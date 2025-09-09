Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Chceme získat to, co jsme ztratili, velí Růžička. Proč se připravoval v Montrealu?

Jiří Seidl
  13:30
Pět sezon byl kapitánem třineckých hokejistů Petr Vrána a Martin Růžička jedním z jeho asistentů. Nyní se jejich role obrátily. První jmenovaný si je vědom toho, že ve čtyřiceti letech už nebude mít v extralize na ledě tolik prostoru, proto dal svou funkci k dispozici.
Třinecký kapitán Martin Růžička v akci v přípravném duelu se Slovanem...

Třinecký kapitán Martin Růžička v akci v přípravném duelu se Slovanem Bratislava. | foto: ČTK

Vítkovický brankář Dominik Hrachovina zasahuje před Martinem Růžičkou z Třince.
Martin Růžička z Třince s pohárem pro vítěze extraligy.
Český hokejový útočník Martin Růžička (27) vstřelil první gól v národním týmu...
Martin Růžička
52 fotografií

„Céčko je obrovská čest, velká zodpovědnost,“ ví Růžička, který v prosinci Vránu i svého druhého asistenta Vladimíra Draveckého věkově dožene.

V minulém ročníku jste po pěti titulech v řadě vypadli ve čtvrtfinále. Co čekáte od nadcházející sezony?
Zase máme chuť pořádně uspět. Tu jsme měli i loni, ale teď je to jiné – chceme získat něco, co jsme ztratili. Na trénincích vidím, jak jsme hladoví, motivovaní. Už aby vše začalo.

Třinečtí hokejisté doplnili sehraný tým a chtějí opět na nejvyšší příčky

Mužstvo se částečně obměnilo. Jaké je?
Od začátku pracujeme výborně, tréninky mají velkou kvalitu, makáme. Spousta kluků v kabině potvrdí, že letos je to malinko jiné i tím, že jsme měli čas na přípravu. Věřím, že jsme nachystaní dobře. Akorát se teď musíme soustředit na začátek soutěže.

Loni jste kvůli operaci ramene naskočil do hry až v průběhu sezony. Je pro vás povzbuzení, že tentokrát jste hned v plné síle?
Obrovské, protože každé zranění je nepříjemné, navíc když je to na nějakou delší dobu. Jsem rád, že mohu sezonu začít normálně.

Chybět vám bude Petr Sikora. Než se zranil, byl jste s ním a Oscarem Flynnem v jedné lajně. Kam se mladý útočník po roce v extralize posunul?
Je skvělý hráč. Věkově by mohl být můj syn. Mrzí mě, že se v Brně zranil, byl jsem z toho špatný. Připravoval se poctivě, což bylo na ledě vidět. Doufám, že bude brzo zpátky. Do budoucna o něm určitě hodně uslyšíme.

Útočník Oscar Flynn už naplno trénuje s třineckými Oceláři.

Spolu s Flynnem v jedné formaci jste v přípravě odehráli čtyři zápasy, ale gól ani jeden z vás nedal. Neznepokojuje vás to?
Oscar je v týmu nový, zvyká si. Ale já na něj také. Jde o to, abychom spolu mluvili a pomáhali si, našli cestu k tomu, abychom góly dávali. Někdy to jde hned, jindy ne. Až to prolomíme, tak to půjde. Oscar je hodně pracovitý, všechno vnímá, chce se zlepšovat, má skvělou střelu, je to šikovný hráč. Musíme mu ale pomoci, aby se cítil komfortně a mohl předvádět to samé jako v Liberci, i když my hrajeme trochu jiným systémem. Věřím, že nám to půjde.

Nestane se z vás vedle Flynna spíš nahrávač?
Měl jsem v kariéře různá období, někdy jsem dával góly, jindy více nahrával. Třeba když tady byl Straňas (Matěj Stránský). Jde o to, aby fungovala lajna a my si řekli, co je potřeba. Nelpím na tom, jestli bych měl mít čtyřicet gólů, anebo čtyřicet nahrávek.

Nabitější, vyrovnanější a svižná hned od začátku. Na co láká extraliga?

Jak vnímáte, že hned za první měsíc stihnete 13 zápasů a vzhledem k únorové olympiádě budete často hrát i v úterý?
Bude to hektické, náročné. S klukama se o tom bavíme. Bude potřeba se obětovat, dobře regenerovat, zápasy budou fakt náročné. A do toho cestování. Po zkušenosti z minulého roku víme, že začátky jsou velice důležité, takže věřím, že jsme se z toho poučili a vletíme do ligy úspěšně.

Většinu letní přípravy jste absolvoval v Montrealu, kam jste v minulosti létal pravidelně. Co vás k tomu vedlo?
Potřeboval jsem zase něco změnit a obětovat, protože tam je to obrovská dřina. Vrátil jsem se tam poprvé od covidu, snad po nějakých šesti letech, kdy jsem se připravoval ve Švýcarsku a v Česku. Jsem rád, že jsem v Montrealu byl. Byla tam se mnou i manželka, takže jsme tam bojovali spolu a bylo to super. Obrovsky mi to pomohlo.

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Jak příprava v Kanadě vypadá?
První tři týdny člověk cvičí v posilovně. Až tělo trochu připraví na zátěž, tak chodí na led. Ráno je posilovna, odpoledne jdete na led, večer spát a druhý den znovu... Trénink, spánek, jídlo. Většinou jsou tam mladí, takových jako já moc ne. Člověka to ale žene dopředu, když vidí, jak všichni kolem vás pracují, jak jsou silní, plní energie.

Takže jakýsi tréninkový kemp?
Úplně ne. Každý si to musí zaplatit a pak makáte po skupinách čtyř pěti kluků. Takhle to funguje celé dva měsíce.

Jste tedy plný sil?
Motivace celého našeho mužstva je obrovská. Od posledního zápasu minulé sezony, kdy jsme si něco řekli, vidím na klucích a tom, jak trénujeme, že tým je znovu hladový po úspěchu.

Vstoupit do diskuse

1. kolo

Kompletní los

2. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

Buď opatrný, byl tu Putin. Američan na OH v Soči srazil domácí Rusy a bál se o život

Jde o jeden z největších zážitků z poslední olympiády, které se účastnili hráči NHL. A o ikonický moment amerického hokeje. Útočník T. J. Oshie před jedenácti lety v Soči zazářil v nájezdech proti...

9. září 2025  13:41

Chceme získat to, co jsme ztratili, velí Růžička. Proč se připravoval v Montrealu?

Pět sezon byl kapitánem třineckých hokejistů Petr Vrána a Martin Růžička jedním z jeho asistentů. Nyní se jejich role obrátily. První jmenovaný si je vědom toho, že ve čtyřiceti letech už nebude mít...

9. září 2025  13:30

Jak se točí s Kolečkem. Nabízel jsem, ať umřeš ty, Růčo, špičkoval Šlégr

Na ledě hráli hlavní role vždy, před filmovou kamerou poprvé. Když zlatí olympionici vyprávěli, jak točili s Petrem Kolečkem záchranářský klip pro hokejový Litvínov, fanoušci žluto-černých se díky...

9. září 2025  12:23

Jsi zdravý? Tak tady máš céčko. V extralize už to s nikým není snadné, říká Jeřábek

Je to víc než devět let, kdy za Plzeň odehrál poslední zápas. V dubnu 2016 Škoda v šestém semifinále extraligy proti Spartě padla doma v prodloužení 2:3, lavičku Pražanů kočíroval Josef Jandač a...

9. září 2025  10:27

Nabitější, vyrovnanější a svižná hned od začátku. Na co láká extraliga?

Uteklo to neskutečně rychle. Před 133 dny si brněnský útočník Jakub Flek dojel pro Pohár Tomáše Garrigua Masaryka a zvedal ho nad hlavu, v úterý už se extraligový kolotoč roztáčí opět nanovo. Večerní...

9. září 2025  9:41

Zlínský kapitán Sedláček: Na postup cílí víc týmů. Vyloučení z ligy? Strach jsme neměli

Před minulou sezonou převzal Pavel Sedláček od Bedřicha Köhlera kapitánské céčko, teď i pozici hlavního vůdce Zlína, o kterou se přirozeně dělili. „Hrál jsem s ním hodně rád. Zamrzelo mě, že už se...

9. září 2025  8:35

Kaltounková má smlouvu v PWHL. Na tři roky podepsala s New York Sirens

Hokejová útočnice Kristýna Kaltounková, která se letos jako první Evropanka stala jedničkou draftu zámořské soutěže PWHL, podepsala tříletou smlouvu s týmem New York Sirens. Česká reprezentantka...

9. září 2025  8:02

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

9. září 2025  7:27

Posila hned kapitánem, Bulíř si dobíral Gulaše. Tým musíme být i na obědě, hlásí

Přišel a okamžitě dostal od trenérů kapitánské céčko. Není to úplně běžné, ale značí to, jakou důvěru vkládá sportovní vedení a trenéři do letní posily Michala Bulíře. Čtyřiatřicetiletý útočník,...

9. září 2025  7:11

Nikdo mě tu nezná. Trenér Gross o vizi pro Spartu i české a německé mentalitě

Premium

Třetí pokus pro Pavla Grosse, aby Spartě vrátil extraligový titul. Tentokrát s významně změněným týmem. A tak hokejový trenér, který desítky let strávil v Německu, vykládá o svých vizích. O české...

8. září 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Třinečtí hokejisté doplnili sehraný tým a chtějí opět na nejvyšší příčky

Po pěti mistrovských titulech v minulé sezoně skončili už ve čtvrtfinále. Ambice hokejových Ocelářů Třinec se ovšem před středečním startem extraligy nemění. Znovu se chtějí vrátit na špici soutěže.

8. září 2025  19:42

Obhájit šesté místo je výzva. Motor má rekordní rozpočet a opatrné ambice

Těžká sezona. První bez kapitána Milana Gulaše. Sílící konkurence. Bídná příprava. Na hokejisty českobudějovického Motoru je nemalý tlak ještě před samotným začátkem nové sezony. Ta pro Jihočechy...

8. září 2025  16:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.