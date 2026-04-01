Tipsport extraliga 2025/26

Hokejový sen? Jeden by tu byl, přiznal Růžička. V semifinále by favorita nehledal

Jiří Seidl
  14:15
Minulé utkání v Hradci Králové, v němž si třinečtí hokejisté zajistili postup do semifinále, Martin Růžička nedohrál. „Už jsem ale zase připravený hrát,“ hlásil čtyřicetiletý kapitán Ocelářů po středečním tréninku. Třinečtí se připravují na boj o finále, v němž je čekají Karlovy Vary. Sérii rozjedou v pátek a v sobotu od 18.00 doma.
Třinecký útočník Martin Růžička ve čtvrtfinále extraligy bojuje mezi dvěma...

Třinecký útočník Martin Růžička ve čtvrtfinále extraligy bojuje mezi dvěma královehradeckými protivníky. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Kapitán třineckých Ocelářů Martin Růžička v souboji s královehradeckým obráncem...
Třinecký kapitán Martin Růžička.
Brankář třineckých Ocelářů Marek Mazanec sleduje, jak Martin Růžička naráží do...
Dalimil Mikyska z Karlových Varů vyváží puk. Sleduje ho třinecký Martin Růžička.
11 fotografií

Karlovarský brankář Dominik Frodl po postupu do semifinále hecoval šéfy klubu, aby jim na cesty do Třince zajistili letadlo. Oceláři by na západ republiky letět nechtěli? „To záleží na našem majiteli, ale osobně určitě nikoho hecovat nebudu. Nechám to na nich,“ odpověděl Martin Růžička.

V každém případě vzdálenost přes 500 kilometrů může hrát roli.
Cestování to bude náročné, není to úplně blízko (usmál se), ale pro oba týmy to je stejné, takže se s tím budeme muset nějak popasovat.

V čem je největší síla Karlových Varů?
Jsou dobře vedený tým, poctivý, organizovaný. Hrají velice aktivně. Nečeká nás vůbec nic jednoduchého.

Váš brankář Marek Mazanec před čtvrtfinále s Hradcem Králové říkal, že to bude fofr. Jaké to bude nyní?
Asi obdobné. Oba týmy, ať už to byl Hradec Králové anebo teď Karlovy Vary, hrají hodně aktivně.

Má série vůbec favorita, protože v základní části jste měli bilanci vzájemných utkání 2:2 a po ní jste měli stejně 87 bodů i téměř vyrovnané skóre...
V semifinále už těžko najdete nějaké extrémní favority, jsou tam čtyři nejlepší týmy, všechny velice kvalitní, takže nemá smysl hledat, zda je někdo favorit, nefavorit.

Zkušenosti z play off by ale měly hovořit pro vás. Souhlasíte?
Asi jich máme víc, zkušenosti jsou na naší straně, ale na ně se úplně nehraje. Může nám to pomoct, ale záleží na tom, co ukážeme na ledě.

Překvapilo vás, že do semifinále prošla tři mužstva z předkola play off?
Překvapilo, nepřekvapilo. Jen to ukazuje, jak je soutěž vyrovnaná. Je to znát i na těch nynějších sériích. Je jasné, že každý chce postoupit, vyhrát, a tak se povedlo, že postoupily tři týmu z předkola.

V nynější vyřazovací části extraligy jste pět ze sedmi vítězných utkání vyhráli o gól, z toho čtyři v prodloužení. Ukazuje to sílu vašeho mužstva?
Věřím, že ano, že táhneme za jeden provaz, jdeme si za postupem, držíme se plánu, co chceme hrát, a kabina žije. Věřím, že v takovém nastavení budeme pokračovat.

Až do čtvrtfinále, kdy se zranil Petr Sikora, jste odehrál jedenáct zápasů s mladíky, s ním a Matějem Kubiesou. Jako byste vedle nich ožil. Bylo to tak?
Trošku mi to pomohlo. Takoví spoluhráči člověka trochu omladí, jsou jako mí synové, nebo byli, Siky se však zranil.

Musel jste vedle nich trochu změnit svou hru, třeba více bruslit?
Musel jsem se jim přizpůsobit. Ale hlavně jsem se jim snažil pomoct, aby se cítili komfortně, takže to bylo spíše o mně.

Hodně lidí si všimlo, že Třinec hraje útočněji než dříve, že soupeře často přestřílíte. Co vy na to?
Vnímám, jak se prezentujeme, ale nesleduju, co kdo říká okolo. Na konci je vždycky nejdůležitější, abychom uspěli.

Dá se říct, že se na góly nadřete?
Občas jo, občas ne. Někdy to tam padá, jindy ne. Je potřeba být trpěliví. Někdy máte deset šancí a góly nedáte, jindy jednu a proměníte ji.

Kapitán třineckých Ocelářů Martin Růžička v souboji s královehradeckým obráncem Martinem Pláňkem před brankářem Stanislavem Škorvánkem.
Třinecký útočník Martin Růžička ve čtvrtfinále extraligy bojuje mezi dvěma královehradeckými protivníky.
Třinecký kapitán Martin Růžička.
Brankář třineckých Ocelářů Marek Mazanec sleduje, jak Martin Růžička naráží do branky.
11 fotografií

V nynější vyřazovací části jste překonal další milníky. Se 135 kanadskými body jste nejproduktivnější hráč play off v historii extraligy. K tomu jste zaznamenal tisící start v soutěži. Co se chystáte překonat nyní?
Teď o ničem nevím (usmál se). Důležité je, abychom byli na nadcházející sérii dobře připraveni a dobře ji začali.

Máte ještě nějaké hokejové sny?
Samozřejmě, ale nikdy jsem je neříkal. Mám je v sobě. A jeden by tady ještě byl... (pousmál se, ale neprozradil ho).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Semifinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

4. dubna 2026  20:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.