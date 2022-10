Třineckého Růžičku třístý extraligový gól těšil. Raději by však výhru

Třinečtí v úterý v Lize mistrů hrají ve švýcarském Davosu, který týden nato přivítají ve Werk Aréně. Mezi tím je čeká domácí (17.00) nedělní extraligové střetnutí s Litvínovem.

Oceláři si uvědomují, že především musejí přestat chybovat.

„Opět jsme udělali fatální chyby. Dostaneme gól i od hráče, který je zády k brance. Ale i takové padají. Hráčům zdůrazňujeme, že stačí poslat puk na brankáře a on se od někoho odrazí. Je to o tlaku do brány,“ řekl třinecký trenér Zdeněk Moták po nedělní prohře s Libercem 3:4 v prodloužení.

Proč Třinečtí stále chybují?

Růžička jen pokrčil rameny. A dodal: „Chyby vám říkat nebudu, ty jsme probrali v kabině. A upozorňovali jsme se na ně už před třemi dny. Přesto jsme na ně v neděli zase doplatili.“

Oceláři v této sezoně doma prohráli všechny čtyři dosavadní zápasy. „Nic příjemného,“ uvědomuje si Martin Růžička. „Nejsme na to zvyklí. Mluvíme o tom. Problém je v tom, že nehrajeme všichni tak, jak bychom měli.“ Víc svoje slova rozvádět nechtěl. Třinecké nenakoplo ani to, že vyrovnali pět minut před koncem utkání a v závěru měli další šance. Otočit stav už nestačili.

„To byla škoda. V situaci, v jaké jsme, musíme hrabat, makat a jít výhře naproti. Když tomu nedáte všechno, kolikrát se k vám nepřikloní ani štěstí. Bylo by pěkné zápas na konci rozhodnout, ale bohužel,“ povzdechl si Růžička. Těšit ho mohlo jen to, že když ve 21. minutě dostal svůj tým do vedení, trefil se po třísté v extralize.

„Bych byl radši, kdybychom vyhráli. Ale tři sta gólů je velká meta, hodně si toho vážím. Ani nevím, kolika hráčům v historii se to podařilo. Každopádně děkuju všem, kteří mi k tomu pomohli. Od vedení, přes spoluhráče, trenéry, rodinu.“

První gól mezi elitou vstřelil 29. září 2006, kdy se Znojmem porazil Slavii Praha 5:2. Pamatuje si na něj. „Bylo to v přesilovce a křižně mi nahrával Peter Pucher,“ připomněl.

Tentokrát mu rovněž přihrál slovenský reprezentant Marko Daňo, s jehož otcem Jozefem také hrával. „Marko je už nová generace slovenských hráčů. Je to pěkné, jenže momentálně jsme v trošku jiné situaci, než abychom řešili nějaké jubilejní góly.“

Přesto, jaký je jeho nejpamátnější gól? „Každý má nějaké kouzlo,“ chvíli přemýšlí. „Co si teď zběžně vzpomínám, tak v sedmém semifinále proti Mladé Boleslavi. Z toho jsem měl velkou radost,“ zmínil třineckou výhru 3:0 z roku 2021, k níž přispěl ve 47. minutě prvním gólem.“ Jaký má další osobní cíl? „Vyhrávat. A hlavně – abychom byli úspěšní,“ odpověděl.