferenci asistent trenéra Jiří Raszka.
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Čtyřicetiletého veterána ale přeci jen vyzdvihl. Za to, jak skvěle se na sezonu nachystal, jak výborně se hýbe. Ocenil také jeho fungující spolupráci s Danielem Voženílkem (7+4), letním navrátilcem, jenž u Ocelářů pokračuje tam, kde před odchodem do Švýcarska skončil.
„Vožuch je skvělý, pomáhá mi hodně. On je typ hráče, který pomůže úplně každému,“ pochvaloval si Růžička.
V posledních kolech se k nim na pozici centra i vinou zranění v kádru připojil slovenský bojovník Miloš Roman, ale změnu byste nepoznali.
„I to ukazuje naši sílu. Kdokoliv vypadne, máme připravené kluky, kteří skvěle zaskočí. Daří se nám, máme sebevědomí, ale je podpořené především tvrdou dřinou,“ líčil třinecký kapitán.
Mezi hráči má hlavní slovo. Dává pozor, aby finalisté minulého ročníku ani po přesvědčivém střádání jednoho vítězství za druhým nelétali hlavou v oblacích.
„Občas do toho musíte trochu píchnout, něco říct, ale není to tolik potřeba, kluci jsou nastavení dobře. Všichni, i ti mladší, kteří poznávají, jak to u nás funguje.“
Třinec svedl se Spartou taktickou bitvu plnou osobních soubojů. Dvě třetiny domácí nepustil takřka k žádné větší příležitosti, po gólu Michaela Špačka ze čtyřiačtyřicáté minuty bylo ale srovnáno.
Šlágr v Praze rozhodl Libor Hudáček. 💪 #TELH | #momentytelh | #SPATRI https://t.co/qFHK8wsXCA— Tipsport extraliga (@telhcz) October 18, 2026
V čase 53:58 udeřil nekrytý Libor Hudáček. A těsný náskok si Třinec pohlídal až do zaznění závěrečné sirény. „Byli jsme odměněni, skvělý výkon od prvního do posledního hráče,“ poznamenal Růžička.
Společně s ostatními mohl oslavit jedenácté vítězství z dvanácti duelů. Skvostná bilance pokračuje. Ale že by snad z kapitána sálaly náznaky přehnané euforie?
Kdepak, ani náhodou: „Musíme pokračovat v tvrdé práci. Každý trénink, každý zápas.“