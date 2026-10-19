Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

Růžička nestárne, jen zraje. Skvělou formu řešit nechtěl, vyzdvihl Voženílkův přínos

Autor:
  7:00
Třinecký kapitán Martin Růžička se raduje z gólu v utkání se Spartou.

Třinecký kapitán Martin Růžička se raduje z gólu v utkání se Spartou. | foto: Kamaryt MichalČTK

Třinečtí hokejisté slaví gól proti Spartě.
Hokejisté Třince radují z gólu proti Spartě, který vstřelil Libor Hudáček.
Michael Špaček dává gól Třinci, když překonal Marka Mazance.
Michael Špaček kličkuje obrou Třince.
7 fotografií
Jakmile přišla otázka na jeho vstup do nové extraligové sezony, ani ji nenechal doznít. „Sebe vůbec řešit nechci,“ pronesl třinecký kapitán Martin Růžička. Ale copak lze přehlédnout, jak parádní výkony předvádí a jak moc se hokejem dva měsíce před jedenačtyřicátými narozeninami baví?

„Pořád mám chuť,“ hlásil Růžička tradičně tišším hlasem, když po vítězství 2:1 na Spartě dorazil před kabinu Ocelářů. Se shakerem na protein v ruce a zvlněnými vlasy, které si nechal narůst delší než obvykle.

„Člověk musí mít rád, co dělá, v tom je asi to kouzlo. Žijeme v kabině jeden pro druhého, máme výbornou partu, o to víc mě to baví. A důležité je, že se nám daří, od toho se všechno odvíjí.“

Odvolaný gól i sporné zákroky. Vše šlo směrem k Třinci, litoval Augusta po prohře

Ano, z lídra extraligové tabulky čiší pohoda, sebevědomí i lehkost. A jak by ne, když prožívá historický start základní části a dosud si připsal čtyřiatřicet bodů ze šestatřiceti možných.

I díky Růžičkovi, jenž zcela spolehlivě a s přehledem zapírá svůj pokročilý hokejový věk.

Společně se Liborem Hudáčkem vévodí třinecké produktivitě, v rámci celé soutěže se pohybuje na konci elitní pětky. Za dvanáct zápasů stihl nastřádat už šestnáct bodů (4+12).

Třinečtí hokejisté slaví gól proti Spartě.

Jen pro srovnání, v minulé sezoně se na stejnou bilanci vyhoupl jedenáctého ledna, takřka o tři měsíce později. Shodou okolností rovněž v utkání se Spartou, které ozdobil dvěma přesnými zásahy.

Trefil se i tentokrát. Ve třiatřicáté minutě otevřel skóre, z pravého kruhu našel mezírku v postoji brankáře Josefa Kořenáře. „Mířil jsem, chtěl jsem takhle vystřelit,“ vyprávěl novinářům.

Do statistik se zapsal v šestém utkání po sobě, výtečnou formu ale dál rozebírat nechtěl.

„Má to nastavené tak, že na prvním místě je tým. Podle toho se chová, stejně jako všichni kluci v kabině,“ vysvětloval na tiskové konferenci asistent trenéra Jiří Raszka.

Třinec loupil na Spartě, Plzeň zvládla bláznivou přestřelku. Vyhrály i Pardubice

Čtyřicetiletého veterána ale přeci jen vyzdvihl. Za to, jak skvěle se na sezonu nachystal, jak výborně se hýbe. Ocenil také jeho fungující spolupráci s Danielem Voženílkem (7+4), letním navrátilcem, jenž u Ocelářů pokračuje tam, kde před odchodem do Švýcarska skončil.

„Vožuch je skvělý, pomáhá mi hodně. On je typ hráče, který pomůže úplně každému,“ pochvaloval si Růžička.

V posledních kolech se k nim na pozici centra i vinou zranění v kádru připojil slovenský bojovník Miloš Roman, ale změnu byste nepoznali.

„I to ukazuje naši sílu. Kdokoliv vypadne, máme připravené kluky, kteří skvěle zaskočí. Daří se nám, máme sebevědomí, ale je podpořené především tvrdou dřinou,“ líčil třinecký kapitán.

Hokejisté Třince radují z gólu proti Spartě, který vstřelil Libor Hudáček.

Mezi hráči má hlavní slovo. Dává pozor, aby finalisté minulého ročníku ani po přesvědčivém střádání jednoho vítězství za druhým nelétali hlavou v oblacích.

„Občas do toho musíte trochu píchnout, něco říct, ale není to tolik potřeba, kluci jsou nastavení dobře. Všichni, i ti mladší, kteří poznávají, jak to u nás funguje.“

Třinec svedl se Spartou taktickou bitvu plnou osobních soubojů. Dvě třetiny domácí nepustil takřka k žádné větší příležitosti, po gólu Michaela Špačka ze čtyřiačtyřicáté minuty bylo ale srovnáno.

V čase 53:58 udeřil nekrytý Libor Hudáček. A těsný náskok si Třinec pohlídal až do zaznění závěrečné sirény. „Byli jsme odměněni, skvělý výkon od prvního do posledního hráče,“ poznamenal Růžička.

Společně s ostatními mohl oslavit jedenácté vítězství z dvanácti duelů. Skvostná bilance pokračuje. Ale že by snad z kapitána sálaly náznaky přehnané euforie?

Kdepak, ani náhodou: „Musíme pokračovat v tvrdé práci. Každý trénink, každý zápas.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

12. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

15. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 12 11 0 1 0 54:24 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 12 9 1 0 2 51:32 29
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 11 7 0 0 4 28:19 21
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 12 5 2 0 5 35:31 19
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 6 0 1 5 32:35 19
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 12 3 4 1 4 31:29 18
7. Rytíři KladnoKladno 12 4 2 2 4 33:36 18
8. HC Sparta PrahaSparta 12 5 0 2 5 34:30 17
9. HC Kometa BrnoKometa 11 3 3 1 4 30:31 16
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 11 4 0 3 4 31:32 15
11. HC Verva LitvínovLitvínov 12 4 1 1 6 28:33 15
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 3 1 1 7 27:42 12
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 11 2 0 2 7 27:41 8
14. HC OlomoucOlomouc 12 1 1 0 10 19:45 5
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Komu se (ne)povedl start extraligy? Vybrali jsme opory i hráče, kteří musí přidat

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

První měsíc nové extraligové sezony utekl rychle. Nastal čas dělat závěry? Ještě ne, ale odehraná porce zápasů už něco ukázala. Třeba i to, koho zastihl start základní části ve slušné formě a kdo...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Třinec loupil na Spartě, Plzeň zvládla bláznivou přestřelku. Vyhrály i Pardubice

Hokejisté Třince radují z gólu proti Spartě, který vstřelil Libor Hudáček.

Ani ve 12. kole hokejové extraligy neodešel Třinec ze zápasu bez bodu. Oceláři v napínavé bitvě tentokrát vyzráli na Spartu, Plzeň ve zběsilém utkání přetlačila Vítkovice. Uspěly také Pardubice a...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Hala Rondo je zaplevelená reklamou, nezaslouží si to, zlobí se architekt

Hala Rondo, dnes pod oficiálním názvem Winning Group Arena, je oblepená...

Reklamu jednu vedle druhé lze vidět na budově brněnské hokejové haly Rondo, která před časem dostala podle sponzora oficiální název Winning Group Arena. Brněnský architekt Ondřej Chybík, který stál u...

Calgary si vyšláplo na obhájce Stanley Cupu, Minnesota porazila Columbus

Aktualizujeme
Adam Klapka z Calgary Flames a gólman Brandon Bussi z Carolina Hurricanes v...

V neděli měla hokejová NHL na programu jen dva duely. Calgary s českým útočníkem Adamem Klapkou v sestavě překvapilo výhrou 3:2 nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. David Špaček v obraně Minnesoty...

19. října 2026  6:55,  aktualizováno  7:13

Růžička nestárne, jen zraje. Skvělou formu řešit nechtěl, vyzdvihl Voženílkův přínos

Třinecký kapitán Martin Růžička se raduje z gólu v utkání se Spartou.

Jakmile přišla otázka na jeho vstup do nové extraligové sezony, ani ji nenechal doznít. „Sebe vůbec řešit nechci,“ pronesl třinecký kapitán Martin Růžička. Ale copak lze přehlédnout, jak parádní...

19. října 2026

Konflikt gólmanů v Litvínově, Tomkovi spadla maska. Nic podlého, tvrdil Frodl

Stanislav Svozil pálí na branku Karlových Varů.

Na ledě jsou od sebe daleko, přesto se dostali do křížku. V podkrušnohorském derby vrazil v komerční přestávce karlovarský Dominik Frodl do litvínovského Mateje Tomka, kterému spadla maska a mezi...

18. října 2026  21:52

Třinec loupil na Spartě, Plzeň zvládla bláznivou přestřelku. Vyhrály i Pardubice

Hokejisté Třince radují z gólu proti Spartě, který vstřelil Libor Hudáček.

Ani ve 12. kole hokejové extraligy neodešel Třinec ze zápasu bez bodu. Oceláři v napínavé bitvě tentokrát vyzráli na Spartu, Plzeň ve zběsilém utkání přetlačila Vítkovice. Uspěly také Pardubice a...

18. října 2026  15:45,  aktualizováno  21:09

Odvolaný gól i sporné zákroky. Vše šlo směrem k Třinci, litoval Augusta po prohře

Michael Špaček dává gól Třinci, když překonal Marka Mazance.

Mohli se chytit. V zápase, ve kterém nebyli lepší. Jenže radost sparťanských hokejistů po gólu Devina Shorea ve šlágru 12. extraligového kola proti Třinci (1:2) dlouho netrvala. Oceláři totiž uspěli...

18. října 2026  19:51

Pastrňák dvěma body přispěl k výhře Bostonu, Leonard se blýskl krásným gólem

Kapitán Bostonu David Pastrňák se raduje ze své trefy proti Los Angeles

David Pastrňák pomohl v NHL Bostonu gólem a asistencí k vítězství 4:1 na ledě Los Angeles. V sestavě Bruins scházel kvůli zranění Pavel Zacha. Philadelphia doma porazila Ottawu 3:1. U vítězné branky...

17. října 2026  21:36,  aktualizováno  18. 10. 9:47

Vsetín opět porazil Slavii a dál vede první hokejovou ligu o tři body

Hráči Vsetína se radují z gólu v utkání se Zlínem.

Vsetín ve 14. kole první hokejové ligy porazil pražskou Slavii 5:2 díky třem gólům v poslední třetině a dál vede tabulku s náskokem tří bodů před Táborem. Navíc má zápas k dobru. Jihočeši v sobotu...

17. října 2026  20:52

Zase o Čecha méně v NHL. Rangers poslali Chmelaře hrát na farmu

Jaroslav Chmelař svádí souboj u mantinelu s Nickem Schmaltzem.

Jaroslav Chmelař se přesunul z prvního týmu hokejistů New York Rangers na farmu do Hartfordu do nižší soutěže AHL. Třiadvacetiletý účastník letošního mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu odehrál...

17. října 2026

Kladno v režimu ON/OFF. Nevydržíme hrát jednoduše, štve Plekance

Rytíři Kladno - Kometa Brno, hokejová extraliga. Vpravo Luke Witkovski, vlevo...

Extraligu rozjelo v kladném rozpoložení, teď se Kladno ocitlo v záporném teritoriu. Šest z posledních osmi utkání hokejoví Rytíři ztratili a hledají cestu, jak propad zastavit. „Chybí nám troška...

17. října 2026  13:15

Zacha s Nečasem asistencemi režírovali výhry, Pastrňák byl i mezi střelci

Elias Lindholm slaví s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou gól do brány Anaheimu.

Čeští útočníci v pátečním programu hokejové NHL předvedli skvělé výkony. Centr Pavel Zacha dvakrát asistoval u výhry Bostonu 4:2 na ledě Anaheimu. Lukáše Dostála v bráně Ducks jednou překonal i David...

17. října 2026  6:49,  aktualizováno  7:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vondráček o odchodu z Pardubic: Umím počítat do pěti. Chtěl jsem jen do Komety

Tomáš Vondráček ještě v dresu Pardubic

Sedm let – a jako by to bylo včera. Hokejový poctivec a pracant Tomáš Vondráček je zpátky v Kometě a po vítězné obnovené premiéře v Kladně hlásil: „Děkovačka pořád stejná na ledě i v kabině, to hned...

16. října 2026  23:20

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

16. října 2026  20:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.