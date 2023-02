Základem výhry byla naše obětavost, radoval s třinecký útočník Růžička

„Po pěti prohrách v řadě jsme utkání potřebovali za každou cenu urvat. To se nám povedlo. Skvělé byly speciální týmy, přesilovky i oslabení. A ke konci jsme hráli tak, abychom uspěli,“ řekl nejproduktivnější hráč v historii Ocelářů Martin Růžička, který včera odehrál osmistý extraligový duel.

Třetí třetinu jste se nedostali z obranného pásma. Čím to bylo?

Protože Vítkovice hodně tlačily a my hráli tak, abychom nedostali gól. Možná jsme se stáhli až moc, ale na to se nehraje. Museli jsme už vyhrát. Až na tyčku a pár šancí tam toho domácí moc neměli.

V poslední části hry jste měli jen jednu střelu na branku...

... Ale vyhráli jsme (usmívá se).

Za celý zápas jste zblokovali 34 ran. I to vás posunulo k výhře?

Určitě. Obětavost byla základní element zápasu. Speciální formace a celkový týmový výkon.

Gól z přesilovky jste dali, ale opět jste neuspěli v početní převaze pěti proti třem, kterou jste hráli 72 vteřin. Proč vám to, když máte na ledě o dva hráče více, nejde?

To nevím. Jde o to nějak to trefit. Úplně bych to neřešil. Nakonec jsme dali góla v pěti na čtyři, a i to nám pomohlo k vítězství.

Osm zápasů jste čekal na gól i na asistenci. Prožíval jste to, anebo už máte dost zkušeností, abyste se tím nezaobíral?

Určitě jsem to prožíval jinak, než kdyby mi bylo třeba dvacet šest. A bylo to o to horší, že jsme prohrávali, takže si to možná člověk i více bral. Ale snažil jsem se zůstat pozitivní a nemyslet na to.

Ukončili jste sérii pěti porážek za sebou, což Oceláři nepamatují od roku 2009.

Hodně dlouho jsme to nezažili, věděli jsme o tom. Samozřejmě jsme to chtěli zlomit každým zápasem, ale dnes obzvlášť jsem to z našeho mužstva cítil. A povedlo se.

Čtvrtou příčku zajišťující přímý postup do čtvrtfinále držíte, ale od osmého místa vás dělí jen sedm bodů. Sledujete, jak se na vás další celky dotahují?

Upřímně... Ty minulé zápasy jsem se na tabulku moc nedíval, protože když prohráváte, akorát to člověka může vystresovat. Je to pod námi nabité a je na nás, abychom se ve čtyřce udrželi.