Hokejový sen? Jeden by tu byl, přiznal Růžička. V semifinále by favorita nehledal

Karlovarský brankář Dominik Frodl po postupu do semifinále hecoval šéfy klubu, aby jim na cesty do Třince zajistili letadlo. Oceláři by na západ republiky letět nechtěli? „To záleží na našem majiteli, ale osobně určitě nikoho hecovat nebudu. Nechám to na nich,“ odpověděl Martin Růžička.
V každém případě vzdálenost přes 500 kilometrů může hrát roli.
Cestování to bude náročné, není to úplně blízko (usmál se), ale pro oba týmy to je stejné, takže se s tím budeme muset nějak popasovat.
V čem je největší síla Karlových Varů?
Jsou dobře vedený tým, poctivý, organizovaný. Hrají velice aktivně. Nečeká nás vůbec nic jednoduchého.
Váš brankář Marek Mazanec před čtvrtfinále s Hradcem Králové říkal, že to bude fofr. Jaké to bude nyní?
Asi obdobné. Oba týmy, ať už to byl Hradec Králové anebo teď Karlovy Vary, hrají hodně aktivně.
Má série vůbec favorita, protože v základní části jste měli bilanci vzájemných utkání 2:2 a po ní jste měli stejně 87 bodů i téměř vyrovnané skóre...
V semifinále už těžko najdete nějaké extrémní favority, jsou tam čtyři nejlepší týmy, všechny velice kvalitní, takže nemá smysl hledat, zda je někdo favorit, nefavorit.
Zkušenosti z play off by ale měly hovořit pro vás. Souhlasíte?
Asi jich máme víc, zkušenosti jsou na naší straně, ale na ně se úplně nehraje. Může nám to pomoct, ale záleží na tom, co ukážeme na ledě.
Překvapilo vás, že do semifinále prošla tři mužstva z předkola play off?
Překvapilo, nepřekvapilo. Jen to ukazuje, jak je soutěž vyrovnaná. Je to znát i na těch nynějších sériích. Je jasné, že každý chce postoupit, vyhrát, a tak se povedlo, že postoupily tři týmu z předkola.
V nynější vyřazovací části extraligy jste pět ze sedmi vítězných utkání vyhráli o gól, z toho čtyři v prodloužení. Ukazuje to sílu vašeho mužstva?
Věřím, že ano, že táhneme za jeden provaz, jdeme si za postupem, držíme se plánu, co chceme hrát, a kabina žije. Věřím, že v takovém nastavení budeme pokračovat.
Až do čtvrtfinále, kdy se zranil Petr Sikora, jste odehrál jedenáct zápasů s mladíky, s ním a Matějem Kubiesou. Jako byste vedle nich ožil. Bylo to tak?
Trošku mi to pomohlo. Takoví spoluhráči člověka trochu omladí, jsou jako mí synové, nebo byli, Siky se však zranil.
Musel jste vedle nich trochu změnit svou hru, třeba více bruslit?
Musel jsem se jim přizpůsobit. Ale hlavně jsem se jim snažil pomoct, aby se cítili komfortně, takže to bylo spíše o mně.
Hodně lidí si všimlo, že Třinec hraje útočněji než dříve, že soupeře často přestřílíte. Co vy na to?
Vnímám, jak se prezentujeme, ale nesleduju, co kdo říká okolo. Na konci je vždycky nejdůležitější, abychom uspěli.
Dá se říct, že se na góly nadřete?
Občas jo, občas ne. Někdy to tam padá, jindy ne. Je potřeba být trpěliví. Někdy máte deset šancí a góly nedáte, jindy jednu a proměníte ji.
V nynější vyřazovací části jste překonal další milníky. Se 135 kanadskými body jste nejproduktivnější hráč play off v historii extraligy. K tomu jste zaznamenal tisící start v soutěži. Co se chystáte překonat nyní?
Teď o ničem nevím (usmál se). Důležité je, abychom byli na nadcházející sérii dobře připraveni a dobře ji začali.
Máte ještě nějaké hokejové sny?
Samozřejmě, ale nikdy jsem je neříkal. Mám je v sobě. A jeden by tady ještě byl... (pousmál se, ale neprozradil ho).