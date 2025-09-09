Chceme získat to, co jsme ztratili, velí Růžička. Proč se připravoval v Montrealu?

„Céčko je obrovská čest, velká zodpovědnost,“ ví Růžička, který v prosinci Vránu i svého druhého asistenta Vladimíra Draveckého věkově dožene.
V minulém ročníku jste po pěti titulech v řadě vypadli ve čtvrtfinále. Co čekáte od nadcházející sezony?
Zase máme chuť pořádně uspět. Tu jsme měli i loni, ale teď je to jiné – chceme získat něco, co jsme ztratili. Na trénincích vidím, jak jsme hladoví, motivovaní. Už aby vše začalo.
Mužstvo se částečně obměnilo. Jaké je?
Od začátku pracujeme výborně, tréninky mají velkou kvalitu, makáme. Spousta kluků v kabině potvrdí, že letos je to malinko jiné i tím, že jsme měli čas na přípravu. Věřím, že jsme nachystaní dobře. Akorát se teď musíme soustředit na začátek soutěže.
Loni jste kvůli operaci ramene naskočil do hry až v průběhu sezony. Je pro vás povzbuzení, že tentokrát jste hned v plné síle?
Obrovské, protože každé zranění je nepříjemné, navíc když je to na nějakou delší dobu. Jsem rád, že mohu sezonu začít normálně.
Chybět vám bude Petr Sikora. Než se zranil, byl jste s ním a Oscarem Flynnem v jedné lajně. Kam se mladý útočník po roce v extralize posunul?
Je skvělý hráč. Věkově by mohl být můj syn. Mrzí mě, že se v Brně zranil, byl jsem z toho špatný. Připravoval se poctivě, což bylo na ledě vidět. Doufám, že bude brzo zpátky. Do budoucna o něm určitě hodně uslyšíme.
Spolu s Flynnem v jedné formaci jste v přípravě odehráli čtyři zápasy, ale gól ani jeden z vás nedal. Neznepokojuje vás to?
Oscar je v týmu nový, zvyká si. Ale já na něj také. Jde o to, abychom spolu mluvili a pomáhali si, našli cestu k tomu, abychom góly dávali. Někdy to jde hned, jindy ne. Až to prolomíme, tak to půjde. Oscar je hodně pracovitý, všechno vnímá, chce se zlepšovat, má skvělou střelu, je to šikovný hráč. Musíme mu ale pomoci, aby se cítil komfortně a mohl předvádět to samé jako v Liberci, i když my hrajeme trochu jiným systémem. Věřím, že nám to půjde.
Nestane se z vás vedle Flynna spíš nahrávač?
Měl jsem v kariéře různá období, někdy jsem dával góly, jindy více nahrával. Třeba když tady byl Straňas (Matěj Stránský). Jde o to, aby fungovala lajna a my si řekli, co je potřeba. Nelpím na tom, jestli bych měl mít čtyřicet gólů, anebo čtyřicet nahrávek.
Jak vnímáte, že hned za první měsíc stihnete 13 zápasů a vzhledem k únorové olympiádě budete často hrát i v úterý?
Bude to hektické, náročné. S klukama se o tom bavíme. Bude potřeba se obětovat, dobře regenerovat, zápasy budou fakt náročné. A do toho cestování. Po zkušenosti z minulého roku víme, že začátky jsou velice důležité, takže věřím, že jsme se z toho poučili a vletíme do ligy úspěšně.
Většinu letní přípravy jste absolvoval v Montrealu, kam jste v minulosti létal pravidelně. Co vás k tomu vedlo?
Potřeboval jsem zase něco změnit a obětovat, protože tam je to obrovská dřina. Vrátil jsem se tam poprvé od covidu, snad po nějakých šesti letech, kdy jsem se připravoval ve Švýcarsku a v Česku. Jsem rád, že jsem v Montrealu byl. Byla tam se mnou i manželka, takže jsme tam bojovali spolu a bylo to super. Obrovsky mi to pomohlo.
Jak příprava v Kanadě vypadá?
První tři týdny člověk cvičí v posilovně. Až tělo trochu připraví na zátěž, tak chodí na led. Ráno je posilovna, odpoledne jdete na led, večer spát a druhý den znovu... Trénink, spánek, jídlo. Většinou jsou tam mladí, takových jako já moc ne. Člověka to ale žene dopředu, když vidí, jak všichni kolem vás pracují, jak jsou silní, plní energie.
Takže jakýsi tréninkový kemp?
Úplně ne. Každý si to musí zaplatit a pak makáte po skupinách čtyř pěti kluků. Takhle to funguje celé dva měsíce.
Jste tedy plný sil?
Motivace celého našeho mužstva je obrovská. Od posledního zápasu minulé sezony, kdy jsme si něco řekli, vidím na klucích a tom, jak trénujeme, že tým je znovu hladový po úspěchu.